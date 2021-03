Salpausselällä kokeiltiin ensimmäisen kerran kansainvälisissä suurkilpailuissa yhteislähtöä 50 kilometrillä.

Useimpien hiihtäjien ja hiihtojohtajien mielipide kokeilun jälkeen: Yksi kokeilu saa riittää. Tuttu väliaikalähtö on parempi. Erityisen happamaksi kokeilun tekivät naapureilleen norjalaiset, jotka eivät muiden tapaan vain puhuneet yhteislähdön vaatimasta joukkuetaktiikasta. He myös toteuttivat sen ja veivät voiton (Pål Tyldum), kolmannen ja neljännen sijan.

Pelättyä tappelua ja tönimistä ei ahtaalla lähtöalueella sen sijaan syntynyt. Vain piskuinen neuvostoliittolainen Vladimir Voronkov, lauantain pikamatkan voittaja, jäi lähdössä massan jalkoihin. Ennenkuin viisi peninkulmaa oli täynnä, oli Voronkov jo seitsemäntenä. – –

Saariselän lomakeskuksen toteuttaminen edistyy

Suomen pohjoisin suurhiihtohissi vihittiin sunnuntaina Kaunispäällä. Saariselän retkeilykeskuksen viereen rakennettua hissiä on käytetty jo tämän talven. Saariselän tunturialueelle kaavaillaan 10 000–12 000 hengen matkailukeskusta, jolloin alueesta tulisi maamme suurin urheilu- ja lomanviettokeskus.

Vastapainoksi luvataan varsinainen erämaa-alue säilyttää täysin koskemattomana.

Ravintolat kärsivät työvoimapulasta

Hotelli- ja ravintola-alalla kärsitään jatkuvaa työvoimapulaa. Lähivuosina valmistuu Helsinkiin uusia suuren tyylin ravintoloita, jotka luovat 700 uutta työpaikkaa. Ongelmana on, ettei ole koulutettua henkilökuntaa tarpeeksi näiden paikkojen täyttämiseksi.

Kauden hiljaisimpaankin aikaan on yleensä täyttämättä noin 300 paikkaa.

Viime vuonna alkoi valtio rahoittaa hotelli- ja ravintola-alan ammattikursseja. Tänä vuonna pidetään Helsingin työvoimapiirin alueella 16 ammattiin valmistuvaa kurssia. Niiltä valmistuu arviolta yli 200 uutta ammattilaista.

Koulutus ei maksa kurssilaisille mitään, vaan heille maksetaan päivärahaa, ruokarahaa, matkarahoja ja asumistukea. HOK on mennyt niin pitkälle, että se on ostanut asuntoja antaakseen ulkopaikkakuntalaisten asua niissä kurssien ajan ilmaiseksi.

Helsinki saa lähivuosina kaksi uutta suurhotellia, kun Hesperia ja Inter-Continental valmistuvat. Ne ja Kauniaisiin rakennettava suurmotelli luovat 700 uutta työpaikkaa, joiden täyttäminen tuottaa suuria vaikeuksia. Hotelli- ja ravintola-ala kun eivät ole mitään toiveammatteja.

Ravintola-alalla on vallalla eripalkkaisuus. Miehelle maksetaan samasta työstä 10–20 prosenttia parempaa palkkaa kuin naiselle. Alalle haluttaisiin lisää juuri miehiä, osittain ammatin arvostuksen kohottamiseksi.

Perinteiset bussit pois Pariisin kaduilta

Kaikki on katoavaista. Myös Pariisin tavaramerkit, vanhat kunnon bussit, joissa on avoin takasilta.

Lämpimänä kevätpäivänä, kun pähkinäpuut kukkivat, aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, jalkakäytäville levittäytyvien kahviloiden pöydät olivat viimeistä myöten täynnä ja santarmienkin kasvoilla karehti hymy, juuri silloin kun tunsi olevansa oikein voimiensa tunnossa, oli oivallista ilmaista elämänhaluaan loikkaamalla avoimena houkuttelevalle takasillalle.

Siinä oli sitten mukava takasillan kaiteeseen nojaillen silmäillä ohi poukkoilevia autoja, kadunkulmiin kerääntyneitä jalankulkijoita ja taakse jääviä lehmusrivejä. Tänä keväänä ei siihen ole enää tilaisuutta. Itse asiassa sellaista mahdollisuutta ei tule enää koskaan.

Vanhat muutamat takasiltabussit, joista muutamat olivat Pariisin liikenteessä vuodesta 1938 lahtien, on pantu viralta. Niiden tilalle on ilmestynyt uudenaikaisia, virtaviivaisia dieselbusseja, joissa on talvisin tukahduttava lämmitys päällä. Niiden automaattisesti toimivat ovet pakottavat matkustajat noudattamaan orjallisesti pysäkkien paikkoja.

Pesuaine murentaa viemäriputkistot

Hämeenlinna (HS)

Uudet synteettiset pesuaineet syövät betonia kuin rotta juustoa: Viisi vuotta sitten maahan peitetyistä viemäriputkista ei ole eräissä tapauksissa löydetty enää kuin muutamia muruja paksujen liitosmuhvien paikalta. – –

Vahinkojen salaisuus on siinä, että ennen viemäreiden sisäseinämiin jähmettyi jätevesistä rasvainen limakerros, joka suojasi betonia kulumiselta. Entistä tehokkaampi pesuaine huuhtoi kerroksen heti markkinoille tultuaan ja aloitti sitten itse putken syövyttämisen. Sementti irtosi ensin betonimassasta ja hiekkamuruset sen jälkeen.

Rauha jatkunee Suezilla

Kairo (Reuter)

Egyptin presidentti Anwar Sadat kieltäytyi sunnuntaina muodollisesti jatkamasta Lähi-idän aselepoa ja kehotti edelleen kiireisesti ponnistelemaan ongelman ratkaisemiseksi rauhanomaisesti Israelin kanssa. Viime aikojen poliittisen kehityksen perusteella tarkkailijat kuitenkin pitävät taistelujen puhkeamista Suezin kanavan rintamalla epätodennäköisenä. – – Egypti on jo sitoutunut allekirjoittamaan rauhansopimuksen ja tunnustamaan Israelin valtion, jos israelilaiset vetäytyvät miehitetyiltä alueilta.

Mutta Egyptin omaksuman kannan mukaan vetäytymisen ei tarvitse olla täydellinen. YK:n pääsihteeri U Thant ja rauhansoittelija Gunnar Jarring ovat myös asettuneet sille kannalle, että Israelin tulisi ensinnä vetäytyä vain ennen vuotta 1948 tunnustetuille Egyptin ja Palestiinan mandaattialueen rajoille. – –

Oluenhakijat yhä matkallaan

Edgar Kolbin ja Toni Portnerin mielestä kyseessä oli helppo juttu: heidän juomaveikkonsa tarjosivat heille 50 Saksanmarkka eli noin 56 markkaa jokaisesta olutpullosta, jonka he toisivat seuraavasta kylästä.

Wustensachsen, jossa asia sovittiin, sijaitsee kuitenkin Länsi-Saksassa ja puolentoista kilometrin päässä oleva naapurikylä Birx, josta heidän piti hakea olut, on Itä-Saksan alueella.

30-vuotias Kolb ja 33-vuotias Portner astelivat rajalle ja kiipesivät lankkuaidan yli noutamaan olutta. Ystävät kertoivat heidän päässeen noin 50 metrin päähän rajasta kun itäsaksalaiset poliisit pidättivät heidät. Tämä tapahtui viikko sitten. Kumpaakaan ei ole kuulunut eikä näkynyt sen jälkeen. (UPI)

Koonnut: Jarkko Rahkonen

