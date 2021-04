Turku (Juhani Aromäki)

Turun urheilupaikkakurjuus poistuu lähivuosina. Urheiluhallissa juostaan syksyllä, jäähalli on Kupittaalla ehkä 1973 ja uimahallissa polskutellaan 1973.

Hankkeiden toteuttamisessa on kuhnittu, ne ovat siirtyneet eri syistä. Vain Kupittaan alue on saatu vuosien jälkeen kuntoon, mutta nyt se menettää paljon, koska valtuusto päätti hätiköiden ahtaa sinne jäähallin.

Kaikki asiantuntijat olivat Impivaaran kannalla, mutta valtuusto päätti murskaäänin: jäähalli Kupittaalle. Se oli demokraattinen päätös. – –

Urheiluhallin viivästyminen on ollut myös onnekasta turkulaisille, on säästetty rahaa. Keilahallin laitteiston maahantuontiliikkeiden blokki saatiin murretuksi.

Laitteisto tuotiin suoraan Ruotsista ja säästettiin 6–700 000 markkaa. Samoin urheiluhallin juoksuradan päällysten hinta on pudonnut kiristyneen kilpailun ansiosta puoleen.

Juoksurataa ei asenneta paikoilleen vielä, koska Turun messut on jo ehtinyt myydä paikkoja. Lattian pitää olla tasainen. Heti messujen jälkeen laitetaan rata paikoilleen.

Urheiluhallin kustannukset nousevat noin 12,5 miljoonaan, mutta ovat paikatkin komeat: Neljäntoista urheilulajin harjoittajat voivat kaikki harjoitella samanaikaisesti. Mukaan mahtuvat ammunta, jousiammunta, taitovoimistelu, soutu, kuntoilu (sali), yleisurheilu ja kaikki palloilulajit.

Näsinneulan lipputanko paikoilleen miesvoimin

Tampere (HS)

Miesvoimin saatiin Näsinneulan lipputanko lopulta paikoilleen Tampereella perjantai-iltana. Nostoyritys helikopterilla epäonnistui aamulla. Ensimmäinen yritys helikopterilla lipputangon saamiseksi 153 metrin korkeuteen epäonnistui viime lauantaina, jolloin tanko putosi Näsijärven jään läpi helikopterin alla olevan nostokoukun laukaisumekanismin petettyä.

Useasta kohdasta katkenneen lipputangon nostoyrityksetkin epäonnistuivat. Oranssin- ja valkoisenkirjavan 18 metriä pitkän ja 75 kiloa painavan lipputangon putoamisen aiheutti voimakkaan puuskainen tuuli.

Uuden tangon nostaminen helikopterilla varhain perjantaiaamuna epäonnistui viime hetkellä. Helikopteri nousi lipputankoa riiputtaen Näsinneulan yläpuolelle, mutta ei onnistunut laskemaan tankoa holkkiin tornin huipussa. Tätä pidettiin ennakolta yrityksen vaikeimpana osana.

Lipputanko nostettiin tornin huippuun viimein taljalla perjantaina iltapäivällä. Noin kolmen tunnin työn jälkeen tanko oli miesvoimin saatu paikalleen. Se yltää 166 metrin korkeuteen.

Näsinneulan avajaiset ovat maanantaina. Perjantaina torniin tutustui mm. kaupungin johto. Vapunpäivän lounas on jo pitkään ollut loppuun myyty.

Hyödyllinen matka

Eduskunnan varapuhemies Johannes Virolainen ei käynyt turhan takia parlamentaarikkojen kokouksessa Venezuelassa. Palattuaan hän kirjoittaa Suomenmaassa näin: ”Kun tällaiselta matkalta pääsee takaisin kotimaahan, pääsee sydämen pohjasta vilpitön kiitos: on suurenmoista olla suomalainen täällä kaukana pohjan perillä synkän syksyn, pakkasen ja pitkän talven kourissa kamppailemassa. On suurta kuulua kansaan, joka tekee työtä, ahkeroi ja saavuttaa tuloksia, joita kelpaa näyttää muillekin."

Tässäpä lääke epäisänmaallisuuteen, kansalliseen epäsopuun ja supisuomalaiseen purnaushaluun. Kustannetaan kaikille suomalaisille matka Venezuelaan, niin meillä on onnellinen, tyytyväinen ja yksimielinen kansa.

Väkivalta pois Ruotsista

Tukoholma (UPI)

Ruotsin pääministeri Olof Palme sanoi perjantaina, että Ruotsi karkottaa maasta kaikki ulkomaalaiset, jotka pyrkivät poliittisiin päämääriin vä kivallan avulla. Pääministeri vastasi valtiopäivillä Jugoslavian suurlähettiläs Vladimir Rolovicin ampumista koskeviin kysymyksiin siin.

Palme sanoi, että ustash-järjestön edustajat olivat syyllistynee Ruotsissa väkivallan raaimpien keinojen käyttöön suurlähettiläs Rolovicin ampumisen yhteydessä. Suurlähettilään kuolemaan johtaneen ampumisen vuoksi on pidätetty viisi jugoslavialaista ustash-järjestön kroaattia.

Tiedän, että Ruotsissa on salainen kroaattien järjestö, mutta tiedän myös, että vain muutama Ruotsissa asuvat Jugoslavian kroaatit ovat sen jäseniä, Palme sanoi. Hän sanoi Ruotsin poliisin käyttävän kotitarkastusoikeuttaan tehokkaammin kielletyn järjestön kukistamiseksi.

Täyttäkää Englannin kanaali!

Lontoo (UPI)

Luonnontieteellinen aikakauslehti Natur Magazine kertoi pääkirjoituksessaan torstaina keksineensä keinon, jolla voidaan estää laivojen yhteentörmäyksen Englannin kanaalissa täyttämällä se.

Kun kanaalia ei enää ole, ei ole myöskään laivoja eikä haaksirikkoja, sanottiin pääkirjoituksessa. Lehti ehdotti padon rakentamista Doverin ja Calaisin välille. Pato tarjoaisi myös sähkövoimaa ja liikenneyhteyden.

Alko syrjii maaseutua

Alko avaa tänä vuonna maaseudulla kaikkiaan seitsemän ja ensi vuonna tähän mennessä tehtyjen päätösten mukaan kuusi uutta myymälää. Monet muutkin kunnat haluaisivat myymälän alueelleen, mutta Alko pitää jarrut päällä. Perusteluna se viittaa alkoholin kulutuksen voimakkaaseen kasvuun.

Alkoholijuomien myynti lisääntyikin erityisen voimakkaasti toissa vuonna, mutta ei enää viime vuonna. Tämä kai rohkaisi Alkoa juomiensa hinnoittelussa linjoille, jotka ovat paremmin perusteltavissa rahan hankinnan kuin minkään värisen alkoholipolitiikan kannalta. Nyt se haluaa hillitä alkoholin kulutusta pitämällä maaseutua ”kuivana”.

Parempiakin keinoja alkoholijuomien kulutuksen kasvun hillitsemiseen täytyy olla kuin niiden saantimahdollisuuksien tietoinen vaikeuttaminen maaseutupaikkakunnilla.

On luonnotonta, että kaupungeissa myymälöitä on joskus hyvinkin tiheässä, mutta maaseudulla juomien saanti on tehty vaikeaksi. Pitkät matkat alkoholimyymälöihin aiheuttavat useimmiten paljon suurempia epäkohtia kuin myymälöiden läheisyys.

Alkoholin saannin vaikeus synnyttää keinottelua sekä vie turhan paljon alkaa ja varojakin juomien hankinnassa. Alueellisesti syrjivästä alkoholipolitiikasta on jo aika luopua.

Kesko myymään Pauligin tuotteita

Kesko alkaa myydä Pauligin tuotteita toukokuun alusta. Yhtiöiden välisen sopimuksen jälkeen Paulig siirtyy kokonaan teollisuuslinjalle ja lopettaa vaiheittain toimintansa erikoistukkuliikkeenä.

Kesko alkaa myydä Pauligin kahvia, pakasteita ja mausteita. Keskon mausteteollisuus on päätetty lopettaa ja paahtimon myynnin ilmoitetaan vähenevin. Keskon mausteteollisuudessa olevat parisenkymmentä henkilöä sijoitetaan yhtiön ilmoituksen mukaan muihin tehtäviin.

Molemmat osapuolet korostavat, että pyrkimyksenä on toimialarationalisointi ja entistä selkeämpi työnjako kaupan ja teollisuuden välillä.

Pauligin osuus maan kahvimyynnistä oli viime vuonna noin 30 prosenttia ja Keskon 22 prosenttia.

Stockmann

Aleksin kävelykatukokeilu ei vaikuttanut Stockmannin myyntiin, todetaan yhtiön vuosikertomuksessa.

Katukahvio sen sijaan osoittautui kannattamattomaksi.

Helsingin tavaratalon myynnin kasvua haittasivat muutos- ja järjestelytyöt sekä rakennustyö Keskuskadulla ja Argoksen kulmassa.

Vuosikertomuksen mukaan tavaratalon myynti oli Englannin viikon aikana lähes kolmanneksen korkeampi kuin edellisenä vuotena.

Ruumis verolle

Pariisi (Lauri Karen)

Veronmaksajan velvollisuudet eivät lopu vielä silloinkaan kun hän on jo melkoisesti viilentynyt tämän maailman menolle. Luxemburgilaisilla ei ole krematoriota, mistä johtuen sikäläiset vainajat viedään usein poltettavaksi lähimpään asianomaiseen laitokseen. Se sattuu sijaitsemaan Ranskan puolella Strasbourgissa.

Mutta missä on raja, siellä myös byrokratia valvoo. Jos ruumiilla ei olekaan sanottavampia vaikeuksia tulla Ranskaan, on tilanne toinen kun se haluaa palata isiensä maahan. Luxemburgilaisen taivaltaessa harmaana pulverina Ranskan tulliviranomaisten nenän ohi nämä katsovat kirjojaan ja toteavat, että tässä on klassillinen tapaus ”yksiluksesta”, olomuodolle lätkäistään lisäarvonvero.

Luxemburgin puolella sikäläiset rajaviranomaiset tutkivat yhtä suurella hartaudella tullitariffejaan löytääkseen rajattomaksi riemukseen pykälän, jossa puhutaan ”ulkomaiselle yrittäjälle uskotusta työstä, josta loppujaloste tuodaan uudelleen alkuperäismaahan”.

– –

Euroopan parlamentin piirissä Strasbourgissa on nyt kuitenkin tehty tästä tunnetusta rajaliikenteestä kysymys, eikö tulliviranomaisten musta huumori tällä kahden EEC-maan välisellä rajalla ole hieman liian makaaberia laatua.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone