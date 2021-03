Malminiityn betonikylä on vielä viimeistelemättä ja ympäristö siistimättä. Maalaamaton betoniseinä on likainen ja alakuloisen harmaa. Keskeneräisyyden tuntu vähentää asukkaiden viihtyvyyttä.­

Uusi Jakomäki kaikkine ongelmineen on syntynyt. Virallisena nimenä on tällä kertaa Malminiitty ja sijaintina Helsingin maalaiskunta. Etäisyys alkuperäiseen Jakomäkeen on vain muutama kilometri.

Jakomäki, yhden sosiaaliryhmän asuma-alue, koettiin pian valmistumisensa jälkeen epäonnistuneeksi. Suunnittelijat ja asuntoasioista päättävät virkamiehet lupasivat, ettei sama toistu. Toistuma sattui kuitenkin.

Viihtymättömyys, ilkivalta, järjestyshäiriöt ja poliisi ovat tuttuja Malminiityssä. Uusi, yhden elintarvikekaupan varassa pyörivät korpilähiö on tosiasia.

Aivan vanhan toisinto ei Malminiitty silti ole. Uutta on asukasdemokratiaan pyrkiminen. Alueen 2500 asukkaalla on mahdollisuus vaikuttaa kotipaikkansa tapahtumiin 14-jäsenisen edustajiston kautta, jossa kullakin vuokratalolla on oma miehensä.

Helsinki korvaa sähköllä Päijänteen vedenkulutusta

Päijänteestä Silvolan tekojärveen rakennettava tunneli pystyy syöttämään helsinkiläisille vettä 13 kuutiota sekunnissa. Tästä johtuvan menetyksen korvaa Helsinki Kymijoen voimalaitoksille sähköllä.

Helsingin tuottamasta sähköstä pääsevät osallisiksi kahdeksan yhtiötä. Helsingin kaupunginhallitus teki maanantaina kaupunginvaltuustolle esityksen vesivoimakorvausten hyväksymisestä. Samassa sopimuksessa ovat mukana Espoon kauppala ja Helsingin maalaiskunta.

Suunnitelmat Päijänteestä Helsingin seudulle rakennettavasta raakavesitunnelista ovat valmiina. Rakentaminen voidaan aloittaa ensi talvikautena, jos vesioikeus antaa siihen luvan.

Tunnelin rakentamisajaksi on varattu seitsemän vuotta ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 1978. Koko hankkeen kustannukset, johon sisältyvät 120 kilometrin tunneli, vedenottamo ja muut laitteet, ovat noin 150 milj. markkaa.

Maalaiskunta ei hyväksy suuria liitoksia Helsinkiin

Helsingin maalaiskunta ei voi hyväksyä suunnitelmia, joiden mukaan suuria osia kunnasta liitettäisiin Helsingin kaupunkiin, sanoo maalaiskunnan kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnallisneuvos Eino Sirén.

”Emme me kiihkoile omamme perään, jos on kysymys pienistä rajatarkistuksista, jotka voidaan perustella. Mutta kohtuuttomia vaatimuksia emme voi hyväksyä hän sanoi.”

Maalaiskunta on Sirénin mukaan valmistautunut laajaan yhteistyöhön Helsingin kaupungin ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa, ja on myös valmis jatkamaan sitä.

Sipoon kunta on tarkoitus ottaa mukaan alueliitoksia vastustavien kuntien yhteistoimintaan, sanoo kansanedustaja Seppo Westerlund. Myös eräitä Sipoon osia on esitetty liitettäväksi Helsinkiin.

Helsinki haluaisi maalaiskunnan itäosasta Länsimäen, jotta se pääsisi sitä kautta tunkeutumaan Sipooseen, kertoo maalaiskunnan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Veikko Suojanen. ”Ei maalaiskunta ole itärajaansa sulkenut. Kun Helsinki omistaa maita Sipoon rajalla, niin kyllä sinne pääsee vapaasti kulkemaan maalaiskunnan läpi”, hän sanoo.

Neuvotteluja Kanaalin tunnelista

Lontoo (Reuter)

Englannin ja Ranskan hallitusten edustajat ja kansainvälinen rahoitusyhtymä aloittivat maanantaina Lontoossa neuvottelut Englannin kanaalin alitse suunnitellun tunnelin rakentamisesta.

Hallitusvaltuuskuntia johtavat Ranskan liikenneministeri Jean Chamant ja hänen englantilainen virkaveljensä John Peyton. Sekä Englannin että Ranskan hallitukset ovat periaatteessa sopineet tunnelin rakentamisesta, mutta hanke on viivästynyt lähinnä pääoman hankintavaikeuksien johdosta.

Viime kesänä ranskalaiset, englantilaiset ja amerikkalaiset rahoittajat tarjoutuivat hankkimaan tarvittavat varat ja hoitamaan tunnelin rakentamisen. Tunnelin on laskettu maksavan noin 300 miljoonaa puntaa (noin kolme miljardia markkaa).

Traktorit maanteille protestina Bonnille

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Hampurista ja Kielistä Tanskaan johtavalla maantiellä lamaantui liikenne melkein kokonaan maanantaiaamuna, kun vihastuneet maanviljelijät ajoivat traktoreillaan maanteille mielenosoituksena Bonnin hallituksen maatalouspolitiikkaa vastaan.

Tämän Länsi-Saksan pohjoisimman osavaltion Schleswig-Holsteinin maanviljelijät olivat sulkeneet liikenteen samalla tavalla jo kerran helmikuussa, ja pari viikkoa sitten kokoontui Bonniin yli 50 000 maanviljelijää.

Traktorimielenosoituksessa oli nyt mukana yli 30 000 vihaista maanviljelijää. Se alkoi maanantaiaamuna samaan aikaan kun Euroopan talousyhteisön EEC:n ministerineuvosto kokoontui Brysselissä käsittelemään jäsenmaiden yhteistä maatalouspolitiikkaa.

OK-ostokortteja 70 000

Valtakunnallista OK-korttijärjestelmää hoitavan Luottokunnan liikevaihto kasvoi viime vuonna 166 prosenttia. Asiakastiloja veloitettiin 25 miljoonaa markkaa. Luku oli edellisenä vuotena 9,3 miljoonaa ja tänä vuonna lasketaan vaihdon nousevan yli 40 miljoonan markan. Yleisölle myönnettyjen OK-korttien määrä lisääntyi viime vuonna noin 40 000:lla ja viime vuoden päättyessä oli kortteja lähes 70 000.

Koonnut Jarkko Rahkonen

