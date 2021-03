Lontoo (Erkki Arni)

”Hallitus pyrkii saamaan työmarkkinaoloihin vihdoinkin jotakin järjestystä”.

”Ainoa tulos hallituksen pyrkimyksistä on työmarkkinaolojen huonontaminen entisestäänkin.”

Nämä lausunnot kuvastavat sitä äänekästä kiistelyä, joka on viikosta toiseen säestänyt Englannin konservatiivihallituksen lakiesitystä työmarkkinaolojen uudistamisesta.

Englannin teollisuus on viime vuosina saanut melko kehnon maineen vallitsevan lakkoalttiuden takia. Todellisuudessa Englannissa tapahtuu huomattavasti vähemmän suuria työseisauksia kuin eräissä muissa maissa. Brittiläisille oloille on kuitenkin ominaista korpilakkoilun suhteeton yleisyys ja tästä seuraava lakkojen odottamattomuus. – –

Teoriassa korpilakot eivät nauti lain edessä samaa immuunisuutta kuin viralliset, mutta käytännössä kukaan työnantaja suurinkaan, ei ole tohtinut haastaa korpilakon järjestäjiä oikeuteen sopimuksen rikkomisesta. Työmaa-aktivistit ovat siten voineet kaikessa rauhassa järjestää korpilakkoja passiivisen enemmistön tullessa kilttinä laumana mukaan.

Yleisesti myönnetään niin ikään, että brittiläisten yritysten johdolla on hyvin suuri vastuu työmarkkinaolojen sekavuudesta. Vielä tänäkään päivänä kaikki teollisuusmiehet eivät ymmärrä hoitaa työmaasuhteitaan edes alkeellisen tyydyttävästi. Ammattiyhdistysten syväänpinttynyt epäluulo työnantajia kohtaan ei ole suinkaan katteetonta.

Donner kärähti

Palaneena korviaan myöten tuli Jörn Donner toissapäivänä Gambiasta. Hän aikoo saada suomalaiset pitämään tuosta hyväilmastoisesta maasta.

– Ruotsilla on ollut monopoli Gambiaan. Sen päätyttyä se on avoin muillekin matkailijoille. Donner tekee tuskin tänä vuonna enää elokuvaa, mutta osallistuu kyllä filmifestivaaleihin ainakin elokuvalla Anna.

– Lennämme ensi viikolla Naisenkuvien ensi-iltaan Lontooseen Kirsti Wallasvaaran kanssa. Ihmettelen totisesti arvosteluja kotimaassa, ulkomailla ainakin Ruotsissa kävi paremmin.

Pohjoisrannassa olevan talonsa pihamaalla olevaan nykyisin parin taiteilijan käytössä olevaan pikku taloon hän aikoo siirtää toimistonsa remontin jälkeen.

– Tyhmäähän on olla jossain kaupungilla kun voin siirtää työpaikan omalle pihalleni. Talo on historiallisesti arvokas rakennus ja aiotaan säilyttääkin sellaisena.

Keskipolven kyvyt professorin virkoihin

Arkkitehtuuri, teatteri ja musiikki saivat omat taiteilijaprofessorinsa, kun perjantaina professorin virkoihin nimitettiin arkkitehti Reima Pietilä (48), teatterinjohtaja Lasse Pöysti (44) ja säveltäjä Einojuhani Rautavaara (43). Heidät kaikki nimitettiin virkaan kolmivuotiskaudeksi. – –

Reima Pietilän (s. 1923) nimityksen perusteluissa mainitaan mm., että hän ei pyri koettuihin keinoihin eikä edes päämääriin, vaan ratkaisee muodollisesti ja toiminnallisesti vaikeat tehtävät poikkeuksellisen puhuttelevalla ja symbolisesti painokkaalla tavalla. Hänen tuotantonsa tunnetaan kautta maailman.

Perusteluissa taiteilijaprofessoria virkaan mainitaan Lasse Pöystin (s. 1927) olevan maamme johtavia näyttelijöitä. Hänen monipuoliseen tehtävävalikoimaansa kuuluvat yhtä hyvin klassiset henkilökuvat kuin komedialliset roolipiirrelmät. Teatterinjohtajana Pöysti on kohottanut johtamansa Lilla Teaternin maamme eturivin taidelaitosten joukkoon.

Einojuhani Rautavaara (s. 1928) on pitkään ollut säveltaiteemme keskeisiä hahmoja, todetaan professuuriperusteluissa. Hänen laaja ja korkeatasoinen sävellystuotantonsa on saanut osakseen tunnustusta kotimaassa ja ulkomailla sekä kansainvälisiä palkintoja. – –

Uudeksi nimeksi Oy Veikkaus Ab

Valtion edustus Veikkaustoimisto Ab:n hallintoelimissä lisääntyy. Sitä ennen joudutaan kuitenkin muuttamaan yhtiön sääntöjä. Valtio asettaa yhtiön hallintoneuvostoon seitsemän talousasiantuntijaa. – –

Rahamylly Veikkaustoimistossa on loton ansiosta muuttunut huomattavasti suuremmaksi. Valtio haluaa sen vuoksi valvoa myös paremmin etujaan. Lotto on kasvattanut huomattavasti tuloja. Vaihto on loton ansiosta jo yli 91% suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. – –

Veikkaustoimiston yhtiökokouksessa suoritettavista muista saantomuutosehdotuksista mainittakoon yhtiön nimen muuttaminen. Nykyinen Oy Veikkaustoimisto Ab muuttunee Oy Veikkaus Ab:ksi.

Niinikään yhtiön tarkoitus muuttuu. Ennen sen tarkoituksena oli järjestää vedonlyöntejä urheilukilpailuissa. Nyt tarkoituksena ”järjestää lisäksi vedonlyöntejä numeroarpomisella.” Tämä johtuu siitä, että lotto on vedonlyöntiä kuten urheiluveikkauskin.

Englanti lisää voin ostoja Suomesta

Suomi vie huhtikuun aikana voita Englantiin normaalin peruskiintiön lisäksi ylimääräiset 1000 tonnia. Valion pääjohtajan Pellervo Saarisen mukaan Englannista ilmoitettiin lisäkiintiön myöntämisestä Suomelle tiistaina.

Maamme voin peruskiintiö Englantiin huhtikuun alusta alkavalle kalenterivuodelle on 11,5 miljoonaa kiloa. Englannista ilmoitettiin, että lisäkiintiön myöntämisestä on päätetty, koska voi on siellä tällä hetkellä vähissä.

Saarinen toteaa, että Suomi on jo tänä vuonna vienyt Englantiin kuusi miljoonaa kiloa voita Suomen voikiintiö Englantiin ensi vuodelle on pysynyt samana kuin edellisenä vuonna. Muiden pohjoismaiden kiintiöt ovat sen sijaan pienentyneet. Saarisen mielestä tämä johtuu siitä, etteivät ne pysty tarjoamaan voita tarpeeksi ja niiden vientitarve on pienentynyt.

”Suomessa on tällä hetkellä voita varastossa kolme miljoonaa kiloa”, sanoo Saarinen, ”Viime kuukausina on kulutus ollut tuotantoa jonkin verran suurempi. Vientiä on hoidettu pelkästään varastojen avulla”, hän sanoi.

Hänen mukaansa on vaikea sanoa kuinka paljon ylijäämää tulee tänä vuonna olemaan, se riippuu kotimaan kulutuksesta, ja missä määrin kotimaassa jatketaan ja ylläpidetään myynnin tehostamistoimia.

Kouluruuat 22.–27. 3.

Helsingin kaupungin kansakoulut

EINESKOULUT

Ma Ohrarouhepuuro

Ti Jauhelihaperunasoselaatikko

Ke Makkarakeitto, grahamsämpylä, juusto

To Kalapaistos, perunat, maustevihanneskastike

Pe Lihakeitto

La Maksalaatikko, hillo

PAKASTEKOULUT

Ma Kaalilaatikko, hillo

Ti Kalavuoka, perunasose, punajuuri

Ke makkarakeitto, grahamsämpylä, juusto

To Verivanukas tai veriohukkaat, valkokastike, hillo

Pe Jauhelihakastike, perunat, lantturaaste

La Ohrarouhepuuro

Joka päivä ruisnäkkileipä, voi ja maito tai piimä.



