Postin naisvirkailijat vaihtavat harmaat jakkupukunsa vihreiksi. Miesvirkailijoille on suunniteltu ruskeat puvut. Postivirkailija Eija Marttila pitää uudesta väristä, mutta housupuku, jota monet ovat toivoneet, jää toistaiseksi odottamaan vuoroaan.­

Postitoimistojen naisvirkailijat saavat vihreän virkapuvun.

Mallikin on hieman muuttunut entisestään: jakkupuku on polvipituutta ja kauluskäänteitä on vähän pyöristetty. Vihreän villakankaisen jakkupuvun alle kuuluu yksivärinen pusero.

Housupuvun käyttöönottoakin on ajateltu, mutta housujen tekeminen tuhansille naisille ilman tarkkoja mittoja olisi melko vaikeata, sanoi ekspeditoori Martta Helastie posti- ja lennätinhallituksesta.

Uudet vaatteet lähetetään 2 800 virkailijalle eri puolille Suomea. Ensimmäiset vaatepaketit ovat jo lähtemässä matkaan. Sitä mukaa kun puvut ehtivät perille saadaan ne myös pukea päälle.

Vihreään väriin siirtyvät vain naisvirkailijat. Miehille on suunniteltu ruskeaa pukua.

Tähän asti ovat yleisöä palvelleet postitoimistoissa harmaapukuiset virkailijat. Harmaa on ollut virkailijoiden pukujen perusväri vuodesta 1964.

Salkuista kiistely alkoi heti UK:n ehdotuksen jälkeen

Presidentti Urho Kekkonen haluaa muodostaa uuden hallituksen ilman kommunisteja.

Presidentti pitää parhaana mahdollisena enemmistöhallitusta, jossa ovat sosiaalidemokraatit, keskustapuolue, ruotsalaiset ja liberaalit.

Seuraavan siirron presidentti tekee vasta Sdp:n puolueneuvoston keskiviikkoisen kokouksen jälkeen.

Sosiaalidemokraatit kaivautuivat jo torstaina asemiin ja valmistelivat kovia vaatimuksiaan presidentin ehdottamaa hallitusta varten.

He vaativat eduskuntaryhmänsä kokouksessa tiukassa äänilajissa sisäministerin paikkaa, joka on nyt keskustapuolueella.

Sos. dem. eduskuntaryhmän kokouksen keskustelu viittasi myös siihen, että kaikki ministerinsalkut ovat sen mielestä nyt ”jaossa”.

Kiivas sanasota välikysymyskeskustelussa

”Kokoomus on ajanut itsensä yhä enemmän äärioikealle ja yhä syvemmälle oppositioon.”

Näin ilmoitti keskustapuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eino Uusitalo kokoomuksen välikysymyksestä käydyssä keskustelussa eduskunnassa torstaina.

Kokoomuksen Raimo Ilaskivi vastasi Uusitalolle suoraan välihuudoin ja sapekas sananvaihto puolueiden väleistä ja hallitusmahdollisuuksista kesti pitkään. Kuumimmillaan lensivät mm. syytökset ”paksuista valheista”.

Myös Skdl:n ryhmän puheenjohtaja moitti kokoomusta oikeistovaarasta.

Kokoomuksen puhujat vaativat mm. kommunistien eristämistä 40-luvun mallin mukaan, kaipasivat mm. palkkasäännöstelyä ja esittivät hallitusneuvotteluja vaalituloksen pohjalta.

Sdp:n ryhmänjohtaja Esko Niskanen vertasi keskustelua kuuluisaan maalaukseen ”Kaarle Herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista.”

Mielenosoitus uhkasi päättyä käsirysyyn

Tampere (HS)

Kokoomuksen puheenjohtajan ja maaherrojen paikkoja tarjoilivat jotkut kiivastuneet mielenosoittajat lakon lopettamista suositelleille puhujille Tampereen keskustorilla torstaina iltapäivällä järjestetyn mielenosoituksen jälkeen.

Jo mielenosoituksen aikana huutokuorot keskeyttivät lakon lopettamista puoltaneet puhujat lukuisia kertoja. Kuorojen tavallisin iskulause oli: ”Ei, ei, ei, jumalauta, ei!”

Mielenosoituksen päätyttyä ympäröi parikymmentä mielenosoittajaa sovintoesityksen hyväksymistä suositelleet puhujat Raatihuoneen edessä. Kahakaksi asti ei tilanne kehittynyt. Mutta maltillisimmat joutuivat rauhoittelemaan kiivaimpia tyyliin: ”No, no, pojat, ei sentään käydä käsiksi.”

Nuoret lakkolaisperheet pahimmissa vaikeuksissa

Lakko on vetänyt metalliväen vyön kireälle.

On seisty soppajonoissa. On pilkitty lisuketta pöytään.

Milloin ruuasta on tingitty vähemmän niin muista hankinnoista sitä enemmän.

Lakkotoimikunnat ovat jakaneet ylimääräisiä avustuksia vaikeimmassa asemassa oleville perheille.

Vanhemmat lakkolaiset surevat nuorten perheiden osaa – niihin lakko koskee kipeimmin.

Ruotsin puolueettomuus estää EEC-jäsenyyden

Tukholma (Kari Kallio)

EEC-maiden pyrkimykset laajaan taloudelliseen ja poliittiseen yhteistyöhön estivät lopulta Ruotsia anomasta talousyhteisön jäsenyyttä.

Pääministeri Olof Palme ilmoitti torstaina, että EEC:n pyrkimykset eivät ole yhteneväiset Ruotsin perinteisen puolueettomuuspolitiikan kanssa.

Näin Ruotsi ei voi hakea täysjäsenyyttä.

Palme korosti kuitenkin, että hallituksen päätös ei ole ”ei EEC:lle”.

Hän sanoi Ruotsin pyrkivän aikaisemman ilmoituksensa mukaisesti mahdollisimman laajaan ja läheiseen yhteistyöhön EEC:n kanssa.

Simon ja Garfunkel saivat kolme Grammy-palkintoa

Simonin ja Garfunkelin ”Bridge Over Troubled Water” sai kolme palkintoa. Se nimitettiin vuoden parhaaksi single- ja LP-levyksi sekä parhaaksi sävelmäksi. Palkinto annettiin kappaleen säveltäjälle Paul Simonille.

Grammyt jakaa Yhdysvaltain levyteollisuuden piirissä työskentelevien yhdistys.

Tänä vuonna jaettiin kaikkiaan 43 pokaalia. Näistä suuri osa menee teknisille henkilöille.

Jakojuhla televisioitiin Yhdysvalloissa.

Yllätys illan mittaan oli, että Paul McCartney ja hänen vaimonsa Linda olivat paikalla vastaanottamassa kolmelle säveltävälle Beatlesille annettua yhteispalkintoa parhaasta elokuvamusiikista ”Let It Be”.

Carpentersin sisarukset nimettiin parhaiksi uusiksi artisteiksi ja parhaaksi lauluyhtyeeksi. He tulivat pintaan levyllä ”Close to You”, joka myi hyvin niin USA:ssa kuin Englannissakin.

Naiset kaipaavat hyväilyjä

Dallas (AP)

Vanderbiltin yliopiston tutkija tohtori Marc Hollender on vahvistanut sen, minkä ”nyyhkyiskelmien” kirjoittajat ovat jo kauan tienneet: ”naisilla on halu tai tarve tulla hyväillyksi”.

Mutta Hollender huomauttaa, että miehet ymmärtävät tämän syleilyhalun liian usein pelkästään haluna seksuaaliseen kontaktiin.

”Päinvastoin monet naiset antavat seksin puolesta etusijan halulleen tulla hyväillyksi”, väittää tri Hollender.

”Koska tämä tarve tulla hyväillyksi – ja vain hyväillyksi – tulkitaan väärin, se aiheuttaa usein rikkinäisiä ihmissuhteita, jopa myös vakavia aviollisia ristiriitoja.”

Sen sijaan miehet, Hollender sanoo, eivät tunne yhtä voimakasta mieltymystä pelkästään hyväilyihin, mutta kuitenkin he tavallisesti tulkitsevat tällaiset ”lähentelyt” halukkuutena seksuaalikontaktiin, mihin he yleensä aina ovat ”enemmän kuin valmiit”.

Hollenderin mukaan tämä tarve naisilla johtuu jo pikkulapsena vanhemmilta saaduista hyväilykokemuksista.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone