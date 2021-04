Satuposti avataan jälleen klo 19.15 television kakkosverkossa.

Arja-täti esittelee tällä kerralla nuorten taiteilijoiden kuvittamia kirjoituksia.

Niitä ovat laatineet mm. viisivuotias Jouni, joka on kirjoittanut ”Sadun intiaanipojasta”, kolmivuotias Krisse, jonka sadun nimi on ”Hemppu ja Koukka” ja nelivuotias Mari, joka on tehnyt runon ”Lintuväki”.

Terveydenhuollossa muutettava suuntaa

Terveydenhuollon painopistettä on muutettava, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Pekka Kuusi (sd) tiistaina.

Perehdyttyään ministerinä kahden viikon aikana terveydenhuoltomme ongelmiin Kuusi sanoi, että Suomi on kansanterveydeltään takapajuinen maa.

Kuusi huomautti, että väestön kuolleisuusriski on sekä naisten että miesten keskuudessa Suomessa suurempi kuin muissa Euroopan maissa köyhimmät maat mukaan lukien.

Merkille pantavinta Kuusen mukaan on, että kuolleisuusriskillä mitattu kansanterveys ei ole 35 vuotta täyttäneen miesväestön keskuudessa täällä kymmenvuotiskautena 1957–67 parantunut lainkaan.

Huolimatta siitä, että terveydenhuollon kehittämiseen 60-luvulla on uhrattu täällä henkisiä ja aineellisia voimavaroja erittäin runsaasti, suomalainen miesväestö on pysynyt jähmettyneenä entiseen raihnauteensa, Kuusi sanoi.

Kuusi pitää tulosta hätkähdyttävänä.

Kansanterveytemme syvään rappiotilaan on hänen mukaansa vaikuttamassa lukuisia eri tekijöitä.

Matkustajaennätys lentoasemalla

Kaikkien aikojen matkustajaennätys syntyi pääsiäisen paluuliikenteessä Helsingin lentoasemalla.

Lentoaseman kautta kulki toisena pääsiäispäivänä yhteensä 6 250 matkustajaa, mikä on noin 50 matkustajaa enemmän kuin edellisenä ennätyspäivänä.

Edellinen ennätyspäivä oli Finnairin mukaan 18. kesäkuuta viime vuonna.

Lissabonista tuli Finnairin 40. kohde

Pääsiäislauantaiaamuna lähti Finnairin Super Caravelle Helsingistä kohti Luxemburgia ja Lissabonia mukanaan lähes täysi koneellinen matkustajia.

Tällä lennolla Lissabonista tuli Finnairin 40. reittikohde. Näistä on 24 ulkomailla ja 16 kotimaassa.

Lissaboniin liikennöidään tänä vuonna huhti- ja toukokuun aikana sekä syys- ja lokakuun aikana joka lauantai.

Levo muistutti Salolaista tavoista

Tasavallan presidentin ensimmäinen adjutantti kenraalimajuri Urpo Levo muistutti tiistaina kansanedustaja Pertti Salolaista (kok) hyvistä tavoista.

Salolainen oli lähettänyt presidentti Urho Kekkoselle kirjeen, jossa hän esitti huolestumisensa siitä, että presidentin Pohjois-Ruotsiin suuntautuvan hiihtomatkan ohjelmassa olisi myös karhunkaato.

Kenraalimajuri Levo esitti Salolaiselle osoittamassaan kirjeessä seuraavat huomautukset:

”Kaikkialla maailmassa pidetään hyvien tapojen vastaisena käyttää valtionpäämiestä omien, julkisuutta tavoittelevien pyrkimysten välikappaleena.”

”Missään vaiheessa ei ole ollut puhettakaan, että tämän matkan ohjelmaan sisältyisi arvelemanne metsästysvaihe. Tämä seikka olisi ollut tarkistettavissa esimerkiksi ottamalla minuun puhelinyhteys ja ilmenee selvästi julkisuudessa esitetystä maaherra Lassinantin lausunnosta.”

Ruotsi tiukentaa aseenkantolakia

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsin hallitus päätti tiistaina tiukentaa aseenkantoa koskevaa lakia ja tulkita jyrkemmin ulkomaalaisten karkoitusta koskevia määräyksiä.

Hallituksen päätös oli vastaus Jugoslavian Tukholman-suurlähettilään Vladimir Rolovicin viime keskiviikkona tapahtuneen murhayrityksen aiheuttamiin jyrkkiin jugoslavialaisiin vastalauseisiin.

Kaksi miestä tunkeutui viime keskiviikkona Jugoslavian Tukholman lähetystöön ja ampui suurlähettilästä, joka on siitä lähtien maannut Karoliinisessa sairaalassa tiedottomana.

Murhayritys kiristi Ruotsin ja Jugoslavian suhteita.

Jugoslavian ulkoministeri lensi vielä samana iltana erikoiskoneella Tukholmaan.

”Sauna Euroopan kaunein, mutta harjoituskenttä kuin perunapelto”

Tampere (Juhani Aromäki)

Jugoslavialainen Ilves-Kissojen valmentaja Jovan Jeftic, 53, kiroaa koko Tampereen jalkapalloväen puolesta kenttäkurjuutta: ”Katsokaa tuota kiveä tuossa. Se on kuin Muhammad Alin nyrkki. Ja tälle kentälle pitää miehet viedä, maajoukkuetason pelaajia. Jalkapalloilu on Suomessa toden totta lapsipuolen asemassa”, sähähtää Jeftic.

– –

”Nyt Suomessa peli käy vain kesä-syyskuun ajan. Tampereella on kaunis sauna ja pukuhuone. Ne ovat varmasti Euroopan parhaat, mutta harjoituskenttä surkea”, sanoo Jeftic.

Valmentaja on sen sijaan tyytyväinen Ilves-Kissojen pelaajiin. Mustabaskerinen jugoslaavi sähähtää käskyn, pojat toimivat.

”Olen ollut 30 vuotta valmentajana. En ole missään nähnyt näin rehellisiä, tottelevaisia, raittiita ja ahkeria poikia,” sanoo Jeftic.

Miksi aina ulkomaan kieltä?

Katselen paljon teeveetä, pidän siitä, mutta on yksi asia, joka kiusaa minua monta kertaa.

Ja se on se, että minkä tähden suomalaisessa viihdeohjelmassa lauletaan ulkomaan kielellä?

Kyllä tulee tarpeeksi ulkomaista ohjelmaa, että ei sitä enää tarvitse suomalaisessa ohjelmassa esittää. Esimerkiksi Päivätansseissa ja vieläpä Spede Showssakin.

Jos ne esiintyjät haluavat näyttää, että osaavat toista kieltä, menkööt laulamaan ulkomaille. En ole koskaan kuullut ulkomaisissa viihdeohjelmissa, että olisi laulettu suomeksi.

Toivoni on, että tämä otettaisiin huomioon ohjelmia laadittaessa.

Lupamaksun maksanut katselija

Stravinsky haudataan Venetsian San Micheleen

Säveltäjä Igor Stravinsky haudataan torstaina Venetsian lahdessa sijaitsevaan San Michelen kalmistosaareen ortodoksisin menoin.

Stravinsky haudataan kirkkomaan kreikkalais-katoliseen osaan entisen työtoverinsa ja innoittajansa Serge Djagilevin, Venäläisen baletin perustajan viereen.

Saari, jolle hautaussaatto saapuu gondolein, sijaitsee viiden minuutin soutumatkan päässä Venetsian Pyhän Markuksen torilta.

Viime perjantaina Stravinskyn ruumiinsiunaus suoritettiin Campbellin kappelissa New Yorkissa, minne oli kerääntynyt suuri joukko musiikin maailman eturivin nimiä, Leopold Stokowskista Arthur Rubinsteiniin.

