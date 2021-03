Helsingissä perjantaina avattava venenäyttely on kerännyt Messuhalliin ennätysmäärän veneitä, varusteita ja moottoreita. Kansojen hallista on jouduttu ottamaan käyttöön puolet lisätiloiksi. Sinne on sijoitettu kaikki merimoottorit ja useimmat pikkuveneet.

Uusi systeemi on mahdollistanut eri venetyyppien ja kokoluokkien paremman jaottelun. A-halli on varattu isoille veneille, pikkuveneille taas B-halli ja kansojen halli. Pieniä veneitä ei nyt tarvitse etsiä isojen miljoonakryssarien välistä. – –

Tänä vuonna voidaan hyvällä syyllä pitää Helsingin näyttelyä entistä kiinnostavampana myös normaali veneilijän kannalta.

Nimenomaan Suomessa on viimeisen vuoden aikana kiinnitetty veistämöpiireissä erityisen suurta huomiota pienien, merikelpoisten ja halpojen venetyyppien kehittämiseen.

Poliisi pornon kimpussa: Tuhansia lehtiä takavarikoitiin

Tuhansia pornolehtiä, satoja suomalaisia ja ulkomaisia pornokirjoja, satakunta pornofilmiä, useita kymmeniä epäsiveellisiksi katsottuja pelikortteja ja lukuisia pornoksi luokiteltuja valokuvasarjoja takavarikoi rikospoliisi Helsingissä keskiviikkona.

Ratsia on tiettävästi suurin tähän mennessä Suomessa tehty. Poliisi kävi aamupäivällä samanaikaisesti yhdeksässä helsinkiläisessä liikkeessä. Suuri osa nyt poliisin takavarikoimasta pornomateriaalista on tuotu salaa maahan, kertoi rikospoliisin apulaispäällikkö Unto Vuono.

Poliisin ratsian hän sanoi perustuvan lakiin epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisystä. Lakia on täydennetty mm. Genevessä tehdyillä erityissopimuksilla, Vuono sanoi.

Ratsiat jatkuvat, rikospoliisi lupasi. Viimeksi tehtiin vastaavanlainen yllätysetsintä Helsingissä pari viikkoa sitten muutamiin liikkeisiin. Silloinkin pornosaalis oli melkoinen.

Laki sallii pornoalan tuotteita tuotavan maahan vain kunkin yksityisiin, omiin tarkoituksiin. Pornotutkimukset ovat vasta alullaan.

”Ufot käyvät latautumassa Suomen länsirannikolla”

Pori (HS)

”Länsirannikolla on viime aikoina tehty ufo-havaintoja enemmän kuin ehkä missään muualla Suomessa”, sanoi merivartiolaitoksen puolesta havaintoja tutkinut Rauman merivartioalueen päällikkö Kalevi Kallioinen.

Porilaisen ufo-seuran jäsenet arvelevat länsirannikon runsaiden havaintojen johtuvan siitä, että ufot käyvät rannikolla kulkevassa magneettikentässä latautumassa. Tämän viikon aikana on tehty jo ainakin kolme havaintoa, joista yhtä on seurattu myös Kuuskajaskarin linnakkeella Raumalla. ”Havaintoja on paljon – selityksiä vähän”, sanoo Kallioinen. – – Merivartiolaitos on kiinnostunut ufo-havainnoista siksi, että se tarkistaa onko kyseessä mahdollisesti alueloukkaus.

Liberaalien nuoret tyytyväisiä purkkiolutboikottiin

Liberaalinen nuorisoliitto on tyytyväinen eräiden kauppiaiden päätökseen kieltäytyä myymästä purkkiolutta. Liiton työvaliokunta totesi keskiviikkona, että pienkauppiaat ovat aivan oikein ymmärtäneet roskaamisen olevan sekä yksityisen että yhteiskunnan edun vastaista.

Työvaliokunnan kokouksen antamassa julkilausumassa katsotaan kuitenkin, että vain valtiovallan toimenpitein voidaan tehokkaasti hoitaa ympäristökysymyksiä. Siksi valtiovallan pitäisi työvaliokunnan mukaan nopeasti kieltää tölkkioluen myynti.

Tölkkiolutboikottia suositellaan

Pohjois-Savon vähittäiskauppiasyhdistys on suositellut jäsenkaupoilleen, etteivät ne ottaisi tölkkiolutta myytäväksi. Muutamissa myymälöissä sitä on kaupan.

Kauppiasyhdistyksen suosituksen syynä on tölkkioluen alhainen, vain kuuden prosentin, myyntipalkkio. Pullotetusta oluesta saa 15 prosenttia.

Postivaunut katoavat pikajunista

Posti- ja lennätinhallitus seisoo vakaasti kiinteiden postin lajittelukeskusten takana. Niiden suunnittelu katsotaan välttämättömäksi, koska rautatiet poistavat lajitteluvaunut pikajunistaan.

Liikkuvien lajitteluvaunujen henkilöstöä odottaa siirto muihin tehtäviin. Tämä taas ei tyydytä virkailijoiden etua ajavia liittoja, joiden mielestä aika ei ole vielä kypsä vaunulajittelun romuttamiseen: kun kaikki muu on vasta suunnitteilla.

James Bond voitti Shakespearen

Englantilaiset koululaiset pitävät enemmän Ian Flemingistä (James Bond-sarjan tekijä) kuin William Shakespearesta, ilmoittavat heidän opettajansa. Myös Agatha Christie on suositumpi kuin Shakespeare.

”Educational Research” -aikakauslehdessä lueteltiin teini-ikäisten englantilaisten koululaisten suosikkikirjailijat seuraavassa järjestyksessä: 1) Ian Fleming, 2) D. H. Lawrence, 3) Agatha Christie, 4) H. G. Wells, 5) Charles Dickens, 6) George Orwell, 7) Nevil Shute, 8) John Wyndham, 9) Thomas Hardy, 7) William Shakespeare.

Tulli siveysvöille

Englannin valtiovarainministeriö on julkaissut määräyksen, jonka mukaan myös siveysvöistä on maksettava tullia.

Englantilaiset sepät, jotka valmistavat näitä raudasta taottuja vöitä pääasiallisesti Yhdysvaltoihin, ja Ruotsiin tapahtuvaa vientiä varten, sanoivat tuotteittensa olevan ”suojalaitteita” ja pyysivät niille vapautusta liikevaihtoverosta.

”Siveysvöitä ei voi tietenkään pitää suojalaitteina”, sanoi eräs tullihallituksen edustaja. ”Nehän eivät suojaa kantajaansa jalan tai käden katkeamiselta tai muulta vastaavalta vaaralta. Meidän käsityksemme mukaan ne ovat asusteita.”

Robin Hugessen, jonka yhtiö myy siveysvöitä, ilmoitti valittavansa päätöksestä. ”Vyöt, jotka on varustettu lukolla ja avaimella, oli alun perin tarkoitettu koristeeksi. Aloimme kuitenkin saada tilauksia, joihin oli liitetty tiedot asiakkaiden mitoista ja käsitimme silloin, että niitä pidetään ihmisten yllä. Meidän mielestämme ne ovat selvästikin suojalaitteita”, sanoi Hugessen. (UPI)

Koonnut: Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone