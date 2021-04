Nairobi (AP)

Suomen Rauno Aaltonen ja Timo Mäkinen määräsivät alkutahdit 19. Itä-Afrikan Safari-rallissa. Rauno Aaltonen ajaa yhdessä englantilaisen Paul Easterin kanssa. Kärkiparilla on viisi virhepistettä. Mäkisellä on kahdeksan ja Hannu Mikkolalla 16 pistettä, jolla hän on seitsemäs, kun rallia on ajettu Nairobista 394,8 km kohti Mosambaa. Koko reitti halkoo 6 400 kilometriä Kenian, Tansanian ja Ugandan teillä.

1) Rauno Aaltonen, Suomi, Datun 240 s, 5 sakkopistettä, 2) Timo Mäkinen, Suomi, Ford Escort, 8, 3) Ake Andersson, Ruotsi, Porsche 911 ja Tony Fall, Englanti, Lancia Fulvia, 9, 5) Stig Blomqvist, Ruotsi, Saab V4, 11, 6) Edgar Hermann, Länsi-Saksa, Datsun 240 s, 12, 7) Robin Hillyar, Englanti, Ford Escort ja Hannu Mikkola, Suomi, Ford Escort, 16. – –

Rauno Aaltonen on kahdeksatta kertaa mukana Safari-rallissa. Viime vuonna voitti kilvan Datsun, joten ei sen pitäisi olla autosta kiinni.

Simo Lampinen on kahdesti joutunut keskeyttämään rallin alkuvaiheissa. Nyt hän aikoo ottaa varovammin samoin kuin Mäkinenkin. Mäkinen tähtää avauslenkillä kymmenen parhaan joukkoon.

Hannu Mikkola aikoo myös ottaa alun varovasti, mutta katsoo ettei paljon auta jarrutella, muuten muut pääsevät karkuun. Mikkola on yllättänyt lääkäritkin, sillä ankara malaria piti miestä petissä sitkeästi. Kuusi kiloa mies laihtui, mutta nyt on Lontoo–Meksiko -rallin voittaja valmis taisteluun.

Vanha ortodoksinen perinne elvytettiin

Ikivanha perinne elvytettiin henkiin kiirastorstaina Uspenskin katedraalissa, kun Helsingin piispa Johannes pesi kahdentoista papin jalat.

Jalkojenpesupalvelusta ovat viimeksi käyttäneet Viipurin ortodoksit vuosisadan alussa. Palvelus on yleinen mm. Neuvostoliiton ortodoksisissa katedraalikirkoissa ja Lähi-idässä. Uspenskin katedraalissa se tapahtui nyt ensi kerran.

Tapahtuma oli kerännyt Katajanokan katedraaliin runsaasti ortodokseja ja muita palveluksesta kiinnostuneita. Palvelukseen oli kutsuttu kaikki Helsingin ortodoksiset papit.

Jalkojenpesupalvelus on muistutus siitä, että Jeesus kiirastorstaina pesi opetuslastensa jalat. Palveluksen ajaksi piispa Johannes riisui päähineensä ja kaapunsa ja Johanneksen evankeliumin mukaisesti otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sen jälkeen hän kaatoi maljaan vettä, pesi pappien jalat ja kuivasi ne kaulassaan riippuvalla liinalla.

Helsingin punainen kirja valmiina

Helsingin suuria punaisia kirjoja kuljetetaan kahdeksalla rekka-autolla kymmenen päivän ajan Turusta pääkaupunkiin. Helsingin uutta punakantista puhelinluetteloa on painettu turkulaisessa kirjapainossa 348.000 kappaletta.

Luettelot on toimitettu Helsinkiin ensi viikon torstaihin mennessä, jolloin alkaa niiden jako asiakkaille. Uusien luetteloiden valmistuksessa on käytetty tietokoneohjattua valoladontaa. Luettelon sivumäärä en jokseenkin sama kuin entisenkin.

Karhukirje Kekkoselle

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen saa pian karhukirjeen. Kansanedustaja Pertti Salolainen (kok) ehdottaa siinä, että tasavallan presidentti toivoisi karhunkaadon puuttuvan Ruotsin-vierailunsa ohjelmasta.

Kansanedustaja Salolainen on huomannut, että presidentin Ruotsin matkan yhdeksi mahdolliseksi tapahtumaksi on ilmoitettu myös karhun kaato.

Salolainen kirjoitti torstaina presidentille: ”Mikäli Te selvästi ilmoittaisitte, ettette henkilökohtaisesti toivo karhunkaadon luonnonsuojelullisista syistä kuuluvan Ruotsinvierailunne ohjelmaan, olisi tällä seikalla huomattava asenteita muuttava merkitys.”

Salolainen kirjoitti torstaina presidentille runsaan riistakannan verottamista on pidettävä yleisesti hyväksyttävänä toimenpiteenä. ”Tilanne on kuitenkin toinen, mikäli kysymyksessä on Pohjolan eläimistössä yhä harvinaistuva, jopa osittain sukupuuttoon kuolemisen partaalla oleva laji. Tällaisia lajeja ovat tällä hetkellä suuret petoeläimet, niiden joukossa karhu – Otso Mesikämmen.”

Hitlerin vieraskirja myytiin huutokaupassa

Adolf Hitlerin vieraskirja myytiin Münchenissä noin 4000 Suomen markalla tuntemattomalle ostajalle. Vieraskirja oli kallein esine, kaksipäiväisessä huutokaupassa, jossa myytiin yli kuusikymmentä esinettä, suurin osa Hitlerin Münchenin kodin irtaimistoa.

Hakaristillä koristetussa vieraskirjassa on useimpien tärkeiden natsijohtajien esim. Rudolf Kessin, Heinrich Himmlerin ja Joseph Goebbelsin nimikirjoitukset.

Suurin osa huutajista oli amerikkalaisia, englantilaisia ja ranskalaisia. Länsisaksalalsia huutokauppa ei juuri lainkaan kiinnostanut. Eräs lontoolainen ostaja seurasi huutokauppaa puhelimella kotoaan.

Kaupassa myytiin myös Hitlerin omalla nimikirjoituksella varustettu valokuva hopeakehyksissä noin 3000 markalla. Puheen käsikirjoituksesta maksettiin noin 2000 Suomen markkaa ja lompakosta ja 37:stä valokuvasta yhteensä noin tuhat markkaa.

Nyt myyty omaisuus on ollut sodasta lähtien Hitlerin taloudenhoitajan Anny Winterin hallussa. Hän kuoli viime vuonna. (AP)

Toimittajakouluun 32 uutta oppilasta

Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulun toukokuussa alkavalle viidennelle kurssille haki kaikkiaan 512 henkilöä.

Toimittajalinjalle hyväksyttiin 26 esiharjoittelijaa. Kuvalinjan esiharjoitteluun hyväksyttiin kolme uutiskuvaajiksi- ja kolme kuvatoimittajiksi koulutettavaa.

Toimittajalinjan esihaijoitteluun hyväksyttiin Erkki Aulio Pori. Kristiina Damström Helsinki, Merja Helle Lahti, Jarmo Häkkinen Juva. Raija Kaikkonen Kuhmo, Marjatta Kalm Helsinki, Eeva Kapanen-Vegas Pori, Matti Kuusela Helsinki, Leena Kyttälä Helsinki, Jorma Melleri Lappajärvi. Pirjo Mustikkamäki Nuolijoki, Marjatta Napola Espoo, Hannu Nuotio Helsinki, Sinikka Paavonseppä Nuijamaa, Leena Palosaari Helsinki, Matti Pensala Helsinki, Reetta Pirhonen Joensuu, Anna-Leena Pyykkönen Helsinki, Jukka Reinikainen Tampere, Pekka Ritvos Helsinki, Satu Saaristo Kerava, Hannu Savola Kemijärvi, Matti Tapiainen Ikaalinen, Oili Tolvanen Valtimo, Janne Virkkunen Helsinki ja Matti Visuri Pyhäjärvi.

Kuvalinjan esiharjoitteluun hyväksyttiin uutiskuvaajiksi Ari-Veikko Peltonen Paimio. Esa Pyysalo Helsinki ja Juhani Salonen Helsinki.

Kuvalinjan esiharjoitteluun hyväksyttiin kuvatoimittajiksi Kari Karvonen Helsinki. Vuokko Rajala Helsinki ja Jorma Rusanen Riihimäki.

Suomi vaihtaa Kyproksella miehiä

Suomi täydentää Kyproksella toimivaa YK:n pataljoonaansa tämän kuun aikana. Pääsiäisen jälkeisenä tiistaina astuu palvelukseen noin sadan miehen vahvuinen täydennysosasto, joka lähetetään Kyprokselle sieltä kotiutuvien tilalle.

Kotiutettavat ovat vähintään puoli vuotta palvelleita miehiä.

YK:n Suomen pataljoonassa Kyproksella palvelee tällä hetkellä 284 miestä, mikä on noin neljäs osa ensimmäisen pataljoonan vahvuudesta.

Niinisalossa toimivassa YK:n koulutuskeskuksessa järjestetään tänä vuonna 8 noin kuukauden pituista koulutusjaksoa. Kaikissa koulutetaan noin 200 miestä.

Valmiusjoukkoon on ollut runsaasti hakijoita, mutta joistakin erikoismiehistä on ajoittain ollut puutetta, kerrottiin pääesikunnasta.

Koulutetut tekevät vuoden sopimuksen, jonka mukaan he ovat valmiita lähtemään viikon kuluttua määräyksen saatuaan.

Lähes 250 kansakoulua kiinni viime vuonna

Lähes 250 kansakoulua lopetti jälleen toimintansa maassamme viime vuonna, joten tällaisia kouluja on nyt jo runsaat l 600. Kouluhallituksen tietojen mukaan viime vuonna myytiin lähes 150 tyhjentynyttä koulurakennusta, ja samalla myönnettiin käyttölupa johonkin muuhun tarkoitukseen noin 50 koululle.

Kouluhallituksen keräämien tietojen mukaan noin puolet kaikista tyhjentyneistä koulurakennuksista on tähän mennessä myyty tai otettu uuteen käyttötarkoitukseen. Eniten lakkautettuja kansakouluja on Turun ja Porin läänissä, 278 koulua. Lapin läänissä on tyhjentynyt 51, Hämeen läänissä 200 ja Uudenmaan läänissä 104 koulurakennusta.

Koonnut Jarkko Rahkonen

