”Joskus kun tulen kotiin, käyn pitkäkseni ja minun tekisi mieli huutaa oikein ääneen tätä kaikkea. Juuri kun olemme päättäneet tehdä näin, se ei menekään näin, koska poliittinen peli sanoo, että minun ryhmäni täytyykin tehdä toisinpäin. Koska se on tärkeätä ryhmän tulevaisuudelle.”

Kansanedustaja Alli Vaittista harmittaa se, että politiikasta on tullut niin kovaa peliä, että se hautaa inhimillisyyden.

Että politiikan teko, joka ennen oli tyylikästä, näyttää nykyisin olevan täysin vailla kattoa. ”Mitä pahemmin toista eduskunnassa rääpii sitä parempi.”

Alli Vaittista harmittaa, että kansanedustajat näpertelevät sen sijaan, että ratkaisisivat perusongelmia. Ja kun sitten perusongelmiin puututaan, tehdään aborttilaki, jonka seurauksena ”maksamme kohta tukiaisia, jotta joku synnyttäisi.”

Juuri tällä hetkellä häntä harmittavat ”epäsiveellisiä ja mauttomia juttuja ja kuvia” julkaisevat lehdet.

Ja koska koko kansan Mato-Alli on ”tuollainen vilkas ja suikailematon, että menee kuin melperi sotaan”, oikeusministeriö istuu nyt pienoinen kanuunankuula sylissään: kymmenen ”porno”-lehden paketti ja 60 kansanedustajan allekirjoittama kirjelmä.

Nimekkäät naiset vaativat abortin vapauttamista

Pariisi (Kirsti Eklund)

Sellaiset nimet kuin Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Francoise Sagan ja Jeanne Moreau ovat niiden 343 naisen joukossa, jotka ilmoittivat viime viikolla julkisesti, että heille on tehty abortti.

Heille voidaan lain mukaan tuomita jopa kolme vuotta vankeutta ja lähes 3 000 markan sakot. Se on Ranskan lain mukaan ankarin rangaistus joko abortin hankkimisesta tai sen puolesta puhumisesta.

Skandaalinkäryä nostattaneessa julkilausumassaan naiset vaativat vapaata aborttia. He esittävät vetoomuksensa niiden miljoonan naisen puolesta, jotka vuosittain joutuvat puoskarien armoille vanhentuneen lainsäädännön vuoksi.

Elton John piristää sammaloitunutta rockia

Pitkin viime vuotta pulpahteli esiin uutisia, varsinkin Yhdysvalloista, joissa ihasteltiin uutta pianistia, laulajaa ja riehakasta lavaesiintyjää – Elton Johnia.

Englantilaisen Eltonin ura alkoi nousta vasta Amerikassa.

Hän ehti olla vuosia Lontoossa töissä musiikkikustantamossa laulamassa nimettömänä näytelevyille. Tänä näkymättömänä kautena hän kuitenkin tutustui muusikkoihin ja tuottajiin, jotka nyt tekevät hänen kanssaan töitä. Tärkein näistä on Bernie Taupin, joka kirjoittaa sanat Eltonin säveltämiin kappaleihin.

– –

Elton John on hyvin tervetullut lisä.

Suuret amerikkalaiset yhtyeet ovat kaivautuneet menneisyyteen, tonkivat countryä ja vanhaa rockia ja englantilaiset hapuilevat epätietoisuudessa, eikä kummastakaan maasta ole tullut uusia ihmisiä, jotka olisivat uudistaneet alaa – ei siis sovi olla kovin kranttu uusien taitavien ihmisten ilmaantuessa.

Kontulassa ui kauppahai

Kontula tunnetaan kauppiaiden kivikovasta kilpailusta. Kolmen ja puolen vuoden sisällä ostoskeskuksessa on taisteltu kovia hintasotia; aikanaan maitoa sai alle kauppiaan ostohinnan.

Yksi kauppiaista ehti kyllästyä Kontulan liike-elämään ja muutti rahanippu mukanaan Espanjaan.

Ostajien suosiosta kilpailee neljä suurta: Kotikontu, Elanto, Spar ja HOK. Pienet pyörivät jaloissa.

Kauppias Sulo Suihkola on Kotikontunsa kauppahai. Mainoskikkana käytetty oikeakin hai on pakastamossa varastossa. Liike menee hyvin.

Sen sijaan pikkukauppias Arja Kääriäinen sanoo puodissaan Etu-Töölössä: ”Välillä tuppaa väsähtämään.”

Suuret valintamyymälät lähiöissä ja aivan keskikaupungilla ovat käyneet pikkukauppiaiden painajaiseksi. Odotetaan milloin naapurikortteliin perustetaan liike, joka nitistää pikkukaupat puolen kilometrin säteellä.

Vangit entistävät Suomenlinnaa

Vangit entistävät nyt Suomenlinnaa. Siellä aloitti Helsingin lääninvankilan kuudes työsiirtola, jossa riittänee töitä noin vuoteen 2000.

Siirtola tuntui hyvin houkuttelevalta ensimmäisenä varsinaisena työpäivänä, lauantaina. Valleilla tuuli navakasti ja aurinko paistoi.

Vangit aloittivat rakentavan työnsä tilapäisestä asuinpaikastaan Vaasan patteriston kasarmista.

– –

Töissä on nyt 21 miestä. He ovat ensikertalaisia, joiden tuomiot ovat alle neljä kuukautta. ”Tilapäisrikollisia, tavallisia ihmisiä”, selventää Helsingin lääninvankilan johtaja Uolevi Aspola.

”Meille on ikuinen harmi, ettei muinaistieteellinen toimikunta itse keksinyt ideaa vankityövoiman käytöstä Suomenlinnassa”, valittaa Suomenlinnan intendentti Olof af Hällström. ”Kunnia kuuluu vankilaviranomaisille.”

Näsinneulan neula Näsijärveen

Oranssin ja valkoisen kirjava 18 metriä pitkä ja 75 kiloa painava lipputanko aiottiin nostaa tamperelaiselta pallokentältä Näsinneulan huippuun helikopterilla lauantaina aamupäivällä.

Kentällä oli verraten tyventä, ja kaikki sujui aluksi hyvin. Lasikuitumuovinen tanko olisi yltänyt 166 metrin korkeuteen.

Lipputanko putosi Näsijärven jään läpi, kun helikopterin alla olevan nostokoukun laukaisumekanismi petti voimakkaan puuskaisen tuulen riepotellessa tankoa.

Lentäjä Jorma Helenius on kerran aikaisemmin tehnyt samanlaisen kuljetuksen Turun konserttitalon katolle.

Useasta kohdasta katkenneen lipputangon kappaleiden nostoyritykset epäonnistuivat nostokoukun laukaisumekanismin pettäessä jälleen.

Tangon tilalle hankitaan ensi tilassa uusi. Senkin nostamisessa aiotaan käyttää helikopteria. Vaikeinta on tangon laskeminen holkkiin Näsinneulan huipussa.

Itkuhuippuja suihkepullosta

Erich Segalin Love Storyn menestys on hölmistyttävä muodin oikku.

Teoksesta on hankala kirjoittaa, koska itse asiassa pitäisi pohtia syitä summattomaan suosioon, jonka kirja ja siitä tehty elokuva ovat saaneet. Ensimmäinen reaktio on tyrmistys: mitä miljoonat lukijat ovat tästä löytäneet? Miten best seller tehdään?

Tietoja ei ole tarpeeksi, jotta kunnolla voisi päätellä, mikä myy Love Storya. Jotakin kuitenkin voi arvella.

– –

Nykyaikaisiin markkinointimenetelmiin kuuluu uudenlaisen houkuttimen keksintä. Love Storyn myyjät ovat sen löytäneet: tämä kirja ensin nikotuttaa ja sitten itkettää.

Kirjan tehtävä olisi siis periaatteessa sama kuin pornografian: saada aikaan välittömiä fyysisiä reaktioita. Tässä se tapahtuu tietysti sielun tasolla.

– –

Love Storya on esitelty todellisuuteen väsyneiden protestina. On sanottu, että se on lähtölaukaus suurten tunteiden uudelle romantiikalle, jonkinlainen uusi Werther.

Roskaa; kirja on pelkkä nolla. Se ei aloita mitään.

– –

Kriitikolla on kerrankin töitä kuluttajanvalistuksen alalla.

Tämä pakkaus ei pidä sisällään mitä se lupaa. Siinä ei ole elämää, ei rakkautta, ei kuolemaa, ei sydäntä, jota mainos näyttää.

Se on tyhjä, petosta, huijausta.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone