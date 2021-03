Riihimäki (HS)

Tervakoskelainen varastonhoitaja Toivo Hakala, 36, on kehittänyt keilailun taiteeksi. Yksikätisenä invalidina on Hakala osoittautunut kaksikätisiä kilpatovereitaan varmemmaksi. Hän saavutti Riihimäen Keilaliiton suurmestariarvon ensimmäisenä liittonsa historiassa. Valtakunnallinen suurmestaruus on vain yhden voiton takana.

Toivo Hakala menetti työtapaturmassa toisen kätensä 16-vuotiaana. Innostus urheiluun ei kadonnut. Hän työnsi kuulaa piiri kunnallisissa kilpailuissa yli 13 metriä ja paiski kiekkoa 40 metrin paremmalle puolelle.

Keilailusta löytyi oma laji. Hänellä on tänä vuonna jo yli 20 paritulosta sekä palkintosijoja toistakymmentä joista yksi kotirata- ja yksi vierasratavoitto.

Toivo Hakala tekee keilaradoilla vakuuttavaa työtä, vaikka hänellä ei ole toista kättä auttamassa rytmityksessä ja palloon oikean otteen saamisessa on myös vaikeuksia yhdellä kädellä. Hakalaa nämä seikat eivät ole haitanneet.

Hän nousi mestariluokkaan kolmessa vuodessa ja on sen jälkeen pysytellyt sen kärjen tuntumassa.

Radanvarren keruuliikenne käynnistymässä

Pikkuhiljaa käynnistyy radanvarren keruuliikenne Helsingin lähistöllä. Keravalla järjestelmä on tavallaan ollut jo kokeiltavana ja Tikkurilassa pitäisi liikenteen alkaa rullata heti kun liikenneministeriö vain myöntää liikenneluvat.

Kielteisesti suunnitelmiin ovat yleensä suhtautuneet liikennöitsijät. He uskovat, ettei keruuliikenne muodostu kannattavaksi.

Keruuliikenne keräisi suunnitelmien mukaan Helsinkiin matkustavat linja-autoilla rautatieasemille, joista juna sitten jatkaisi matkaa Helsinkiin. Takaisin tultaessa tehtäisiin päinvastoin. Linja-autojen aikataulut pyrittäisiin tekemään sellaisiksi, etteivät vaihdot muodostuisi pitkiksi.

Nykyään tilanne on hankala varsinkin kauempana radasta asuvien kannalta. Juna kyllä tuo halvemmalla asemalle, mutta eteenpäin pääseminen on hankalaa.

Koirien Helsinki

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt hyväksyä koirakomitean mietinnössä esitetyt toimenpiteet aina koirien käymälöistä ja ulkoilualueista kuljetusmahdollisuuksien lisäämiseen, kilpajuoksuratoihin, raatojen polttolaitokseen ja uurnahautausmaahan asti.

Tästä suopeasta suhtautumisesta voivat iloita niin koirat kuin niiden ystävät ja vastustajatkin.

Uudistukset vähentävät helsinkiläisen koiran elämänmuodon epäluonnonmukaisuutta. Samalla koirien omistajat saavat koiraveron edellyttämiä palveluksia kaupungilta, jolle ilmeisesti silti jää tuotoltaan miljoonan markan tasoa olevasta koiraverosta jäljelle ylimääräistä tämän jälkeenkin.

”Kehitysalueille vaikka ulkomailta lääkäreitä”

Maassamme vallitsevaan lääkäripulaan kiinnitetään huomiota Suomen Potilasliiton antamassa julkilausumassa, siinä todetaan, että kehitysalueillemme olisi ensihätään ruvettava hankkimaan lääkäreitä ulkomailta tai Etelä- ja Lounais-Suomesta.

Edelleen esitetään, että koko kansa olisi määräajoin perusteellisesti tarkastettava piilevien sairauksien paljastumiseksi.

Saimaan kanavan maa lähes 90 omistajalta

Lappeenranta (HS)

Yli 240 hehtaaria maata joutuivat yksityiset maanomistajat luovuttamaan kanava-alueeksi Saimaan kanavan uudelleenrakentamisen yhteydessä. Maa-alueluovutukset koskivat lähes 90 tilaa Lappeenrannassa, Nuijamaalla ja Joutsenossa.

Maidon mestari

Kalifornialainen George Busby, 18, on saanut nimiinsä maidonjuonnin maailmanennätyksen. Hän joi 1,1 litran pullollisen maitoa seitsemässä sekunnissa.

Guinnessin Ennätysten kirjassa mainitaan englantilainen Peter New aikaisemmin ennätyksen haltijaksi. Häneltä meni vastaavankokoisen pullon tyhjentämiseen 13,3 sekuntia. (UPI)

Muuttoliike Suomesta

Ruotsiin hiljenee yhä Suomesta toisiin pohjoismaihin, pääasiassa Ruotsiin muuttaneiden määrä alenee jatkuvasti. Helmikuussa Suomesta muutti pohjoismaisella muuttokirjalla yli 300 henkilöä vähemmän kuin tammikuussa. Muuttaneiden määrä on pienentynyt viime lokakuusta lähtien.

Kaikkiaan 1925 henkilöä muutti Suomesta toisiin pohjoismaihin helmikuussa. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen ennakkolaskelmista.

Lähes 3700 henkeä lähti Suomesta pohjoismaisella muuttokirjalla viime vuoden helmikuussa.

Toisista pohjoismaista Suomeen muutti helmikuussa 1018 henkilöä. Määrä on suunnilleen sama kuin tammikuussa. Vuoden 1970 helmikuussa saapui muista pohjoismaista Suomeen vain 188 henkeä.

Viime lokakuusta lähtien on Suomesta toisiin pohjoismaihin muuttanut jatkuvasti yhä vähemmän väkeä. Vastaavasti Suomeen saapuneiden määrä on kasvanut

