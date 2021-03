Hankiraveissa on lämpimät aatteet ja paksut vaatteet

Ori Hilu puri kalisten kuolaintaan, punaiseen ketunnahkahattuun puettu mies grillattua broileria ja vedonlyöjä rystysiään.

Missä sitten? Käpylän raviradalla tietenkin, missä eilen ravattiin, syötiin ja totoiltiin yltyvässä pyryssä, ja melkoisessa tungoksessa talven huomattavin hevosurheilutapahtuma, hankiravit.

Viime aikoina on raviradan kuve ollut paikka, josta on tullut pop. Siellä tungeksivat totoluukuilla sulassa sovussa hevosten omistajat, popparit, julkkikset ja muuten vain yhdistetyn vedonlyönti- ja ravihengen läpitunkemat. – –

Sunnuntaisissa hankiraveissa oli yleisön pääasiallinen pulma pysytellä lämpimänä. Naisista melkein joka toisella oli päällään turkki.

Varsin tyylikäs musta minkki oli rouva Stina Elmgrenillä. Hänen seurassaan ollut rouva Marita Törnqvist taas puolestaan oli liikkeellä tuhdeissa sinisissä huopatossuissa, jotka ilman viiletessä ja pyryn yltyessä keräsivät moniakin kateellisia katseita. – –

Ehdottomasti suosituin herrain päähine oli biisaminnahkainen Nikita-karvahattu. Semmoinen oli päässään pääjohtaja Erkki Raatikaisellakin. Lieneekö ollut ostos äskeiseltä Neuvostoliiton matkalta?

Innokkaasti pääjohtaja ja hänen kansanedustajavaimonsa Kaisa seurasivat lähtöjä. Aluksi tosin lievästi tietämättömyyden suossa, sillä ohjelmat loppuivat kesken eikä niitä tahtonut saada edes hangen alta.

Raatikaiset saivat kuitenkin ohjelman kohteliaana lahjoituksena. Tunnettuna olemisellakin on näet puolensa.

Taksimiehiä aletaan kouluttaa Helsingissä

Uusille taksiliikenteeseen aikoville kuljettajille aletaan antaa taksinkuljettajan koulutusta kurssimuodossa Helsingissä. Kymmenen tunnin kursseilla kiinnitetään erikoisesti huomiota yleisön palveluun.

Ensimmäinen kurssi on tarkoitus alkaa kuluvan kuun 22. päivänä. Kurssi on maksuton ja sen järjestää Helsingin taksiautoilijat ry yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Koulutustoiminnan alulle panemisella ei ole mitään tekemistä taksilupien määrän kanssa. Helsingissä on 1060 taksia, jota Taksiautoilijat ry pitää riittävänä.

”Vaikka kurssi on alustavasti suunniteltu 10 tuntia kestäväksi, tulee kurssin pituudeksi ilmeisesti 14–15 tuntia. Ensimmäistä kertaa toteutetaan nyt taksiautoilijoiden koulutusta ja on varmaa, että koulutustoiminta laajentuu tulevaisuudessa”, toteaa Helsingin taksiautoilijat ry:n koulutusjaoston puheenjohtaja Eino Halonen.

Jarkon yhdeksiköt

Muutama vuosi sitten suosioon pieninä laulavina pulmusina nousseet Jarkko ja Laura ovat nyt aikuisia. Laura Ruotsalo valmistuu muutaman vuoden kuluttua musiikinopettajaksi ja Jarkko Antikainen kaupalliselle alalle.

– Saimme juuri välitodistukset kauppaoppilaitoksesta. Minulla oli yhdeksän yhdeksikköä, kehuu Jarkko joka kuitenkin valittaa olevansa ”noita tuohon laitokseen pakkolaskun tehneitä ylioppilaita.”

Nyt aikovat Jarkko ja Laura uusia myös musiikillisen puolensa. Ensi esiintymiseen tv:ssä on jo tehty käsikirjoitus.

Päivähoitolain pikaista säätämistä toivotaan

Päivähoitolain pikaista säätämistä pitää Mannerheimin lastensuojeluliitto erittäin tärkeänä.

Päivähoidon tarve ylittää moninkertaisesti tarjolla olevien hoitopaikkojen määrän. Sosiaali- ja terveysministeriölle jättämässään lausunnossa liitto toivoo ministeriön vaikuttavan tätä koskevan lakiesityksen pikaiseen käsittelyyn eduskunnassa.

Suomesta apua Ruotsin metsätöille

Övertorneå (HS)

Keskimäärin sadan kilometrin työmatkoja taivaltavat päivittäin ne noin 800 suomalaista, jotka hankkivat leipänsä metsätöillä Ruotsissa. Ja kun metsurit lähtevät, jäävät monet Tornionjokilaakson kylistä puolityhjiksi.

Ruotsissa ovat metsämiehet hakeutumassa muille aloille. Norrbottenin läänin yksityismetsänomistajien hakkuutyömailla on suomalaisen työvoiman osuus usein lähes puolet työntekijöistä.

Suomalaisilla metsätyömailla yleinen kämppäasuminen on Pohjois-Ruotsin hakkuualueilla jäämässä historiaan; työnantaja maksaa mieluummin kilometrirahat kuin rakentaa aina uusia kämppiä nopeaan tahtiin muuttuville työkohteille.

Yli 250 000 taloa 50 maahan

Tehdasvalmisteisia puutaloja on valmistettu Suomessa yli 30 vuotta. Myyntiyhdistys Puutalo on tähän mennessä tuottanut yli 250 000 taloa noin 50 maahan. Erityisesti Ruotsista on tullut puutaloteollisuutemme suuri markkina-alue.

Myyntivalikoima on tällä hetkellä laaja: omakoti- ja rivitaloasuntoja, loma-asuntoja ja saunoja, asuntola- ja koulurakennuksia, myymälä- ja toimistorakennuksia ja työmaarakennuksia.

Viipalekoulujen tuotanto on noussut kovasti. Viipalekoulut voidaan tarvittaessa siirtää toiseen paikkaan. Tällaisia kouluja pidetään hyvänä ratkaisuna ns. autiokouluongelmaan.

Ensimmäinen viipalerakenteinen lastentarha valmistuu lähiaikoina.

Koonnut: Pasi Oikarinen

