Näköpuhelin tulee myyntiin Pariisissa ensi kuussa. 5000 markan hintaisia laitteita on Ranskan postilaitos jo tilannut neljäkymmentä kappaleita.

Valmistajan mukaan ne ovat erityisen käytännöllisiä pankeissa ja sairaaloissa.

Miehet ärtyvät tungoksessa

Miehistä tulee tungoksessa hyökkäyshaluisia, kriittisiä ja heidän kilpailuhalunsa kasvaa. Naiset sen sijaan muuttuvat tungostilanteessa ystävällisemmiksi, heidän hyökkäyshalunsa vähenee ja he arvostavat toisiaan enemmän. Tungos ei sen sijaan vaikuta häiritsevästi kummankaan sukupuolen suorituskykyyn.

Tällaisia tutkimustuloksia ovat saaneet amerikkalaistutkijat Paul Ehrlich ja Jonathan Freedman. He havaitsivat myös, ettei tungos muuta ihmisten käytöstä sellaisissa paikoissa, missä on läsnä kumpaakin sukupuolta.

Tutkijat ovat sitä mieltä, ettei havaituilla miesten ja naisten käytöseroilla ole sen suurempaa käytännön merkitystä, koska tungostilanne muuttaa ihmisten käytöstä vain silloin, kun mukana on yksistään oman sukupuolen edustajia.

Suurkaupungeissa tungos ja tilanahtaus ei tämän mukaan vaikuttaisi merkittävästi ihmisten käyttäytymiseen, sillä miehet ja naiset ovat ”sekoittuneet” samoihin tungoksiin. Tällaisissa tilanteissa heidän käytöksensä ei poikkea tavallisesta.

Ehrlich ja Freedman toteavat, ettei ahtaus riitä selittämään tiheästi asuttujen paikkojen korkeita rikollisuuslukuja. Esim. New Yorkissa tehdään vähemmän rikoksia kuin Los Angelesissa, vaikka New Yorkin asukasluku on neljä kertaa suurempi.

Köyhyys, heikko asuintilanne, työttömyys ja muut sosiaaliset ongelmat ovat ilmeisesti pätevämpiä syitä selittämään suurkaupunkien korkeita rikollisuuslukuja kuin pelkkä väentiheys.

”Jos kaikki johtuisikin tungosstressistä, olisi suurkaupunkien ongelmia lähes mahdoton ratkaista.”

Tähän asti on vedottu rottakokeissa saatuihin tuloksiin ja selitetty rikollisuuden, neuroosien ja sairauksien juontavan juurensa ahtaasta elintilasta ja väenpaljoudesta. Hiirien ja rottien on todettu muuttuvan tilanahtauden myötä neuroottisiksi. Syntyvyys laskee, urokset muuttuvat homoseksuaalisiksi ja naaraat syövät omat pentunsa.

Ihmiset ovat kuitenkin näitä eläimiä mukautuvaisempia, eikä heidän suorituskykynsä häiriinny yhtä selvästi tungostilanteissa.

Rolling Stones kotiutuu Ranskaan

Kaikki Rolling Stones-yhtyeen jäsenet ovat löytäneet itselleen uudet kodit Etelä-Ranskasta johtajansa Mick Jaggeria lukuunottamatta.

Kitaristi Bill Wyman on vuokrannut perheineen talon läheltä Grassen hajuvesiteollisuuskaupunkia, jossa Mick Taylor jo osuu.

Keith Richard on ostanut talon meren rannalta Cap Ferratissa Nizzan ja Monacon välillä ja rumpali Charlie Watts, joka Jaggerin kertoman mukaan ei pidä merestä, on ostanut linnan Cevennesistä Marseillen länsipuolelta.

Jagger ilmoitti etsivänsä yhä taloa läheltä St. Tropezia, jossa hän nykyisin oleskelee.

TV-2:n ohjelmia Pohjois-Suomeen ykkösverkosta

Lapin alueradio on ryhtynyt toimimaan Tv-2:n ohjelman lähettämiseksi myös Lapissa siten, että ykkösverkon lähettimien aukioloaikaa pidennettäisiin.

Tarkoituksena olisi esittää lappalaisia kiinnostavat Tv-2:n ohjelmat ykkösverkossa ennen ja jälkeen Tv-1:n ohjelman. Tämä merkitsisi televisio-ohjelman alkamista pohjoisessa jo klo 16:n ja 17:n välillä ja ohjelman päättymistä mahdollisesti noin puoli tuntia nykyistä myöhemmin.

Yleisradion aluepäälliköt ovat tehneet asiasta esityksen Yleisradion johtokunnalle ja saattaneet sen myös hallintoneuvoston tietoon.

Lapin alueradion päällikön Jukka Häyrisen mukaan syy esitykseen on siinä, että kestää vielä useita vuosia ennen kuin pohjoisille alueille saadaan kakkosverkon lähettimiä.

Kaikki Tv-2:n ohjelman siirron tekniset yksityiskohdat on jo selvitetty ja lisäkustannukset tulisivat hyvin pieniksi, sanoo toimittaja Häyrinen.

Hoitolaitoksiin yli 5000 vanhuksen jono

Hoitolaitoksiin jonotti vuoden alussa yhteensä 5672 vanhusta. Lähes puolet jonottajista tarvitsee pikaisesti laitoshoitoa. Suuri osa on odottanut vuoroaan vuoroaan vuosikausia, yli viisi prosenttia vanhuksista on jonottanut yli viisi vuotta.

Sosiaali- ja terveysministeriön kyselyn mukaan kunnallisiin laitoksiin pääsyä odotti 3403 vanhusta ja yksityisiin vanhainkoteihin 2202 vanhusta. Lähes kolmannes pyrki helsinkiläisiin laitoksiin. Kaupunkeihin ja kauppaloihin pyrki 80 prosenttia vanhuksista.

Suurin osa jonottajista oli naisia. Puolet vanhuksista oli 75-vuotiaita tai iäkkäämpiä. Lähes puolet asui yksin, seitsemällä prosentilla ei ollut vakinaista asuntoa, kolmanneksen ilmoitettiin asuvan huonoissa asunnoissa.

Sosiaalipoliittinen tutkimusosasto lähetti joulukuussa tiedustelulomakkeet sellaisiin laitoksiin, joihin vuotta aikaisemmin oli kerrottu olevan jonottajia

Tarkempia tietoja asunnon mukavuuksista saatiin 4031 vanhukselta. Näistä neljäsosalla ei ollut sähkön ja mahdollisesti saunan lisäksi mitään muita mukavuuksia.

Vatikaani hylkäsi häämarssit

Vatikaani on antanut suosituksen, ettei perinteellisiä Mendelssohnin ja Wagnerin häämarsseja enää soitettaisi roomalaiskatolisen hääjumalanpalveluksen aikana, kertoo uutistoimisto Reuter.

Näiden kahden häämarssin lisäksi suositus mainitsi Händelin Largon ja Gounodin ja Schubertin Ave Marian kappaleina, jotka eivät ole sopivia. Artikkelissa painotettiin tarvetta kasvattaa Ihmisiä hyväksymään uusi liturgia ja näin käyttämään ja kuuntelemaan musiikkia, joka on jumalanpalveluksen kokonaisuuteen olennaisesti liittyvä osa.

Neiti Ajalla uusi numero Helsingin luettelossa

Helsingin uusi puhelinluettelo jaetaan koteihin kahden seuraavan viikon aikana. Luettelo tulee voimaan keskiviikkona 28 4. Samana päivänä muuttuu noin 8000 numeroa. Niiden joukossa Neiti Aika.

Luettelo tehtiin tänä vuonna ensimmäisen kerran valoladonnalla ja offset-painomenetelmällä. Kirjasintyyppi on muuttunut aikaisempaa leveämmäksi ja litteämmäksi mutta koko on sama.

Sivulle mahtuu entistä enemmän rivejä ja palstojen välistä on jätetty linjat pois. Käytetyssä tyypissä nimien puolilihavat kirjasimet erottuvat entistä selkeämmin muun tekstin laihoista kirjaimista. Luettelo painettiin Turussa ja se valmistui ensi kertaa ajoissa.

Puhelinluettelo on periaatteeltaan samanlainen kuin viime vuosina. Se jakautuu kahteen kirjaan. Ensimmäisessä osassa on kartat, Helsingin kaupungin puhelimet ja hakemisto A–R. Toisessa on S–Ö, Vihdin verkkoryhmä ja ammattihakemisto – eli keltaiset lehdet.

Osat ovat eri väriset, ensimmäinen on tumman punainen ja toinen tumman sininen. Teksti on vaaleanpunaisella. Karttoja on kaksi enemmän kuin ennen, molemmat maalaiskunnan alueelta. Tärkein lisäys palvelulehdillä on sivu 37, jossa Helsingin kaupunginpuhelimet alkavat sairaaloiden osoitteilla ja numeroilla. Mukana on pikaohjetta siitä, mitä tapauksia minnekin pitää viedä.

Helsingin puhelinyhdistyksen urheilukerho jakaa 200 000 luetteloa lähinnä kantakaupungin ja esikaupunkien tilaajille. Muille lähetetään kortti, jolla he saavat luettelonsa noin 200:sta noutopisteestä. Niitä on varsinkin kaupungin rajojen ulkopuolella.

Neiti Aika ilmoittaa kellonajan 28. 4. lähtien numerossa 061 ja ruotsinkielinen Fröken Ur kuuluu numerosta 062. Entiset numerot olivat 06 ja 07. Talin puhelinkeskuksessa muuttuu noin 7000 numeroa. Ryhmät 450000–455799 ja 456600–458799 muuttuvat 55:lla alkaviksi.

Keskustassa vaihtuu noin 600 numeron sarja 61000–61999 kuusinumeroiseksi. Eteen tulee yksi kuutonen lisää. Muiden vähäisimpien muutosten joukossa on eräitä taksiautojen tilauskeskuksia: Espoon ja Kauniaisten ulataksin numeroksi tulee 600133, Helsingin maalaiskunnan 600233 ja Järvenpään, Keravan ja Tuusulan 600433.

Luettelon painos oli tänä vuonna 348 000, 20 000 viimevuotista enemmän. Sivuja on 2092, lisäys on 54. Mukana on tiedot yli 20 000:sta uudesta tilaajasta. Noin 50 000 numeroa on muuttunut. Yli puolet teksteistä on muuttunut. Rivimäärä on lisääntynyt runsaalla kymmenellä prosentilla. Tässä paljoudessa oli viime vuonna yksi virheellinen numero.

Painoksesta menee noin 30 000 kappaletta myyntiin. Kirjakauppahinta on 40:50 markkaa.

Salolainen pahoitteli kirjeen myöhästymistä

Kansanedustaja Pertti Salolainen (kok) esitti keskiviikkona pahoittelunsa siitä, että hänen tasavallan presidentille osoittamansa ”karhukirje” ei ehtinyt vastaanottajalle ennen kuin se oli julkisuudessa.

Salolainen arveli kirjeensä viipyneen postin pääsiäiskannon vähäisyyden vuoksi kohtuuttoman kauan. Salolainen ehdotti kirjeessään, että tasavallan presidentti kieltäytyisi karhunkaadosta Ruotsin matkallaan. Salolainen oli lukenut lehdistä, että matkaohjelmassa olisi mahdollisesti karhun metsästys.

Presidentin adjutantti kenraalimajuri Urpo Levo vastasi tiistaina Salolaiselle, ettei karhunmetsästyksestä ole ollut puhettakaan.

Hän huomautti myös, ettei virallisessa asemassa olevalle henkilölle osoitettua vetoomusta tavallisesti julkaista ennen kuin asianomainen itse on saanut sen haltuunsa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

