Helsingin työväentalon tiloissa on täyttä, kun bingo pyörii Helsingin Tarmon hyväksi. Bingon voittokulku Suomessa alkoi 1966 ja nyt se on erityisesti varttuneempien ja naisten suosiossa.­

Helsingin seudun bingopeleissä pyörii joka kuukausi keskimäärin 725 000 markkaa.

Järjestäjien pelistä saamat voitot vaihtelevat 6 000 markasta alle sadan markan summiin kuukaudessa.

Joka kuukausi virtaa bingon tuottoina erilaisten aatteellisten järjestöjen kassoihin keskimäärin 54 600 markkaa rahaa, jonka käyttötarkoitus jää yksinomaan järjestävän yhdistyksen omantunnon varaan.

Helsingin seudulla on tällä hetkellä voimassa 39 bingolupaa. Näistä on Helsingin poliisilaitoksen myöntämiä 25 ja Uudenmaan lääninhallituksen luvan on saanut 14 järjestöä.

Jos bingossa jaetaan alle 50 markan ostokortteja tai alle 1 000 markan arvoisia tavaravoittoja voi luvan myöntää poliisilaitos. Suurempiin voittoihin vaaditaan lääninhallituksen lupa.

Janis Joplinin parhaat työt jäivät hänen viimeisikseen

Janis Joplin kirjoitti omat muistosanansa.

Hän jätti jälkeensä levyn, joka paremmin kuin mitkään jälkipuheet kykenee kertomaan mihin hän pystyi.

Ne nauhat, joista nyt julkaistu ”Pearl” on koottu, jäivät hiukan kesken hänen kuollessaan viime syksynä.

Tällä levyllä Janis eli Pearl on hillitympi ja kurinalaisempi kuin aikaisemmin. Hän ehti juuri oppia eron levyttämisen ja konserttien välillä. Hänen kaikki aikansa ei enää mene kirkumiseen. Tilaa jää hellyydellekin, pienille pehmeille hetkille, jotka alleviivaavat kiihtyneitä tunteita.

Ensimmäisen kerran hän vaikuttaa traagiselta, särkyneeltä – todelliselta blueslaulajattarelta.

Levyn paras kappale lienee A Woman Left Alone, jossa hänen hätäännyksensä on hyvin aitoa, mutta hän pitää sen kurissa ironisilla sävyillä. Janis Joplinilla on huumorintajua, joka vie kärjen pimeydeltä.

Levyllä on kaksi hänen omaa sävellystään, Move Over ja Mercedes Benz. Jälkimmäinen on herkullinen pila, jossa hän perinteellisessä bluesissa, ilman säestystä, pyytää Luojaltaan Mercedes Benziä ja väriteeveetä.

Ystävät kun ajavat Porschella ja pitäisi päästä tasoihin – ja päälle hän päästää herkullisen käheän kikatuksen.

Espoo ja Vantaa

Espoon kauppala ja Helsingin maalaiskunta ovat vuosikausia odottaneet kuntamuotonsa muuttamista.

Niiden sitä koskevat hakemukset on sisäasiainministeriössä haudattu vihreän veran alle.

Nyt on sisäministeri Artturi Jämsén luvannut ottaa paperit esille niin, että ratkaisut voidaan tehdä jo ennen kesäkuun loppua. Näin kuntamuoto voi muuttua jo ensi vuoden alussa.

Espoosta tullee siis vajaan yhdeksän kuukauden kuluttua kaupunki ja Helsingin maalaiskunnasta Vantaan kauppala.

Myös viimeksi mainittu haluaa kaupungiksi, mutta ministeriö ei nähtävästi ole valmis kauppalavaiheen yli hyppäämiseen. Sellaiseenhan ei ole totuttu. Pääasia onkin, että kunnan itsenäisyyttä ja elinkelpoisuutta korostava kuntamuodon muutos toteutetaan.

Muuttuminen kaupungiksi on sen jälkeen enää ajan kysymys.

Ylioppilastutkinto poistettava nopeasti

Ammattikasvatushallitus on samaa mieltä ylioppilastutkinnon poistamista valmistelevan työryhmän kanssa.

Tämän mukaan ylioppilastutkinnossa on monia kielteisiä, nykyaikaisen koulutusajattelun kanssa ristiriidassa olevia vaikutuksia.

Ammattikasvatushallitus katsookin opetusministeriölle antamassaan lausunnossa yksilön, koululaitoksemme ja koko yhteiskunnan kannalta olevan tärkeätä, että työryhmän ehdotukset toteutetaan käytännössä mahdollisimman nopeasti.

Alkon myynti kasvoi niukasti

Alkoholijuomien kulutuksen kasvu on hidastunut huomattavasti.

Kasvu oli viime vuonna vain 2,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli peräti 47 prosenttia.

Alkon viime vuoden vuosikertomuksessa todetaan, että kulutuksen voimakasta kasvua pyrittiin hillitsemään alkoholipoliittisilla toimenpiteillä. Alkoholijuomien hintoja korotettiin viime vuoden alussa keskimäärin 12 prosenttia.

Alkon kokonaismyynti vuonna 1970 oli kaikkiaan 1 133,9 miljoonaa markkaa. Tilivuoden voitto oli 242,9 miljoonaa mk.

Kulutuksen hidas kasvu johtui lähinnä mallasjuomien kulutuksen vähentymisestä. Keskioluen kulutus laski jopa 11 prosenttia.

Viinojen kulutus puolestaan nousi saman verran eli 11 prosenttia, muiden väkevien juomien 13 pros. ja viinien 10 pros.

Vaikka mallasjuomien kulutus väheni, pysyivät ne kuitenkin suosituimpina alkoholijuomina.

Saloran myynti kasvoi 77 prosenttia

Salora Oy:n liikevaihtoveroton myynti oli viime vuonna 51,4 miljoonaa markkaa. Edellisestä vuodesta liikevaihto kasvoi 77,7 prosenttia.

Viennin osuus kokonaismyynnistä oli 62 prosenttia.

Saloran henkilökunnan määrä nousi viime vuoden lopulla yli tuhannen henkilön. Vuoden vaihteessa yhtiön palveluksessa oli 1 035 henkilöä.

Hiljattain valmistuneen laajennuksen jälkeen tehdaslaitosten yhteistilavuus on lähes 73 000 kuutiometriä.

Yhtiön tuotteita viedään nykyisin 12 maahan.

Ruotsin televisiomarkkinoista on Saloran valmistamien vastaanottimien osuus noin 10 prosenttia. Tanskassa osuus on yli 20 prosenttia.

Yhtiön valmistamia väritelevisioita on tähän mennessä toimitettu tai tilattu ulkomaille lähes 40 000 kappaletta.

Vain näyttelykoirat ja tuomarit saavat haukkua

Parhaimpiinsa harjattu ja puettu koira-aateli yritti peitellä huonoja puoliaan messuhallissa kevään suurimmassa kansainvälisessä koiranäyttelyssä.

Tuomareiden lisäksi osallistuivat koirat äänekkääseen arvosteluun.

Taluttajat sen sijaan ovat vähitellen oppineet vaikenemaan tuomarien ”haukkumisista”.

Aikaisemmin on jouduttu jakamaan jopa näyttelykieltoja, kun omistajat ovat menettäneet malttinsa koiran huonosta menestymisestä.

Kiinanpystykorva – kansainvälisesti Chow chow – näytti messuhallissa kieltään, joka jo pennusta lähtien on ollut mustikan sininen. Ensimmäiseen koirakilpailuunsa se oli tyytyväinen; meksikolainen tuomari antoi monta värikästä nauhaa taluttimen koristukseksi.­

Koonnut Kari Lankinen

