Mamas ja papas -popyhtye alkaa taas levyttää, kertoi yhtyeen lakimies Hollywoodissa.

Yhtye hajosi vuonna 1967 ja siinä mukana ollut aviopari John ja Michelle Phillips erosi viime vuonna.

Mamas ja papas neuvottelee parhaillaan vanhan levy-yhtiönsä kanssa ja suunnitteilla on kokonainen albumi.

”He ovat jo aloittaneet harjoitukset ja kesällä on tarkoitus levyttää John Phillipsin kirjoittama kappale”, lakimies kertoi.

”John ja Michelle tulevat mainiosti toimeen keskenään ja yhtye näyttää taas nauttivan yhdessäolosta”, hän sanoi.

Yhtyeen muut kaksi jäsentä ovat Danny Doherty ja ”Mama” Cass Elliot. Michelle Phillips meni viime vuonna naimisiin ”Easy riderin” tähden Dennis Hopperin kanssa.

Heidän avioliittonsa rikkoutui jo kuitenkin kahdeksan päivän kuluttua ja he erosivat virallisesti maaliskuun alussa.

Skp:n raittiusväki nyrkkitappelussa

Turku (HS)

Kommunistien raittiusväki selvitteli nyrkein riitojaan Kansan raittiusliiton Varsinais-Suomen piirikokouksessa.

Tappelussa, jossa nähtiin verenkin lentävän, tyrkättiin syrjään puolueveljiään rauhoittanut kansanedustaja Anna-Liisa Jokinen.

Varsinais-Suomessa ovat kommunistien sisäiset riidat ajautuneet siihen pisteeseen, että Turussa aiotaan pitää kaksi erillistä kommunistien vappujuhlaa.

Skdl:n Turun kunnallisjärjestö pitää vappujuhlan Kupittaan kentällä ja Skp:n ”taistolainen” oppositioryhmä järjestää samaan aikaan Turun rakennustyöläisten aluejärjestön nimissä oman vappujuhlansa Kupittaan jäästadionilla tai jalkapallokentällä.

”Nuuskaamisesta tullut nuorison uusi muotivillitys”

Nuuskaaminen ja tupakan pureskelu ovat olleet niin kauan pois muodista, että ne on voitu keksiä uudelleen.

Isoisänaikuisilla tavoilla on uutuudenviehätystä nuorille, jotka ovat ruvenneet kiertelemään tupakkakaupoissa valikoidakseen nuuskalaatuja.

”Ainakin vielä nuuskankäyttö on muotivillitys. Jääkö se pysyväksi, on vaikea sanoa.” Tupakkaliikkeen omistaja Heli Heimolainen kertoo, että puolen vuoden, ajan on nuoriso käynyt nuuskaostoksilla ja kyselemässä hintoja.

”Vaikuttaa siltä kuin tupakointi aloitettaisiin nyt nuuskaamalla. Koululaiset panevat rahansa yhteen saadakseen nuuskaa. Ostajat ovat iältään 20:n molemmin puolin. Heitä vanhemmat taas yrittävät tällä tavoin vieroittaa itsensä tupakanpoltosta.” – –

Heli Heimolainen arvelee, että villitys on Ruotsista lähtöisin, missä koulunuoriso on suosinut nuuskaa jo pitkään.

”Meillä sen on ehkä ottanut käyttöön joku pop-henkilö, jota nyt sitten jäljitellään.”

Virkapukuisia lappuliisoja vain Tampereella

Lappuliisat ja -lasset aloittivat työnsä kolmessa kaupungissa torstaina. Tyylikkäät virkapuvut piristivät katukuvaa kuitenkin vain Tampereella – Oulun ja Porin pysäköinninvalvojien asut eivät ole vielä valmiit.

Pysäköinninvalvojien virkapuvut tehdään tilaustyönä, mittojen mukaan. Viininpunaiset puvut koreilevat vasta Tampereen neljän lappuliisan ja kahden -lassen yllä, oululaiset virkasiskot saavat asunsa vasta vapun jälkeen.

Naispuoliset pysäköinnin valvojat sanoivat pitävänsä lempinimeä parkkipirkko lappuliisaa parempana. Pirkkohan liittyy pirteyteen.

Ajovalojen päiväkokeilu päättyi

Puoli vuotta kestänyt ajovalokokeilu päättyi kuun vaihteessa.

Päivällä käytettyjen ajovalojen antamaa hyötyä ei ole vielä ehditty laskea tämän kokeilun kohdalla, mutta pienemmissä kokeissa niistä on huomattu olevan apua.

Ajovalojen päiväkäyttöä suositeltiin ajaksi 1.10.70–31.3. 71. Kokeilun tulokset eivät ole vielä valmiit, niitä tilastoidaan parhaillaan.

Vastaavia kokeita on tehty aikaisemmin pienessä mitassa, öljy-yhtiöiden ja erään virvoitusjuomatehtaan autot ovat käyttäneet ajovaloja päivällä.

Kokeissa huomattiin valojen käytön vähentävän onnettomuuksia. Muissa maissa saadut tulokset tukevat tätä.

Lastenlevy sai Kritiikin kannukset

Kritiikin kannukset sai tänä vuonna työryhmä, joka on vastannut äänilevyn Iso mies ja keijukainen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Palkitsemalla lastenlevyn palkintolautakunta haluaa samalla kiinnittää laajemminkin huomiota unohdettuun lastenkulttuuriin.

Kritiikin kannukset on Suomen arvostelijain liiton myöntämä palkinto. Se luovutettiin torstaina Helsingissä.

Palkintolautakunta toteaa, että Iso mies ja keijukainen on paras kotimainen lastenlevy vuosikymmeniin. Se on uudentyyppistä lastenmusiikkia, joka ilmeisesti on tavoittanut pienten kuulijoiden maailman, mutta rakentaa samalla yhteyksiä meidän aikamme elävään aikuisten musiikkiin. – –

Kuten useimmat äänilevyt ”Iso mies ja keijukainen” on ryhmätyö, jonka onnistuminen ei ole yhden ainoan taiteilijan ansiota.

Lautakunnan saamien tietojen mukaan levyn syntyyn ovat eniten vaikuttaneet Atte Blom, Tytti Paavolainen, M. A. Numminen, Pekka Jalkanen, Pirjo Heikkinen ja Markku Romppanen.

Öljy pilaa Helsingin itäpuolen saaristoa

Helsingin itäpuolella olevan saariston arvoa vähentää öljyteollisuuden aiheuttama saastuminen Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan esittelijän mukaan.

Lautakunnassa oli esillä selvitys Helsingin virkistysaluetarpeesta. Lautakunta poisti asian listalta.

Porvoon seudun saaristossa ovat öljyn hävittämiseen käytetyt menetelmät aiheuttaneet öljyn painumista pohjaliejuun. Tämä on johtanut pohjaeliöstön ja kalakannan pilaantumiseen.

Siksi on Helsingin länsipuolen saaristojen kalavesien virkistysmerkitys erittäin suuri, sanotaan kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa.

Koonnut Pasi Oikarinen

