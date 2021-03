Talven pahin lumipyry aiheutti kaksi ketjukolaria Jorvaksentiellä, sekoitti junaliikenteen ja saattoi Helsingin kaupunkiliikenteen kaaosmaiseen tilaan tiistaina.

Jorvaksentiellä kaupungin rajan molemmin puolin tapahtuneissa ketjukolareissa vaurioitui toisessa 22 autoa ja toisessa 10.

Liikenne tiellä oli tukossa kahden tunnin ajan.

Lumipyryn aikana sattui Helsingin alueella yli 70 peltikolaria.

Navakka tuuli teetti töitä myös palokunnan katastrofiryhmälle irroittamalla neljä peltikattoa.

Peruskoulu on opettajille työläs koulu

Kokeiluperuskoulua käyneet nuoret suhtautuvat kriittisesti tietoon, esittävät paljon kysymyksiä ja ovat kiinnostuneita omilla aivoillaan ajattelemisesta, mutta opettajille peruskoulu on raskas koulu.

Aineiden valinnaisuudesta ja tasokursseista johtuva ryhmittely on työlästä järjestää ja hoitaa.

Toivakan–Leivonmäen kokeiluperuskoulun johtaja Erkki Koski esitelmöi Helsingissä Porolahden kansakoulun vanhempain yhdistykselle peruskoulun tavoitteista.

Hän sanoi olevansa väsynyt peruskouluun sen työtaakan vuoksi, jonka koulunuudistus opettajalle aiheuttaa.

Johtaja Koski sanoi, että peruskoulun tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoiset ja niin monipuoliset, että päämäärien toteuttamiseen menee vuosikymmeniä.

Tavoitteena on ”ilon koulu”, laitos, jonne oppilaat mielellään tulevat ja jossa he mielellään opiskelevat.

Koulun ensisijaisena tehtävänä on tarjota aineksia ja virikkeitä oppilaan omaleimaisen koko persoonallisuuden kehittymiselle.

Japani nousi kärkeen autojen tuontimaana

Autokauppa kiihtyi edelleen helmikuussa.

Autoja myytiin kaikkiaan 7 108, joka on kuitenkin lähes tuhat vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa.

Japanilaiset autot lisäsivät helmikuussa merkittävästi osuuttaan autokaupassa. Maa nousi kolmannelta tilalta ensimmäiseksi autojen tuontimaaksi yli sadan auton erolla seuraaviin Länsi-Saksaan ja Englantiin.

Espanja säilytti neljännen sijansa, sillä kaikki Suomeen tuodut pikku Fiatit ovat espanjalaisia. Fiat 600 oli edelleen eniten ostettu henkilöauto. Se lisäsi etumatkaansa seuraavana olevaan Opel Kadettiin.

Suurin nousija helmikuussa oli Toyota Corolla, joka kiipesi kolmanneksi tammikuun yhdeksänneltä sijalta. Myös Corollan Sprinter-malli nousi listalle.

Eniten myytiin Fiatin (1 040) ja Toyotan (975) henkilöautoja.

Lakkomarssijoilla riitaa Tampereella

Tampere (HS)

Lakon lopettamisen puolesta julisteita kantaneita metallimiehiä ei haluttu mielenosoitusmarssiin Tampereella tiistaina. Heidät erotettiin muusta kulkueesta joukon hännille.

Marssijoita oli viitisen sataa.

Selkkaus syntyi mielenosoituskulkueen järjestäytyessä työväentalon edessä.

Suurin osa julisteista kehotti äänestämään ”Ei”. Joukossa oli kuitenkin muutamia ”Jaa”-julisteita, joiden kantajiin närkästyttiin. Heitä vaadittiin pois kulkueesta ja julisteita yritettiin repiä.

Järjestysmiehet hallitsivat riidan. He vaativat, että jokaisen on saatava ilmaista mielipiteensä.

Lakon lopettamisen puolesta julisteita kantaneet erotettiin muusta joukosta kulkueen hännille. Näiden taakse asettautui noin kolmannes kulkueeseen osallistuneista.

EEC-maanviljelijät hurjina Brysselissä

Bryssel (Lauri Karén)

Euroopan talousyhteisön maataloustuottajien jättiläismäinen mielenosoitus, johon osallistui ensi arvioiden mukaan 80 000 kaikista kuutosmaista saapunutta ”vihreän nyrkin” heiluttajaa, vyöryi tiistaina pellonojista, auranvaoista, navetoista, sikaloista ja kanaloista nousseena meluisana Baabelina Brysselin keskustan yli.

Paukkupommien räjähdellessä, sireenien soidessa, torvien töristessä, iskulauseiden kaikuessa eri kielillä, helikopterien suristessa ja lasien helähdellessä märehtivät Brysselin pörssin portaille mielenosoituksen järjestelykomitean jäsenten rinnalle kunniapaikalle talutetut lehmä ja vuohi Euroopan maatalouden hurjistunutta tilaa ja ihmissuvun neuroottisuutta.

EEC:n Charlemagne-pilvenpiirtäjän ylimmässä, 15. kerroksessa, mahdollisimman etäällä katutason kiehumisesta, jatkoivat talousyhteisön maatalousministerit samanaikaisesti maanantaina aloittamiaan kiivaita väittelyitä talousyhteisön maatalouspolitiikan tulevaisuudesta.

Ruotsin monarkia aikansa tasalla

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsalaiset haluavat keskustella prinssinsä kanssa.

Tuhannet soittivat maanantaina tukholmalaislehti Aftonbladetin toimitukseen esittääkseen kysymyksiä huhtikuussa täysi-ikäiseksi tulevalle prinssi Carl Gustaville.

Tiistaina Aftonbladet julkaisi osan kysymyksistä vastauksineen sekä muutaman kysymyksen, joihin prinssin toimituksen mielestä ei tarvinnut vastata kuten: kuinka saadaan sosiaalimaksut paremmin valvonnan alaisiksi.

Prinssillä ei vastauksista päätellen ole mitään sinuttelua vastaan.

Hän uskoo, että kuninkaalta vaaditaan nykyaikana paljon, eikä näe mitään ristiriitaa siinä, että demokraattisessa maassa on kuningashuone: ”Se on nähdäkseni tähän saakka toiminut erinomaisesti. Ruotsin kuningashuone on seurannut aikaansa.”

Muodin saa unohtaa lasten vaatteista

Lasten muoti muuttuu siinä missä aikuistenkin.

Silti on eri maiden tyyleissä selvä ero, selvempi kuin kenties aikuisten pukeutumisessa.

Tässä on esimerkkejä kolmen maan lasten vaatteista, on italialaista, englantilaista ja ruotsalaista suunnittelua.

Kautta aikojen on italialainen äiti hemmotellut perillistään ja pukenut lapsensa aina paremmin kuin itsensä.

Englantilaiset ovat apinoineet rakkaitten kuninkaallistensa vaatetusta, ja vasta viime aikoina sikäläinen vapaamuoti on päässyt vaikuttamaan lastenkin maailmassa.

Pohjoismainen tyyli taas on ollut kaikkein lapsiystävällisintä.

Pohjoismaissa annetaan lasten näyttää lapsilta, muualla heistä pyritään tekemään pieniä aikuisia. Seikka, mikä voi olla hyvinkin huvittavaa naamiaisissa, mutta tuskin muuten.

Koonnut Kari Lankinen

