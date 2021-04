V-5 peli oli ensimmäistä kertaa Lahden ravien ohjelmassa ja sai suopean vastaanoton. Pelin vaihto nousi yli 6000 markan, josta voitto-osuudeksi muodostui hieman päälle 3000 markkaa. Ainoastaan yhdessä kupongissa oli täysosuma, ja se oli jätetty sisään ennen kilpailuja Helsingissä.

Totovaihdoksi saatiin 3000-päisen yleisön ja 13 lähdön ansiosta kevään uudet ennätyslukemat 97.288 markkaa. – –

Nuoret pakenevat kolttakylistä

Suuttumus kasvaa Lapin kolttien keskuudessa. Suurin osa heistä elää Pelastusarmeijan avun varassa. Työllisyystöitäkin on etsittävä kaukaa. Nuoret lähtevät muualle, koska heillä ei ole asuntoa eikä elinmahdollisuuksia.

Kolttakylässä ei ole edes asunnolle tonttimaata, vaikka seutu on Suomen harvaanasutuinta. Ainoa mahdollisuus on jäädä metsähallituksen ”torppareiksi”.

Kolttaheimon omaksi perustettu Näätämön poropaliskunta aloittelee kolmatta vuottaan. Poromiesten ja porojen luku ei ole juuri noussut, sillä pääomaa ei ole. Porotilalain mukaan maa-alueisiin pääsee käsiksi vain se, jolla jo entuudestaan on pääasiallinen toimeentulo poroista. – –

Kahdenkymmenen ahman suursaalis poromiehille

Oulu (HS)

Parikymmentä ahmaa eli enemmän kuin miesmuistiin on tapettu Kemin-Sompion poropaliskunnan alueilla. Poroisäntä Olavi Kuosku vakuuttaa, että ainakin toinen mokoma on vielä jäljellä vainoamassa keväthangissa palkivia poroja. Pyynnissä on jatkuvasti koko joukko miehiä, sillä ahmasta saa tapporahoina valtiolta ja paliskunnilta yhteensä tuhat markkaa päältä.

Valamossa vietettiin pääsiäistä

Varkaus (HS)

Noin 100 henkilöä osallistui pääsiäisyön neljä tuntia kestäneeseen palveluun sunnuntain vastaisena yönä ortodoksisessa Valamon luostarissa Heinävedellä. Kaukaisimmat vieraat olivat Helsingistä.

Munkkiluostarissa noudatetaan juliaanista kalenteria. Sen mukaan pääsiäisen vietto sattui nyt viikkoa myöhemmäksi kuin länsimainen pääsiäinen.

Lintulan nunnaluostari vietti pääsiäistä viikko sitten.

Kaikki Valamon kuusi munkkia, jotka ovat 80–98-vuotiaita sekä kaksi nuorta noviisia osallistuivat keskiyöllä alkaneeseen ristisaattoon kirkon ympäri ja liturgiaan. Palveluksen toimitti piispa Johannes luostarin papiston ja helsinkiläisten pappien avustuksella.

Luostariin oli järjestetty nyt myös ortodoksiset teinipäivät. Mukana olleet 40 nuorta perehtyivät piispa Johanneksen johdolla pääsiäisen teologiaan ja osallistuivat palvelutoimituksiin.

NL julkaisi vapputeesit

Moskova. (AFP)

Neuvostoliitto julkaisi sunnuntaina perinteiset vapputeesinsä, joissa Moskovan tarkkailijat olivat näkevinään vähäisiä muutoksia ulkopolitiikkaa koskevissa osissa.

Kun vielä viime vuoden teeseissä vaadittiin taistelua ”Länsi-Saksan kostonhimoisia ja uusfasistisia voimia vastaan”, ei tänä vuonna näiden voimien sijaintipaikka mainittu.

”Euroopan maiden kansat, puoltakaa aktiivisemmin Euroopan muuttamista lujan rauhan ja valtioiden rinnakkaiselon rauhanomaisen maanosaksi, olkaa valppaita taantumuksen ja revanshismin voimien, kansainvälisen jännityksen lievenemisen vihollisten hankkeisiin nähden”, sanottiin teeseissä.

Sisäpoliittisissa teeseissä Neuvostoliiton ”työtätekeviä” kehotettu käyttämään kaikki voimansa 24. puoluekokouksen historiallista päätösten ja yhdeksännen viisivuotissuunnitelman tehtävien toteuttamiseksi menestyksekkäästi.

”Yhtenäinen arvostelu ennenkuin poistetaan ylioppilastutkinto”

Ylioppilastutkinto tulisi korvata joustavammalla ja tarkoituksenmukaisemmalla järjestelmällä. Uuteen järjestelmään siirtyminen edellyttää kuitenkin pitävää oppilasarvostelun yhtenäisyyttä, todetaan kouluhallituksen opetusministeriölle antamassa lausunnossa, joka koskee ylioppilastutkinnon poistamista käsittelevää muistiota.

Kouluhallituksen käsityksen mukaan nykyinen ylioppilastutkinto vaikuttaa haitallisesti muun muassa oppiaineiden keskinäiseen arvostukseen, oppikurssien sisällön ja rakenteen muotoutumiseen, lukion opetussuunnitelmien kehittämiseen ja oppilaiden opiskelumotivaatioon.

Lukio-opetuksen tulisi kouluhallituksen mukaan pyrkiä suurempaan asiakeskeisyyteen oppikirjan liian orjallisen seuraamisen asemesta.

Oppiaineiden valintamahdollisuuksia tulisi lisätä ja kiinnostusta opiskeluun parantaa erikoiskurssien avulla.

Arvostelun yhtenäistämiseen pitäisi pyrkiä yleisohjein, tilastollisin selvityksin sekä niin sanotuin standardikokein.

Kouluhallituksessa on keskusteltu mahdollisuudesta kiinnittää Jyväskylän kasvatusopillinen tutkimuslaitos kouluhallituksen avuksi selittämään yhtenäisen arvostelun perusteita.

Piipunpolton EM-voitto tuli Suomeen

Suomalainen Pekka Pentikäinen voitti ylivoimaisesti piipunpolton Euroopan mestaruuden Metzissä Ranskassa viikonvaihteessa järjestetyssä kilpailussa.

Kuopiolainen Pentikäinen poltti piippuaan 2 tuntia 51 minuuttia ja 5 sekuntia. Kaksi tulitikkua kului häneltä kilpailun aikana.

Toiseksi tuli italialainen Mariano Tonna. Hänen aikansa oli 2 tuntia 17 minuuttia. Myös kolmas sija meni Italiaan. Kilpaan osallistui kaikkiaan 41 polttajaa.

Kirjastoautot kiertävät

Maanantaina: I auto: Kontula B 12.45–14.15, Puotinharju 14.30–15.30, Laajasalo 16–18, Santahamina 18.30–20. II auto: Pajamäki 13–14, Munkkivuori 14.20–15.45, Ruskeasuo 16–17, Pasila 17.30–18.30, Pihlajamäki (aik.) 19–20. III auto: Itä-Pakila 14.45–15.45, Myllypuro C 16–17, Jakomäki 17.30–18.30, Mellunmäki 18.45–20.

