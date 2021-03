Bern (HS)

Kuusi miestä oli liikaa kentällä kun Tshekkoslovakian ja Ruotsin ottelun piti jatkua kolmannessa erässä puolten vaihdon jälkeen jääkiekkoilun MM-kisoissa Bernissä.

Näillä kuudella miehellä oli käsissään julisteita ja lippuja joissa luki ”Jura libre” (vapaa Jura), ja he saivat tylyn tuomion niin pelaajilta kuin katsojiltakin:

Ruotsin joukkueen kapteeni Bert-Ola Nordlander otti yhden nuorukaisista käsittelyyn, ja heitti tämän yleisön riemuitessa yli laidan.

Tshekkipuolustaja Oldrich Machac käytteli oikeata suoraansa toiseen mielenosoittajaan sellaisella voimalla, että nuorukainen tuupertui jäälle.

Koko ajan katsojat vihelsivät mielenosoittajille ja osoittivat suosiotaan pelaajille ja järjestysmiehille, jotka ajoivat häiritsijät kentältä.

Jura on Bernin kantonin ranskankielinen alue, joka pyrkii itsenäiseksi kantoniksi.

USA:n suurisku P-Vietnamiin

Saigon (Reuter)

Puolisataa amerikkalaista hävittäjäpommittajaa osallistui sunnuntaina suurhyökkäykseen Pohjois-Vietnamin eteläosissa sijaitsevia ohjusasemia ja ilmatorjunta-asemia vastaan.

Hyökkäys, jonka ilmoitettiin olleen suurimman sitten viime marraskuun, tehtiin koska Yhdysvaltain sotilasjohdon mukaan pohjoisvietnamilaiset ovat tulittaneet ”aseistamattomia amerikkalaisia tiedustelukoneita sekä Ho Tshi Minhin huoltoreittiä vastaan hyökänneitä amerikkalaiskoneita”.

Etelävietnamilaisten joukkojen sekasortoinen vetäytyminen Laosista jatkui sunnuntaina, jolloin neljän saigonilaispataljoonan ilmoitettiin ylittäneen rajan.

15:stä tukikohdasta, jotka etelävietnamilaiset perustivat Laosin hyökkäyksen alussa, on enää toimintakelpoisia kuusi ja Laosin puolella toimii sunnuntain jälkeen vielä 16 pataljoonaa.

Outo öljysaaste peitti Tuusulanjoen

Outo öljynsekainen aine likasi Tuusulanjokea viikonvaihteessa.

Veden pinnalle jäävää nestettä pääsi virtaamaan ainakin lauantai-illasta lähtien ennen kuin palomiehet löysivät aineen alkulähteen, ja saivat viemäriaukon tukituksi.

Ilmeisesti puhdistukseen käytetty neste työllisti sekä Helsingin maalaiskunnan että Tuusulan palokunnat.

Lisäksi Helsingin kaupungin vesilaitos oli vielä sunnuntai-iltana varuillaan, koska Tuusulanjoki syöttää vettä Vantaaseen.

Nuorukainen voitti Inarin poroajot

Porokuninkuuskilpailujen eteläisintä miestä oli jo ennätetty onnitella voitosta, kun 16-vuotias savukoskelainen Seppo Koivisto pääsi porohärkä Mustahurman vetämänä lantalaista nopeampana maaliin.

Inarin jäällä pidettyyn kilpailuun saapui ensimmäisen kerran ajajia miltei koko poronhoitoalueelta.

Moottorikelkan suosio on laskenut romahdusmaisesti, kilpaan osallistui vain viisi ajajaa.

Ajoporosta aiotaan Lapissa saada ravihevoseen verrattavaa kilpailijaa, kärryt ohjastajan alla ovat vain vaihtuneet suksiin.

Folkhälsan on toiminut 50 vuotta

Samfundet Folkhälsan täyttää 50 vuotta. Merkkipäivänsä johdosta Folkhälsan järjestää työneuvottelut Helsingin ruotsalaisessa kauppakorkeakoulussa.

Työneuvotteluissa keskustellaan Folkhälsanin tulevista toimintamuodoista.

Samalla järjestö avasi juhlanäyttelyn Stockmannin tavaratalossa Helsingissä. Näyttely on avoinna maaliskuun 27:teen päivään saakka.

Samfundet Folkhälsan on suomenruotsalainen terveydenhoitojärjestö. Se työskentelee yksilöllisen terveydenhoidon hyväksi.

Puutarhatuotteiden markkinointi tehotonta

Kiukainen (HS)

Suomen puutarhatuotteiden markkinointiorganisaatio on täysin tehoton, sanoo hortonomi Reijo Vartia Suomen kauppapuutarhaliitosta.

Tulos nähdään ilmeisesti taas ensi syksynä Pohjanmaalla: odotettavissa on miljoonien kilojen porkkana- ja perunavuori.

Vartian mukaan vihannesviljelyssä törmätään markkinointivaikeuksiin, koska kotimaan kulutusta ei yrityksistä huolimatta ole saatu nostetuksi ja koska valistus viljelijöiden keskuudessa on ollut heikkoa.

”Suomalainen syö vuodessa 18 kiloa vihanneksia. Ellei eskimolta olisi, pitäisi Suomi maailmassa perää.”

Kyllä kelpaa Suomen kouluissa

Ihmettelen kovasti suomalaisten purnausta peruskouluista ym. kouluun liittyvästä. Siellä opetus on tehokasta ja hyvää, eikä ole liian pitkät koulupäivät.

Koulu on ilmaista, samoin ruoka. Eikä siellä voisi kuvitellakaan, että opettaja läpsäyttäisi lasta, jos tämä ei 5-vuotiaana osaa kirjoittaa kunnolla a-kirjainta, tai 7-vuotiasta, joka ei tiedä, mihin koulubussiin on mentävä tänään, kun ne vaihtuvat vähän väliä.

Valitukset eivät auta. Se on tapa täällä, että lapselle saa antaa korvatillikoita. Siksi toivotankin nimimerkin ”Pian virkaheitto opettaja” sydämellisesti tervetulleeksi tänne Kanarian saarille.

Täällä on paljon suomalaisia lapsia. Suomalaista koulua ei ole. Ajatus ei muuten olisi ollenkaan hullumpi. Me maksamme aika kalliita koulumaksuja. Bussikuljetus ja ruoka on tietenkin erikseen. Siihen saakka on vain tyydyttävä näihin täkäläisiin. – –

Joten enemmän tyytyväisyyttä. Uskonpa meidänkin pienen väen riemusta kiljuvan sitten aikanaan, kun pääsevät sinne Suomeen kouluun.

Koululaisten äiti Las Palmasista

