Tietokone uhkaa yksityiselämää, sanotaan.

Se vaatii tietoja ja laatii tilastoja, joiden tulisi jäädä yksityishenkilön omaan hallintaan.

Näin ei kuitenkaan ole laita, väittää puolestaan kansainvälisen tietokoneyhtymän IBM World Corporationin tuotepäällikkö Raimo Ylätalo. Erinäisiä tietoja on yksilön tähänkin asti ollut pakko antaa viranomaisille; tietokone vain käsittelee nämä tiedot luotettavammin kuin ihminen.

Tietojen vuoto ei koskaan ole koneen vaan ihmisen syy.

Itse tietojen käsittelyssä tietokone päättelykykynsä ansiosta korvaa suuren ihmisjoukon ja vähentää näin ollen tiedon vuotamisen mahdollisuuksia. Ennen kaikkea sille voidaan antaa ehdottomat ja seikkaperäiset ohjeet käsiteltävien ja talletettavien tietojen salaamisesta.

Kuten yleensä väline, jota voidaan käyttää niin hyvässä kuin pahassakin, tietokone ei ole syypää yksityistietojen vuotamiseen, vaan ihminen, minkä jo ns. juorulehtien runsaasta sivumäärästä voi päätellä.

Ilmeisesti ei siis kannata pyrkiä ehdottoman ”tiiviiseen” tietokonejärjestelmään, joka tulee kalliiksi, koska ihminen tietojenkäsittelyketjun heikompana lenkkinä on altis vuotamaan.

Limonadivalikoima supistuu

Syrjäkylien juomaksi väittää alan teollisuus sitruunasoodaa, jonka valmistaminen Suomessa on nyt loppumassa Panimoteollisuusliiton päätöksen mukaan kannattamattomana.

Niinikään on päätetty lopettaa lukuisien muiden keinotekoista esanssia sisältävien limonadien valmistaminen.

Yli sata vuotta on Suomen kansa tottunut juomaan tuttua ”sittistään.” Nyt se ilo päättyy hintakriisiin.

Virvoitusjuomat ovat hintasäännöstelyssä. Nykyiset tuottajahinnat ovat peräisin vuodelta 1965. Hintaviranomaisilla on korotusanomus, mutta asiaa ei ole ehditty vielä käsitellä.

”Ainakin kuusi penniä pitäisi lisätä sitruunasoodapullon hintaan vähittäiskaupassa”, sanoi varatuomari Pentti Sauramo Panimoteollisuusliitosta.

Sitruunasoodapullo maksaa Helsingin kaupoissa 32 penniä.

Kosygin tarjosi öljyjohtoa Suomelle

Moskova (Kaarlo Kinnunen)

Pääministeri Aleksei Kosygin tarjosi tiistaina öljyjohdon vetämistä Neuvostoliitosta Suomeen.

Hän esitti tämän ajatuksen pääministeri Ahti Karjalaisen kanssa käymissään puolitoista tuntia kestäneissä kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Karjalainen sanoi tapaamisen jälkeen: ”Kun öljyjohto on aika suuri kysymys, täytyy tästäkin keskustella. Siihen ei ole syytä suhtautua ennakollisesti kielteisesti.”

Öljyjohdon rakentaminen Suomen ja Neuvostoliiton välille oli ensimmäisen kerran esillä jo vuosia sitten, mutta sen jälkeen se on ollut unohduksissa. Moskovassa olevien suomalaisten asiantuntijain piirissä ajatus öljyjohdosta ei nytkään saanut heti innostunutta vastaanottoa.

Tarjoukseen suhtauduttiin kuitenkin ymmärtäväisesti.

Manson tyytyi tuomioonsa

Los Angeles (Los Angeles Times)

Charles Manson ja kolme syytettyä neitosta ottivat maanantaina rauhallisina vastaan kuolemantuomiot näyttelijätär Sharon Taten ja kuuden muun ihmisen murhasta.

Ennen tuomion julistamista Manson käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti tyytyvänsä tuomioon.

Manson, 36, kuvasi puheenvuorossaan itsensä yhteiskunnan lapseksi ja sen uhriksi.

”Hyväksyn tämän tuomioistuimen isäkseni. Olen aina elämässäni tehnyt parhaani kunnioittaakseni isäni lakeja, ja hyväksyn isäni tuomion”, hän sanoi.

Kolme neitosta, Susan Atkins, Patricia Krenwikel ja Leslie van Huten, eivät käyttäneet puheenvuoroja.

Yli 7 000 hehtaaria peltoa tulvien alla

Seinäjoki (HS)

Yli 7 000 hehtaaria peltoa on tulvaveden vallassa Kyrön- ja Lapuanjokien varsilla. Tulvaraja ylitettiin tiistaina jo 190 sentillä.

Tulva-alueen nopean laajentumisen vuoksi jäi veden vuorokautinen nousu 40 sentiksi.

Munakan mittausasemalla luettiin tiistaina 590 sentin vedenkorkeuslukemia. Tulvan nopeaa leviämistä auttoivat kapeisiin jokiuomiin patoutuneet jäämassat, joita Vaasan vesipiiri tiistaina räjäytteli.

Seinäjoen lähistölle on muodostunut lähes 3 000 hehtaarin laajuinen tulvajärvi. Myös useat paikallistiet ovat liikennekelvottomina tulvaveden peitossa.

Myös Vaasa sai kokea Pohjanmaan tulvien paineen veden pyrkiessä peittämään kaupungin lentokentän. Vettä oli kiitoradalla tiistaina 150 metrin matkalta ja vain noin 10 metrin kaista keskellä kiitorataa oli kuivana.

Lentokentän tulvan aiheutti Laihianjoki, joka tulvi tänä keväänä poikkeuksellisen rajusti.

Toiveiden lähde toimii jälleen

Havis Amandan allas muuttuu jälleen vappuyönä toiveiden lähteeksi, jonne yleisö voi heittää metallirahoja.

Päätöksen asiasta teki Helsingin kiinteistölautakunta tiistaina.

Näin kertyneet varat luovutetaan Sokeain äänilehti-keräykseen.

Toiveiden lähde on toiminnassa 1. 5. klo 0.00–24.00.

Aikaisempina vuosina on toiveiden lähde tuottanut kolikoita kymmeniä kiloja. Vuonna 1965 kertyi rahaa 3 100 markkaa ja joukossa oli numismaattisia harvinaisuuksia.

Mennään bussilla

Heikko päivä näytti olleen ”Mennään bussilla”-ohjelman tekijöillä silloin, kun he valmistivat ”Toinen nainen” -jaksoa, joka oli yleensä varsin luistavalla huulenheittotasollakin vaisu tuote.

Sarjan katsojalle jäikin yllin kyllin aikaa ohjelman perushenkilöiden ja ihmissuhteiden ihmettelyyn.

Jälleen tekee mieli kummastella harmittoman viihteen haavetta ja arvailla, koetaanko ”Mennään bussilla” -ohjelman tyypit todellakin niin harmittomiksi, etteivät jaksojen perusasenteet ja komiikkaan käytetyt keinot paista katsojan silmään.

On oikeastaan aika kummallista, etteivät sensuurihenkiset ja epäkasvattavia asenteita vaanivat katselijaliitot ole rientäneet kritisoimaan ”Mennään bussilla” -ohjelmaa. Siinähän muuan komiikan lähtökohta on päähenkilö, joka on niin ruma, että kaikki saavat pilkata häntä ja nauraa hänen ulkonäölleen.

Tämä on ainakin allekirjoittaneesta varsin sairasta huumoria.

Sen vaikutukset katsojiin, myös nuoriin katsojiin, joiden mielenpuhtoisuutta katsojaliitot niin hartaasti vaalivat, eivät voi olla miltään kantilta katsoen myönteisiä.

Koonnut Kari Lankinen

