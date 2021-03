Mikä on muoti kun kaikki on muotia

40-luvun holkkihiha uudessa muodossa on herätetty henkiin Yves Saint-Laurentin kaikki ennätykset lyöneessä kevätkokoelmassa. Puvun kangas on silkkiä, liivin satiinia.­

Mielenkiintoisempaa muotikevättä ei aikoihin ole ollut. Eikä vaikeampaakaan. Vaikeus on yhteistä valmistajille, kauppiaille ja kuluttajille, joista kukaan ei tiedä mitä muut haluavat.

Useimmat eivät edes tiedä mitä itse haluavat. Vaikeudet ovat yleismaailmallisia, joka taholla tunnettuja.

Nyt ollaan kaaoksessa, mutta kaaoksessa, joka ei suinkaan ole tullut kuin varas yöllä. Tilanne on kehittynyt tähän vähitellen, johdonmukaisesti ja varmasti.

Kaikki oli selvääkin selvempää silloin kun Pariisi vielä oli diktaattori. Oli linjat, oli säännöt ja kiellot, oli Yksi Yhteinen ja Ainoa Oikea Muoti, jonka nimeen kaikki vannoivat.

– –

Tänä kevätkautena ei Pariisissa kuollut vain Chanel vaan myös suuren muodin perinteinen voima.

Arkkitehti Pentti Routio: Katujen käytöstä pitäisi periä maksu

Kadunkäyttömaksu olisi paras keino päästä eroon autoruuhkista ja saada julkinen liikenne kulkemaan vihdoin kunnolla.

Kaupunkikeskustoissa katutilaa ei riitä kaikille tarvitseville. Sitä jonotetaan ja käytetään epätehokkaasti.

Onko siis annettava rajoittavia säädöksiä vai pitääkö rakentaa kaupungit uudestaan?

Miksi emme käyttäisi luonnollisinta keinoa, samaa, jonka avulla sähköä, maitoa, kenkiä, autoja sekä lukemattomia muita hyödykkeitä riittää jokaiselle, joka vain haluaa maksaa niistä kohtuullisen hinnan.

– –

Katutilaa siis pitäisi tarjota käytettäväksi vain hintaan, joka suunnilleen vastaa niitä kustannuksia, jotka yhteiskunnalle koituvat ko. katutilan valmistamisesta, tarjolla pitämisestä ja käytöstä.

Toisin sanoen: Ihmiset saadaan valitsemaan kulkutapansa koko yhteiskunnan kannalta edullisella tavalla vain siten, että jokainen saa tuntea henkilökohtaisessa kukkarossaan juuri ne kustannukset, jotka hänen valintansa aiheuttaa yhteiskunnalle.

”Lapsen sukupuolta voidaan ehkä ohjailla jo vuonna 2000”

Lapsen sukupuolen ohjattu säätö, älykkyyden kohentaminen, ihmiselämän tehokkaan vaiheen pidentäminen ja perinnöllisten sairauksien muuttaminen geenejä parantamalla saattavat olla mahdollisia jo vuonna 2000, sanoi professori Harald Teir Lääketieteen historian laitoksen kymmenvuotisjuhlassa.

Tavallisimpia syitä psykosomaattisiin ja stressisairauksiin ovat – Teirin mukaan – ikuinen kiire, levottomuus, häiriintynyt uni, melu, elämänrytmin kiihkeys ja monenlaiset ylirasitukset.

– –

Professori Teir korosti jatkuvan terveydentarkkailun merkitystä kaikenikäisille ihmisille.

”Vain raskaana olevat naiset ja alle vuoden ikäiset lapset joutuvat nykyisin säännöllisiin terveystarkastuksiin. Olisi päästävä siihen, että terveyttä seurataan samalla innolla kuin sairauksia”, Teir sanoi.

USA luisumassa rekisteridiktatuuriin

Tietojen kerääminen ihmisten yksityiselämästä on tullut poliittisen, taloudellisen ja psykologisen vallankäytön aseeksi Yhdysvalloissa.

Tekninen kehitys on avannut ennenkuulumattomia mahdollisuuksia, mutta sen enempää tietojen keräämistä kuin käyttämistäkään eivät rajoita mitkään säännökset.

Häly kansalaisten yksityiselämää uhkaavista kauhunäkymistä on jo kuitenkin herännyt ja vastakeinoja etsitään ennen kuin se on liian myöhäistä.

– –

Tekniikka on edennyt niin pitkälle, että nyt on aika ryhtyä suojelemaan yksilöä, muuten Yhdysvaltoja uhkaa ”rekisteridiktatuuri”, sanoo oikeustieteen professori Arthur Miller, joka on neljän vuoden tutkimusten tuloksena julkaissut ongelmasta kirjan ”Assault on Privacy”, ja joka käynnisti senaatin kuulustelut ensimmäisenä todistajana.

Ja kuten professori Miller kertoo, moni kansalainen on kuultuaan hänen esittämiään tosiasioita huudahtanut: ”Herran tähden, en aavistanut, että tällaista tapahtuu!”

Päivä maanantaina jo yötä pitempi

”Jos teeri kukertaa ennen kevätpäivän tasausta, on lumisateita luvassa. Mikäli kukerrus kuullaan tasauspäivän jälkeen, seuraa kauniita ilmoja.”

Nämä ja monet muut enteet liittyvät sunnuntaihin, jolloin päivät muuttuvat öitä pidemmiksi.

Päivien piteneminen alkaa sunnuntaina kello 9. Jo maanantaina aurinko viipyy taivaalla 12 tuntia 16 minuuttia.

Akateemikko Kustaa Vilkunan kirjoittaman ”Vuotuisen ajantiedon” mukaan kevätpäivän tasauksen aikana on otollisinta valmistaa uistimet ja onget kesän kalastuskautta varten.

Vanha perimätieto sanoo myös, että tänä päivänä on syytä hävittää pajut, lepät ja lutikat, koska päivää pidetään vuoden kuivimpana.

Brezhnevin troikalla varma ote ohjaksista

Moskova

Maaliskuun viimeisenä tiistaina kokoontuu Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 24. edustajainkokous antamaan hyväksymisensä puolueen johdon työlle viimeisten viiden vuoden aikana ja valitsemaan johtajat seuraaviksi neljäksi vuodeksi.

Edustajainkokouksen, joka edustaa maassa ylintä ja korkeinta valtaa, olisi pitänyt kokoontua viime vuonna, mutta lain sallimaa neljän vuoden aikaa kokousten välillä pidennetään yleensä viideksi vuodeksi.

Edesmennyt yksinvaltias Josef Stalin ei välittänyt kutsua edustajainkokousta kertaakaan 13 vuoden aikana.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että uusi edustajainkokous ei ainoastaan hyväksy Leonid Brezhnevin toimintaa puolueen johtajana, vaan valitsee uudelleen niin hänet kuin hänen kaksi työtoveriaan johtavassa troikassa, pääministeri Aleksei Kosyginin ja presidentti Nikolai Podgornyin, sekä myös kaikki muut vallassa olevan politbyroon jäsenet.

Beatlet eivät palaa lavalle

John Lennon leimasi täysin perättömäksi englantilaisen lehtitiedon, jonka mukaan Beatles-yhtye aikoisi palata lavalle kitaristinaan saksalaissyntyinen Klaus Voorman Paul McCartneyn asemasta.

”Tieto on täysin perätön”, Lennon sanoi edustajansa Leslie Perrinin välityksellä.

Perrin sanoi, ettei yhtye aio missään tapauksessa tehdä comebackia missään muodossa tällä haavaa.

Viini pidentää ikää

Moskova (UPI)

Jos haluatte elää 100 vuoden ikäiseksi noudattakaa seuraavia ohjeita: tehkää kovasti töitä, hankkikaa suuri perhe, älkää tupakoiko, syökää kunnolla voimakkaasti maustettua ruokaa ja juokaa viinejä.

Tämän reseptin esitti neuvostoliittolainen professori Grigori Pitshelaui. Reseptinsä takeeksi hän sanoi: ”Kaksi tuhatta on kokeillut sitä ja se on tehonnut.”

Reseptin ehdoton noudattaminen vaatisi kuitenkin muuttoa Gruusian neuvostotasavaltaan, jossa professori Pitshelaui on tutkinut 20 000 ihmistä.

Kaikki Pitshelauin tutkimat henkilöt ovat olleet yli 80 vuoden ikäisiä ja yli 2 000 heistä on jo päässyt sataluvun paremmalle puolelle.

Yli 100 vuoden ikään ehtineet asuivat kaikki noin 1 500 metrin korkeudessa meren pinnasta laskien.

He olivat kaikki suurten perheiden isähahmoja. He tekivät rajusti töitä lapsuudessa ja 60 prosenttia heistä teki töitä vielä 100 vuotta täytettyään.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone