Aikataulu pitää: peippo ja västäräkki tulleet

Ensimmäinen kaunis ja lämmin kevätpäivä oli torstai, huhtikuun ensimmäinen.

Kaunis sää heijastui muuttolintujen saapumisessa ja torstaina alkanut ryntäys jatkui kokolailla voimakkaana sekä perjantaina että lauantaina.

Sunnuntainen sadesää ei suosinut muuttoa, mutta ei myöskään aiheuttanut mitään takaiskua kevään edistymisessä.

Viikonvaihteen tutuimpia tulokkaita olivat peippo ja västäräkki.

Torstaipäivän muutto oli vilkasta heti aamusta alkaen. Kottaraisia ja kiuruja saapui mereltä pikku ryhmissä ja aina välillä matkasi joukko töyhtöhyyppiä hajanaisena parvena pohjoista kohti.

Perjantaina 2. 4. noteerattiin koko joukko kevään ensimmäisiä tulokkaita. Näihin kuuluivat peippo, niittykirvinen, punakylkirastas, sinisuohaukka ja taivaanvuohi.

Suurkustantajille oma tv-kasettiyhtiö

Televisiokasettien käytön odotetaan yleistyvän Suomessa kahden seuraavan vuoden kuluessa.

Kasettiohjelmien myynti pääsee täyteen laajuuteen vuoden 1973 tienoilla, jolloin myös väritelevisioiden uskotaan yleistyvän.

Ensimmäinen tv-kasettiyhtiö Suomessa on myös aloittanut toimintansa. Yhtiön perustajina on seitsemän suurta kustantajaa.

– –

”Tv-kasettien valmistaminen on tavallista kustannustoimintaa, jossa kasetteja myydään aivan samoin kuin kirjoja tai lehtiä. Kasettien valmistus ja myynti sekä niiden käyttö televisiovastaanottimen avulla on rinnastettavissa äänilevyjen soittamiseen radion kautta”, totesi Finnvisuals Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, päätoimittaja Heikki Tikkanen.

Suomen suurin viinakauppa pidetään edelleen avoinna Helsingin asematunnelissa

Alko etsii asematunnelin myymälälleen Helsingin keskustasta uuden paikan, ellei tunnelimyymälän uusilla aukiolojärjestelyillä saada poistetuksi järjestyshäiriöitä tunnelialueelta.

Tämän on Oy Alko Ab itse ilmoittanut, ja ilmoitus tyydytti Helsingin kaupunginhallitusta maanantaina.

Asematunnelin myymälä on Suomen suurin viinakauppa.

Helsingin kaupunginhallitus on useaan kertaan käsitellyt asematunnelin alkoholimyymälän sulkemista valtuustoaloitteen pohjalta, mutta jättänyt asian aina pöydälle.

Lentoaseman pienuus oululaisten harmina

Oulu (HS)

On erittäin kyseenalaista, mahtuvatko kaikki yhden DC 8 -lentokoneen matkustajat Oulun lentoaseman suojiin.

Tilanahtaus 150 neliömetrin matkustajatiloissa on toivoton. Pahinta on wc:n puute: ulkokäymälöitä on kaavailtu, ettei hätä tulisi kenenkään käteen.

Lentoaseman päällikkö Kalervo Tiitinen kertoo, että ahtaus oli tosiasia jo 2,5 vuotta sitten.

”Tällöin tuli eräs täysi Helsingin aamuvuoro Ouluun. Matkustajat kiiruhtivat pakkasta ja pyryä suojaan. Asematilat täyttyivät hetkessä. Jonon hännillä yritti silloinen liikenneministeri Paavo Aitio sisälle, mutta edellä kulkenut mies sysäsi hänet takaisin ovensuusta tiuskaisten: 'Älä etuile, jätkä'. Siitä lähtien on liikenne yhä kasvanut.”

Naisia mukaan vartioimaan lentokoneiden turvallisuutta

Ensimmäiset pistoolein aseistetut ja karate- ja judokoulutuksen saaneet naispuoliset ”taivaspoliisit” asettuvat pian niiden miesten rinnalle, jotka suojelevat matkustajalentokoneita kaappauksilta Yhdysvalloissa, ilmoittaa Yhdysvaltain tullihallitus.

Useita naisia on hyväksytty ohjelmaan ja he aloittavat pian neljän viikon pituisen ankaran koulutuksen Fort Belvoirissa, Virginiassa.

He saavat siellä asiantuntijaopetusta mm. tarkka-ammunnassa ja lähitaistelussa.

Toistaiseksi ei tiedetä, tullaanko heitä todellisuudessa käyttämään lentokoneissa.

Jotkut nykyisin jo toimivista ”taivaspoliiseista” työskentelevät maassa suurilla lentokentillä ja toisia käytetään maasta poistuvien henkilöiden matkatavaroiden tutkimisessa.

Rehtori keksi liiduttoman taulun

Ypäjän yhteiskoulun rehtoria Matti Kuivamäkeä harmitti se, että hän tunnilta tullessaan oli kuin mylläri. Matematiikan opettajahan käyttää paljon liitua.

Harmista päästäkseen rehtori Kuivamäki teki keksinnön: koulutaulun, johon kirjoitetaan vesiliukoisella tussilla muovipinnalle.

– –

Ensimmäinen sarja valmistunee parin kuukauden kuluttua. Valmistusta on edeltänyt vuoden päivät kestänyt suunnittelutyö ja patenttihakemus jätettiin maaliskuun 25. päivänä.

– –

Uuden taulun leveydeksi tulee 4,84 metriä ja korkeudeksi 1,15 metriä. Runko on terästä ja alareuna alumiinia.

Teräsrungon etuna keksijä pitää sitä, että taulun pintaan voidaan kiinnittää esineitä magneetilla.

All Starsin rocktunnelmaa

Hyvä konsertti ei ole välttämättä hyvä tv-ohjelma.

Lontoon Albert Hallissa kuvattu All Stars onnistui välittämään rockkonsertin tunnelman olohuoneisiin, mutta kuka sen metelin kesti.

Ohjelmalle antoi ryhtiä kuvaus, joka karsi turhia liikkeitä pysytellen paljolti soittajien kasvoissa.

– –

Taj Mahal aloitti Oh Susannalla ja herkullisella huuliharpullaan rauhallisesti.

It's a Beautiful Day on äänilevyillä monipuolisempi, rauhallisempi ja selkeämpi.

Soapstone Mountain meni melkein pilalle kitaristi-viulisti David La Flammen vatkatessa tukkaansa ja kiemurrellessa riidassa musiikin kanssa.

– –

Santanan melko kesy latinalaiselle rytmille perustuva musiikki on edukseen, kun soittajat voi nähdä. Soitanto saa lisää kiinteyttä ja hurjuutta.

Santana oli Woodstockissa kuin kotonaan, samoin tässä. Sen lavatyö kun ei ole liian railakas.

Konsertin päättäminen sallittiin Winterin albinoveljeksille Johnnylle ja Edgarille.

Johnny lauloi ensin kaksi vanhaa rockia. Sitten tuli mukaan Edgar ja pojat teurastivat Tell the Truthin kansan iloksi.

Koonnut Kari Lankinen

