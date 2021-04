Helsingin Laajasalon asukkaat saavat odottaa vuoden 1972 syksyyn saakka kunnes suurimittaiset liikennejärjestelyt on saatu valmiiksi Laajasalontiellä. Maisemanhoidolliset työt saataneen valmiiksi seuraavana vuonna, jolloin Laajasalon moottorikatu korvaa tähänastisen kapean ja liikenteellisesti vaarallisen Laajasalontien.

Laajasalon maisema tulee muuttumaan hyvin paljon, sillä nelikaistainen moottorikatu tulee halkomaan Laajasaloa Herttoniemen kartanon kohdalta aina Koirasaaren liittymään saakka. – –

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan moottorikatua Herttoniemen kartanosta Kirkkosalmentien kohdalle.

Toinen vaihe vie kadun Koirasaarentielle, johon tulee liittymä. Samassa vaiheessa tehdään myös Reposalmentien kohdalle moottorikadun ylittävä liittymä.

Moottorikadun yli tullaan lisäksi tekemään kaksi kävelysiltaa. Toinen tulee vähän ennen Reposalmen liittymää ja toinen noin parisataa metriä siitä kaupunkiin puin. Kuukiventien kohdalle tullaan myös rakentamaan liittymä, joka kulkee moottorikadun yli.

Moottorikatu ei tule lohkaisemaan palaakaan Herttoniemen kartanon puistosta.

Pääsiäisliikenteen liput miltei loppu

Entiset liikenne-ennätykset lyödään tänäkin vuonna pääsiäisenä. Rautatiet, Finnair, laivaliikennöitsijät ja linja-autoyhtiöt saavat jälleen sijoittaa jokseenkin kaiken liikenevän kalustonsa palvelemaan liikkuvaa juhlakansaa.

Tällä hetkellä on suurin osa kaikista lipuista jo varattu ja myytykin. Vain hajapaikkoja löytyy lentokoneista ja linja-autoista niille sadoilletuhansille, jotka eivät vietä pääsiäistä kotona.

Helsingistä arvioidaan lähtevän pääsiäiseksi maalle noin 100 000 ihmistä.

Vanhan tavan mukaan sattuu pahin ruuhka pääsiäisentienoon menoliikenteessä keskiviikkoon ja torstaihin. Paluu tapahtuu vieläkin suppeampana aikana: lähinnä vain maanantaina, toisena pääsiäispäivänä.

Rautatiet asettavat liikenteeseen noin 50 lisäjunaa, jotka liikkuvat lähinnä pohjoiseen ja itään. Kiirastorstaina on liikenteessä 17 lisäjunaa ja paluuliikenteessä 20 maanantaina. Paluuliikenteen yksipäiväisyys näkyy siinä, että tiistaina on juhlista palaavia kuljettamassa vain l lisäjuna.

Piilofarmarien osto aiotaan estää lailla

Valtiolle tuloja 30 mmk vuodessa. Hallitus aikoo estää ns. piilofarmareiden oston verovapaina pakettiautoina yksityiskäyttöön.

Pakettiautojen verovapaussäännösten muuttamisesta antoi hallitus perjantaina lakiesityksen eduskunnalle.

Esityksen mukaan jäisivät verovapaiksi vain ns. laatikkomalliset pakettiautot. Uudistuksen on laskettu lisäävän valtion tuloja 30 miljoonaa markkaa vuodessa.

Oikeusministeriö sai pornopaketin

Oikeusministeriö sai perjantaina paketin pornoa. Sen lähetti 60:n kansanedustajan joukko, joka oli kerännyt viitisentoista kotimaista aikakauslehteä ja etsinyt ja osoittanut niistä epäsiveelliset jutut ja kuvat.

Paketin saatekirjeessä todetaan, paketin sisältönä on esimerkkejä siitä, ”millaista saastaa nämä nuorisolle tarkoitetut lehdet sisältävät.”

Kirjeenä huomautetaan, että ”oikeusministeri on eduskunnalle antamassaan vastauksessa kirjalliseen kysymykseen no 163 epäsiveellisten painotuotteiden julkaisemisesta joulukuun 7. päivänä 1970 vakuuttanut, että oikeusministeriö on toiminut ja toimii edelleen pornografialain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukaisesti, kun sille vain tehdään sanotunlaisiin painotuotteisiin kohdistuvia ilmoituksia”.

Lisäksi kirjeessä muistutetaan 15.1.1971 hyväksytystä rikoslain 20. luvun muutoksesta, jonka 9. pykälän mukaan ”julkinen ryhtyminen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan tekoon ja julkinen kehottaminen samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliseen haureuden harjoittamiseen on rangaistuksella uhalla teko”.

Naisilla hyvät tiedot seksistä

Chicago (Chicago Daily News)

Naiset tietävät seksistä enemmän kuin miehet osoittaa Yhdysvalloissa tehty yli 80 000 ihmistä koskenut tutkimus. Sen mukaan tytöt ja naiset tietävät enemmän miesten ja naisten sukuelimistä, siittämisestä ja ihmisruumiista yleensä.

Tutkimuksen mukaan useammat naiset tiesivät siittimestä tulevan siemennestettä ja että kromosomit määräävät lapsen sukupuolen. Naiset tiesivät useammin kuin miehet myös raskaana olevan naisen istukan ravitsevan sikiötä.

Naiset tiesivät myös, että hinkuyskä ei ole perinnöllistä ja että adrenaliini kiihdyttää sydämen toimintaa. Naiset menestyivät paremmin kuin miehet kirjoittamisessa. Miehet tiesivät enemmän auton toiminnasta.

