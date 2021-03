Voipuneet ylioppilaskokelaat vääntäytyivät maanantaina ulos voimistelusaleista, hoippuivat alas portaita ja täyttivät lähiseutujen baarit.

Ensimmäinen kuusituntinen seitsemästä kokeesta oli ohi.

Keskustelu oli väsynyttä mutta vilkasta.

Harvinaista kyllä, useimmat tuntuivat olevan tyytyväisiä ensimmäisen äidinkielen kokeen aiheisiin.

”Aika monipuoliset”, sanoi Mervi Salmio.

”Ei kukaan ainakaan ilman aihetta jäänyt” totesi Esa Laitinen.

Keskustelu käytiin Töölön yhteislyseon portaissa, voimistelusalin oven ulkopuolella.

– –

Ylioppilaslakin inflaatio ei tuntunut ketään vaivaavan. Päinvastoin, sitä pidettiin arvoesineenä.

”Se on kiva omistaa sitten kun se on harvinainen. Minä ainakin ostan”, Laitinen sanoi.

”Totta hitsissä mä ostan sen. Onhan se ainakin sadan vuoden kuluttua arvokas. Pitää ajatella lastenlapsiakin”, Ilona Castren tuumi.

Hallitus hajoamassa

Kommunistit äänestävät tänään itsensä ulos hallituksesta ja siirtyvät oppositioleiriin.

Tämä ratkaisu näytti todennäköisimmältä maanantai-iltana, kun Skp:n johdon ja presidentin tehtäviä hoitavan pääministeri Ahti Karjalaisen välinen kirjeenvaihto oli päättynyt.

Hallituksen hajoamisen syynä olisi riita mm. korppujen ja keksien hinnoista.

Pääministeri Karjalainen sanoi maanantaina, etteivät kysymyksessä enää ole hinnat.

”Tämä on nyt siinä mielessä poliittinen luottamuskysymys, että sitä ratkaistaessa nähdään, luottaako Skdl tähän hallitusyhteistyöhön. Ratkaisu on Skdl:n käsissä, koska he viime perjantain jälkeen täysin tietävät, mikä on tilanne”, pääministeri sanoi.

Kolme lohta tarttui Kekkosen koukkuun

Svängsta (Kari Kallio)

Presidentti Urho Kekkonen osoittautui Mörrum-joen lohia ovelammaksi maanantaina.

Useita tunteja kestänyt narrauskilpa päättyi presidentin voittoon suurin piirtein 3–1. Kukaan ei ole aivan varma kuinka monta isoa kalaa presidentiltä pääsi karkuun.

Mörrum-joen läpikotaisin tuntevat ruotsalaiset pitivät presidentin saalista, kaksi kirjolohta, joista toinen 4,8 kiloa ja yksi oikea parikiloinen lohi, osoituksena valtionpäämiehen loistavista kalamiestaidoista.

Blekingen läänin maaherra Thore Andersson ei kotivesillään saanut ensimmäistäkään.

Helsingin mlk häviää

Helsingin maalaiskunta haluaisi kaupungiksi, mutta tyytyisi myös kauppalaan. Kuntamuodon muutos on maalaiskunnan mielestä joka tapauksessa välttämätön.

Kunnan nimeksi ehdotetaan jo ensi vuoden alusta lähtien Vantaata, olipa kuntamuoto mikä tahansa.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että tämä kiirehtisi päätöstä kunnan muuttamiseksi kaupungiksi. Jos valtioneuvosto ei hyväksy esitystä, kunnanhallitus ehdottaa muodostettavaksi kauppalaa.

Esityksen Vantaan kaupungin perustamisesta teki Helsingin maalaiskunnan kunnanvaltuusto 10. toukokuuta 1967 äänestyksen jälkeen äänin 34–13.

Slaavilähetys ”jakaa” 10 000 venäjänkielistä raamattua keväällä

Kansanlähetyksen slaavilaisosasto aikoo painattaa 10 000 kappaleen painoksen venäjänkielisiä raamattuja.

Raamatut painetaan yksityisiltä saatujen lahjoitusten turvin Kirkon Sisälähetysseuran kirjapainossa Pieksämäellä.

Aikaisemmin on painettu noin 20 000 raamattua saman seuran toimesta Ruotsissa.

Kansanlähetyksen slaavilaisosaston sihteeri Per-Olof Malk toteaa kristittyjen määrän viisinkertaistuneen viidenkymmenen vuoden aikana Neuvostoliitossa.

Siellä on hänen mukaansa huutava pula raamatuista, joita on painettu saman ajanjakson aikana vain noin 30 000 kappaletta.

– –

Raamatut kuljetetaan Malkin mukaan Neuvostoliittoon yksityisten ihmisten mukana.

”Useat ihmiset, jotka tuntevat vaikeat olosuhteet Neuvostoliitossa, saavat sydämelleen ottaa yhden tai kaksi raamattua mukaansa matkustaessaan rajan yli”, sanoo Malk.

Autonjonottajille toivoa NL:ssa

Lisätessään henkilöautojen tuotantoa Neuvostoliitto tutkii muiden kehittyneiden maiden kokemuksia ja pyrkii ratkaisemaan liikenneongelmat mahdollisimman järkiperäisesti, sanoo neuvostoliittolainen liikenneasiantuntija Dmitri Velikanov Literaturnaja Gazeta -lehdessä.

Professori Velikanovin mukaan päämääränä on taata henkilöautojen edullinen saanti ja käyttö kaikille, jotka haluavat oman auton.

Tarkoituksena on, että perheen reaalituloista auton hankintaan ja käyttöön tarvittaisiin vain kymmenen prosenttia.

Artikkelissa myönnetään henkilöautoja olevan Neuvostoliitossa vielä vähän verrattuna Yhdysvaltoihin ja Länsi-Euroopan maihin.

Autojen hinnat ovat myös korkeita.

– –

Velikanov tuomitsee entisen pääministeri Nikita Hrushtshevin aikaiset käsitykset, joiden mukaan yksityinen henkilöautojen omistaminen ei sovi sosialismin oloihin.

Henkilöautoon on suhtauduttava kuten muihin kestokulutushyödykkeisiin.

– –

Artikkeli on uusi osoitus Neuvostoliiton hallituksen pyrkimyksistä vakuuttaa väestölle, että kansalaisten tarpeet pyritään tyydyttämään.

Henkilöautojen tuotannon lisääminen on tehokas kannustin pyrittäessä tuottavuuden lisäykseen, ja siten voidaan myös imeä kuiviin uhkaavaa inflaatiopainetta.

Huoli Italian perhe-elämän puolesta oli ennenaikaista

Lagoneron kylän pappi on soittanut kirkonkelloja joka päivä joulukuun 1. päivästä lähtien ”italialaisen perheen kuoleman” muistolle.

Italian parlamentti hyväksyi silloin lain, joka sallii avioeron, ja satojen tuhansien onnettomien avioparien ennustettiin ryntäävän avioerotuomioistuimiin.

”Avioero italialaiseen tapaan” on alkanut kuitenkin odotettua hitaammin.

Lakimiespiirit ennustavat, että vain 40.000–50.000 henkilöä hakee eroa lain ensimmäisen voimassaolovuoden aikana siitä huolimatta, että noin 2,4 miljoonaa italialaista asuu erossa puolisoistaan.

Heidän joukossaan on noin 740.000 henkilöä, jotka ovat saaneet laillisen asumuseron ja 500.000 naista, joiden aviomiehet ovat matkustaneet työhön ulkomaille, eivätkä ole palanneet takaisin.

Tähän mennessä on lehdistön oikeusistuimissa suorittamien tutkimusten mukaan vähän yli 20.000 henkilöä anonut avioeroa ja vain muutamia lopullisia päätöksiä julkaistu.

Tämä on yllättänyt sekä avioerolain kannattajat että vastustajat.

Lagoneron papin tapaan ennustivat jälkimmäiset italialaisen perhe-elämän luhistuvan lain johdosta.

Radikaali vaihe

Onko Naapurilähiössä jälleen alkanut uusi radikaali vaihe?

Onko siinä nyt laitaa, että ylioppilaskirjoituksiinsa valmistautuva Riitta piilottelee ihan elävää poikaa Sarpamaan vintillä?

Eivät taida olla asiat aivan raiteillaan Lieslahdellakaan.

Kuinka nyt sillä lailla jätettiin kaksi nuorta ja toisiinsa näkyvästi mieltynyttä nuorta samalle sohvalle iltatunteja kuluttamaan?

Lieslahden selkärankaisen isänkin ajattelu näyttää murtuvan mitä kauniiseen tyttäreen ja tyttären ilmeisen vapaamielisin ajatuksin varustettuun poikaystävään tulee. Isähän heittäytyi aivan ystävälliseksi tätä nuorukaista kohtaan.

Tosin rehellisen rooliajattelun merkeissä, mitäs-me-miehet -hengessä, mutta kuka tietää, seuraako tästä vapaamielisyyden aallosta mitään hyvää.

Toivottavasti eivät nämä uudet ja jo pelkästään siitä syystä epäilyttävät aallot hyökyile Naapurilähiöön, kun ne on muistakin televisio-ohjelmista niin taiten vaiennettu.

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone