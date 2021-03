Yhdysvaltojen juutalaisväestö on tämän vuoden aikana toistuvasti ja keinoja kaihtamatta osoittanut mieltänsä neuvostojuutalaisten aseman parantamiseksi ja maastamuutto-oikeuksien myöntämiseksi niille, jotka haluavat muuttaa Israeliin. Tämä mielenosoituskulkue on kohdistettu Yhdysvalloissa vierailleelle neuvostolehtimiesryhmälle.­

Moskova (Los Angeles Times)

Keskimäärin 25 juutalaisen annetaan nykyään muuttaa päivittäin Neuvostoliitosta Israeliin. Maastamuuttajat edustavat lähes kaikkia ikä- ja ammattiryhmiä. Tämä maastamuuttoaalto on toistaiseksi suurin Neuvostoliiton 53-vuotisessa historiassa.

Vaikka neuvostoliittolaiset viranomaiset ovat moneen otteeseen ilmoittaneet julkisesti, että asepalvelusiässä ja korkeissa asemissa olevia juutalaisia ei päästetä muuttamaan Israeliin, vain kaikkein korkeimmissa viroissa olevat eivät saa maastamuuttolupaa.

Vuoden alusta lähtien on noin 470 Neuvostoliiton juutalaiselle annettu lupa muuttaa Israeliin. Tämä luku kuvastaa valtavaa nousua Israeliin muuttajien määrässä. Koko viime vuoden aikana sallittiin noin l 000 juutalaisen muuttaa Israeliin. – –

Kenelläkään ei ole aavistusta, kuinka kauan maastamuuttovirran annetaan solua. Monet juutalaiset ja useat länsimaalaiset pelkäävät, että muuttovirtaa rajoitetaan kommunistisen puolueen 24. puoluekokouksen päätyttyä huhtikuun 19. päivänä.

Neuvostoliitossa ei ole tietoa, kuinka moni maan kolmesta miljoonasta juutalaisesta haluaa muuttaa Israeliin, mutta muutamien arvailujen mukaan heitä olisi noin 350 000. Eräs heistä, iältään 35-vuotias mies, kertoi Los Angeles Timesille, että hän on valmis eroamaan vaimostaan ja jättämään hänet ja poikansa Neuvostoliittoon, jos hän sillä tavalla voi taata itselleen maastamuuttoluvan.

Maalaiskunnan muutos

Ehdotus, että Helsingin maalaiskunnan nimi muutettaisiin Vantaaksi on sellaisenaan hyvä. Uusi nimi esimerkiksi poistaisi nykyisiä väärinkäsityksen mahdollisuuksia. Mutta muutos jäisi ratkaisevalla tavalla vajaaksi, jos sitä ei ulotettaisi myös itse kunnan organisaatioon. – –

Ajatusta Helsingin maalaiskunnan loikkaamisesta yli kauppalavaiheen on kuitenkin vieroksuttu. Tämän takia kunnanhallituksen esitys, että vastarinnan jatkuessa maalaiskunnasta muodostettaisiin kauppala onkin realistinen.

Tärkeintä on, että vuosia pysähdyksissä ollut uudistushanke vihdoinkin saadaan päätökseen.

– –

Helsingin maalaiskunnan kunnanhallitus hyväksyi nimitoimikunnan ehdottamat Martinlaakson rautatien asemien nimet. Helsingin rajalta alkaen asemat ovat Myyrmäki, Louhela ja Martinlaakso.

Ufotkin esillä ilmailupäivillä

Valtakunnalliset ilmailupäivät järjestetään Kuopiossa toukokuun 22.–23. päivinä. Päivien vetonauloina ovat mm. ufo- ja avaruusaiheiset näyttelyt, kuumailmapallonäytös sekä Finnairin uudet DC-9 -koneet.

Samanaikaisesti toukokuun 23. päivänä vihitään käyttöönsä uusi lentoasema. Rissalaan, Kuopion lentokentälle, on järjestetty yleisölle myös tiedotuskeskus, mistä vastataan ilmailua ja sen alan koulutusta koskeviin tiedusteluihin.

Järjestäjät vetoavat myös yleisöön, jotta ufo-näyttelyyn saataisiin kaikki mahdollinen materiaali.

Rhodoksen gigolot tiukalle

Rhodos (Reuter)

Poliisi on aloittanut laajan kampanjan Rhodoksessa toimivia ”ammattigigoloita” vastaan, joita viranomaiset syyttävät turismin vähentymisestä tällä aurinkoisella kreikkalaisella lomailijoiden suosimalla saarella.

Viranomaisten mukaan nämä ”Rhodoksen sulhot”, kuten heitä kutsutaan, ”käyttävät hyväkseen keski-ikäisten naisten tunteita kääriäkseen kokoon rahaa.” Gigolot esimerkiksi houkuttelevat varakkaita naisia ostamaan matkamuistonsa vain tietyistä kaupoista, joista miehet sitten saavat korvauksen.

Nuorukaiset harrastavat myös kiristystä. Pidettyään hauskaa lyhytaikaisen partnerinsa kanssa gigolot lähettävät tälle kirjeitä kotiin uhaten tunnustaa harharetkille eksyneen naisen seikkailut aviomiehelle.

Rhodoksen viranomaisten mielestä gigoloiden toiminta on vaikea uhka saaren tärkeimmälle tulolähteelle, turismille, sillä matkailijoiden uskotaan alkavan karttaa paikkaa.

Ammattirakastajien määrä on viime vuosien aikana kasvanut voimakkaasti Rhodoksella. Vaikka he eivät usein osaa sanoa vieraalla kielellä muuta kuin ”mikä ihana päivä tänään" tai "rakastan sinua”, he näyttävät saavuttavan hämmästyttäviä tuloksia.

Viranomaiset sanovat, että gigolot onnistuvat usein asumaan Rhodoksen kalleimmissa hotelleissa koko turistikauden maksamatta penniäkään. Katukahvilat postitoimistot ja Rhodoksen laajat ja idylliset hiekkarannat ovat gigoloiden vakituisia ”iskupaikkoja”.

Viranomaisten mukaan useimmat ”loveen lankeavat” naiset saapuvat Englannista, Länsi-Saksasta ja Skandinavian maista juuri tässä järjestyksessä.

Beatles-yhtye riitelee Lindan sävellystaidosta

Beatlesien välille on syntymässä uusi riita siitä osaako rouva McCartney eli Linda Eastman säveltää vai ei. Paul McCartneyn uudessa menestyssinglessä ’Another Day’ mainitaan säveltäjiksi Mr ja Mrs McCartney.

Paul väittää vaimon osallistuneen luomistyöhön, jolloin tälle myöskin kuuluisi puolet tekijäpalkkioista. Nämä rahat jäisivät kolmelta muulta beatlelta, George Harrisonilta, John Lennonilta ja Ringo Starrilta saamatta.

Edessä yhteistyö tai kuntakuolema

Yhteistyöjohtaja, varatuomari Leo Virkkunen: ”Käytäntö pakottaa Helsingin seudun kunnat hyvin voimakkaaseen yhteistyöhön eli luovuttamaan osan päätöksentekovallastaan yhteistyötoimikunnalle. Mitään muuta mahdollisuutta ei ole.”

– Helsingin seudun kuntien on luovutettava osa päätösvallastaan perustetulle pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnalle.

– Kuntien on annettava yhteistyötoimikunnan suosituksille sellainen arvo, että ne itse asiassa ovat hallintopäätöksiä.

– Kunnat joutuvat valitsemaan kahdesta pahasta.

Yhteistyötoimikunta on huomattavasti pienempi paha kuin kuntien kuolema.

Nämä ovat Pääkaupunkiseudun yhteistyöjohtajan teesejä.

Äidinmaidosta kova puute

Äidinmaidon saanti on syys- ja keskitalven jälkeen selvästi vähentynyt, kertoo lastentautien erikoislääkäri Paavo Thuneberg Helsingin Lastenlinnasta.

Syys- ja keskitalven aikana Lastenlinnan äidinmaitokeskukseen saatiin äidinmaitoa suhteellisen runsaasti, toteaa Thuneberg. Äidinmaitoa kaivataan kipeästi monien sairaiden lasten ja keskosten ruokintaan, joten äitien toivotaan ottavan tämän hetken tilanteen huomioon. Äidinmaitokeskuksessa toivotaan, että sellaiset äidit, joilta liikenee maitoa yli oman lapsen tarpeen, ottaisivat yhteyttä äidinmaitokeskukseen.

Varkaiden oma koulu suljettiin

Kairo (Reuter)

Kairon poliisi on sulkenut kaupungin uusimman oppilaitoksen – taskuvaraskoulun.

Koulua piti Sayeda el-Bulakta -niminen vanha nainen Hän on veteraanitaskuvaras joka on viettänyt yli 30 vuotta elämästään vankilassa.

Hän perusti koulunsa erään hylätyn talon kellariin yhdessä Kairon tiheimmin asutuista esikaupungeista Oppilaat saivat kahden kuukauden opetuksen. Koulussa oli jopa oma sihteeri joka kertoi jakaneensa palkintoja kunnostautuneille oppilaille.

