Vaahtoavaa jätevettä katseleva tehtaan teknillinen johtaja Kauko Lautamo kertoi lääninhallituksen tutustumiskäynnillä, että hän on valmis juomaan vaikka litran päivässä järven vettä.­

Lievestuoreen järvessä ei viihdy muikku, ei siika, ei kuha. Vaikka tehdas seisoikin kolme vuotta käyttämättömänä, ei näitä kaloja ole järvestä saatu. Ahvenia ja haukia kalamiehille kuitenkin nousee.

Keski-Suomen Selluloosa Oy:n tehdas Lievestuoreella on koekäytössä. Massapesuvesi ja ajoittain höyryävän kuuma lipeä ryöppyää viemäriputkista Lievestuoreen järveen vaahtolauttoina.

Kaikesta vastustuksesta huolimatta tehdas pyörii, ja noin puolitoista viikkoa sitten tulivat ensimmäiset arkit ulos koekäyttöprosessista.

Oli tehdas uusi tai vanha, oli sillä oikeutta syytää jätettä ja saastaa järveen tai ei – joka tapauksessa se käy nyt 24 tuntia vuorokaudessa, keskeytyksettä.

Selluloosatehtaan käynnistämisestä ollaan Lievestuoreella kahta mieltä, puolesta ja vastaan. Totta on että tehdas työllistää lähes kymmenen prosenttia lievestuorelaisista; Laukaan kunnan veroäyri riippuu siitä, käykö tehdas vai ei.

”Järven puhtaus on hyvä asia, mutta leipä on meille tärkeämpää”, sanoo eräs Lievestuorelainen.

Vesihallitus lähetti virka-apupyynnön Keski-Suomen lääninhallitukselle. Tämän halutaan ryhtyvän pikaisiin toimiin jätevesien laskun estämiseksi.

”Espoon kauppala ja Helsingin kaupunki ovat vaatimassa, ettei tehdastamme saa päästää käyntiin. Päijänne saastuu, sanotaan. Tämä tehdään meille, muualla toisin: Helsingin kaupunki antoi Yhtyneille Paperitehtaille lainaa, jotta se rakentaisi puhdistuslaitoksen Jämsänkoskelle. Mieluummin Helsingin kaupungin tulisi meidänkin kohdallamme osallistua puhdistuslaitoksen rahoitukseen eikä lähteä kylmästi vaatimaan tehtaan pysäyttämistä.” Johtaja Lautamo ei usko, että tehdas pysäytetään poliisivoimin.

Kurinpitovaikeuksia nuorten kerhossa

Poliisi heitti ulos ohjaajatkin. "Tällä kertaa poliiseja ei ollut paljon. Heidät hälytettiin paikalle, kun ovivahteina olleet painija ja nyrkkeilijä eivät saaneet nuoria ulos”, kertoo Elsa. Hän on tilapäinen työntekijä Helsingin kaupungin Maunu-kerhossa Maunulassa.

Kerho oli lauantaina suljettuna. Perjantai-iltana hälytettiin poliisit nuorisotiloihin jo kolmatta kertaa tänä vuonna avuksi järjestyksen pitoon.

”Mielestäni on työntekijöiden häpeä, jos poliisit täytyy kutsua 'avoimeen' nuorten paikkaan”, sanoo Christian Boman, joka on toiminut kerhossa apuisäntänä.

Hänet ja Elsa heitettiin ulos kerhosta nuorten mukana. Tosin poliisi luuli heitä metelöineiksi nuoriksi. He eivät aio enää työskennellä Maunu-kerhossa. – –

Kaupungin kerhoissa, joita on kaikkiaan kahdeksan, on virallisina ikärajoina 14 ja 20 vuotta. Maunu-kerhosta on yritetty poistaa yli 20-vuotiaita, ensin työntekijöiden voimin, sitten poliisin avulla.

”Ei ikäraja ole mitenkään ehdoton”, sanoo nuorisoasiamies Niittynen. ”Tosin on ihmeellistä, että yli-ikäisiä pyrkii lasten paikkoihin. Syntyy epäilys, että he ehkä haluavat myydä huumausaineita.”

Rokotetta kehitetään keltatautia vastaan

Joukko New Yorkin yliopiston tiedemiehiä ilmoitti, että he olivat onnistuneet tekemään pienen ryhmän lapsia immuuneiksi viruksen aiheuttamalle keltataudille.

Lääketieteellisissä piireissä uskotaan tutkimuksen nyt melkein varmasti johtavan maksatulehdusta estävän rokotteen kehittämiseen. Vuosittain saa noin 200 000 amerikkalaista virus- ja keltatautitartunnan, joka aiheuttaa noin 3 000 ihmisen kuoleman. – –

Kokemus on osoittanut, että kun seerumia keitetään yhden minuutin ajan ja sekoitetaan sitten tislattuun veteen, se menettää kykynsä aiheuttaa sairautta mutta säilyttää sen sijaan voimansa, jolla se kiihottaa potilaan elimistön valmistamaan suojelevia vasta-aineita.

Talonemännät otetaan kaupungeista

Haukivuoren isäntien mielestä ei ole suinkaan eduksi ottaa emäntää taloon omasta kylästä. Nuorien tietotaso on samanlainen yhdessä kylässä, minkä vuoksi on parempi katsella nuorikko kauempaa.

Maataloutta hoidetaan nykyisin jo liiketaloudellisena yrityksenä ja tämän ammatin harjoittajalta vaaditaan laajaa eri alojen tuntemusta. Haukivuoren isäntien mielestä kaupungeista saa oppineen vaimon.

Tuottajaillassaan isännät kertoivat, että kaupunkilaistytöt alkavat vähitellen kiinnostua maaseudun emännän tehtävistä, koska koneet ovat tulleet helpotta maan emäntien työtä. Se ei enää ole raskasta raatamista.

Naisten shakkia

Belgradissa on pelattu varsin vahva naisten kv. shakkiturnaus.

Erikoiseksi sen tekee maailmanmestaritar Nona Gaprindashvilin voittotulos, joka oli 13 pistettä 13 pelistä! Yksi pisteistä tuli pelissä, jossa musta oikein keskittyi napsimaan valkealta sotilaita. – –

Suomen Shakkiliiton naisten mestaruusturnaus on jälleen peruutettava osanottajien puutteessa.

Teetä ja ehkäisyä

Maailman toiseksi kansoitetuin maa Intia yrittää vauhdittaa syntyvyyden säännöstelyohjelmaansa jakamalla ehkäisyvälineitä teen, saippuan, savukkeiden ja kosmeettisten aineiden mukana.

Tästä ”mitä erikoislaatuisimmasta markkinointiohjelasta” kertoi Filippiineillä pidettävässä Aasian perhesuunnittelukonferenssissa Intian perhesuunnitteluohjelman entinen johtaja tri Dipak Bhatia.

Bhatia kertoi myös, että Intian hallitus kokeilee muitakin keinoja syntyvyyden säännöstelyn lisäämiseksi. Esimerkiksi sterilisaatioon suostuneille on maksettu käteiskorvaus.

Parhaillaan on myös käynnissä kokeiluja joiden mukaan yli kolmilapsisilta perheiltä kiellettäisiin asuminen valtion asunnoissa ja valtion lainojen ja stipendien saaminen.

