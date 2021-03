Säkylä (HS)

”Pilkkiminen on samanlainen tauti kuin korttipeli. Kun sen kerran aloittaa, on vaikea saada loppumaan”, sanoo Tervakosken kalakillan Jaakko Anttila.

Kiireisimmät pilkkijät tarpoivat puolijuoksua lumisohjossa Pyhäjärven jäälle Säkylässä yhdeksältä sunnuntaiaamuna. Jo muutaman minuutin päästä istuivat ensimmäiset Suomen mestaruudesta kilpailemassa.

Kilpailut käytiin 30 neliökilometrin alueella ja toiset joutuivat taivaltamaan jopa seitsemän kilometriä ennen kuin avannon paikka löytyi. Osanottajia oli ennätysmäärä, lähes 4000.

Saalista pilkkijät eivät pidä pääasiana. Koko hommassa sanotaan viehättävän juuri sen, että kala pettää kilpailuissa.

Järjestelyjä kehuttiin muuten hyviksi, mutta lähimmän tanssipaikan etäisyyttä valiteltiin. Sinne oli matkaa parisenkymmentä kilometriä.

Tienvarsien lyijysaaste voi turmella hunajan

Pori (HS)

Autojen lyijysaaste uhkaa kotimaista hunajaa. Vaara ei ole vielä paha, mutta Mehiläishoitajien keskusliiton mielestä siihen on syytä varautua jo nyt.

Liitto on pyytänyt tie- ja vesirakennushallitusta hoitamaan tienvarsia niin, etteivät mehiläiset nouda mettä liian läheltä tietä.

Agronomi Arvo Silvolan tutkimuksen mukaan mehiläiset hakevat mettä läheltä teitä, joilla on vilkas liikenne.

Puhuessaan Satakunnan mehiläishoitajille Silvola kehoitti siirtämään mehiläisyhdyskunnat pois lyijyvaara-alueelta, joksi lasketaan 30 metriä tiestä.

Mehiläiset hakevat hunajansa kuitenkin jopa usean kilometrin päästä pesästä.

Kanadanhanhea yritetään kotiuttaa Suomeen

Muutamissa pisteissä eri puolilla Suomea käynnissä oleva kanadanhanhikokeilu osoittaa riistanhoitotyön keskittämisessä vielä olevan toivomisen varaa. Informaatio ei kulje, hoitajat eivät edes tiedä, milloin tapahtuu ensimmäinen pesintä. Harva myös tietää, miten erottaa toisistaan koiras ja naaras.

”Eiväthän nämä tämmöiset seikat nyt mitenkään elintärkeitä ole, mutta muutamat kiertokirjeet ja neuvot auttaisivat kyllä asiaa”, sanoo Rauman metsästysseuran sihteeri Kai Wasenius.

Seuralla on ollut seitsemän kanadanhanhea kasvatettavanaan nyt vajaan vuoden. – –

Suomesta ovat hanhet tätä nykyä suurimmaksi osaksi kadonneet. Vain Pohjois-Suomessa ja Lapin syrjäisillä seuduilla pesii metsähanhia. Merihanhia esiintyy jonkin verran ulkosaaristossa.

Kanadanhanhien istutuksissa Suomi ottaa mallia lahden takaa. Ruotsissa ovat vastaavat istutuskokeilut onnistuneet hienosti. Maassa pesii jo nyt monen tuhannen yksilön kanta, joka talvisin muuttaa Tanskaan ja Pohjanmeren rannikolle.

”Uskoisin hanhien menestyvän täälläkin. Etelä- ja Länsi-Suomessa vastaavat olosuhteet niiden kotiseutuja”, sanoo Wasenius.

Hampaita harjataan kauneussyistä

”Turkulaisten asevelvollisten parissa tehty tutkimus osoitti, että hampaiden harjaaminen meillä on usein enemmän ulkonäön parantamiseen kuin suun terveyden ylläpitämiseen tähtäävä toimenpide”, sanoi tohtori Jukka Ainamo Suomen hammaslääkäriseuran kuukausikokouksessa.

Tavanomaisen harjaamisen tuloksena olivat nimittäin bakteeripeitteet, ientulehdukset, hammaskivi ja reiät vähentyneet pääasiassa etuhampaiden näkyvillä ulkopinnoilla.

Asevelvollisilla oli varsin tarkka käsitys hampaissaan olevien reikien määrästä, mutta he olivat lähes tietämättömiä siitä oliko heillä ientulehdusta.

Kruunuvirta valuu sisään diskon ovesta

Ruotsiin on kuudessa vuodessa syntynyt uusi suurteollisuus: diskoteekit.

Maassa on 3000 diskoa, joiden yhteinen liikevaihto on lähes 370 miljoonaa markkaa. Diskonomistajien lisäksi ovat osansa rahavirrasta saaneet ääni- ja valaistuslaitteiden myyjät, sisustajat, vaatettajat ja levyteollisuus.

Diskoteekeista on Ruotsissa tullut vakava kilpailija perinteisille ravintoloille. Veckans Affärer -lehden laskelmien mukaan maassa on noin 3000 diskoteekkia, joista 250 on suuria ja korkeatasoisia.

Diskoteekkiala on kuitenkin hyvin suhdanneherkkä. Normaaliksi diskon eliniäksi lasketaan Ruotsissa puolitoista vuotta. – –

Suomen diskoteekkien liikevaihdosta ei ole tietoja saatavissa. Omistajat pudistelevat päätään ruotsalaisille luvuille.

Toinen sanoo tuottoa tyydyttäväksi. Toinen vakuuttaa, ettei diskon merkeissä markka liiku. Yhtä mieltä ollaan siitä, että diskotoiminta on huomattavasti Ruotsista jäljessä.

Kukaan ei pysty suoralta kädeltä sanomaan paljonko Suomessa on diskoteekkeja. Paikallisjohtaja Simo Suvia Alkosta laskeskelee, että Helsingissä on ehkä kymmenkunta anniskeluoikeudet saanutta diskoa.

Näyttelijätär Siiri Angerkoski, os Palmu, kuoli sunnuntaina Helsingissä. Hän oli syntynyt Oulussa 1902.

Siiri Angerkoski aloitti näyttelijäuransa Porin työväen teatterissa 1920. Viipurin, Vaasan, Jyväskylän ja Turun työväen teatterissa sekä Tampereen teattereissa vietettyjen vuosien jälkeen hän tuli helsinkiläisyleisölle tutuksi Helsingin kansanteatterin näyttelijättärenä 1933.

Vuosina 1937–63 Siiri Angerkoski suoritti ainutlaatuisen pitkän päivätyönsä Suomen filmiteollisuuden palveluksessa, teatterin lavalla enää vain tilapäisesti vieraillen.

