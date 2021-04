HJK:n valmentaja on suunnitellut talven aikana muutamia onnistuneita siirtoja ja tehnyt muutamista pelaajista kokonaan uusia. Tältä näytti ainakin avausottelussa.

MiPK kohtasi voimakkaan ja voitontahtoisen Klubin ja lähti Mikkeliin 0–7 selkäsauna niskassaan.

HJK pelasi Pallokentällä paremmin kuin viime vuonna monta kertaa Olympiastadionilla täysipainoisissa olosuhteissa. Nythän kenttä oli luminen kuin Englannin liigassa normaalioloissa. HJK tuli rohkeasti pelaajien toivomuksesta lyhyissä housuissa. Hyvä peli käy heikoissa oloissa, se on nyt todistettu.

– –

Tällaiset olivat valmentaja Aulis Rytkösen uudet siirrot: Henry Forssell oli jättänyt tutun keskuspuolustajan tonttinsa ja työskenteli keskikentällä. Tämä toi HJK:lle täydellisen yliotteen, kun Kalervo Paananen vielä avusti erinomaisesti, etenkin ensi jaksolla.

Forssell nousi rohkeasti ylös, olipa tehdä maalinkin, mutta palasi kyllä auttamaan puolustusta silloin, kun tarvittiin.

”En uskalla sanoa, jatkaako Forssell tällä paikalla. Nyt meni hyvin. Siihen sisältyy kuitenkin niin paljon riskiä, että on harkittava tätä jokaiseen otteluun erikseen”, sanoi Rytkönen.

Toinen siirto: Erkki Jauhiaisesta Rytkönen oli tehnyt välihyökkääjän. Tämä Englannissakin opissa ollut entinen laitamies oli jo kokonaan katoamassa joukkueesta. Viime kausi oli heikko. Nyt tämä välihyökkääjä oli kentän miellyttävin yllättäjä. Jauhiainen jauhoi raskasta kenttää edestakaisin valtavalla energialla ja jakoi palloa nopeasti ja tarkasti.

”Erkki on ollut tyypillinen laitamies, joka on sahannut edestakaisin reunaa pitkin keksimättä mitään muuta. Välimiehen paikalla on pakko ja hän osaa”, totesi valmentaja silmin nähden tyytyväisenä.

Soiden kuivatus suurin muutos jääkauden jälkeen

Oulu (HS)

Suurimpana luontoa kohtaavana lyhytaikaisena muutoksena sitten jääkauden pitää Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys toimialueensa runsaita suomaastoja varten tehtyä kuivatusohjelmaa.

Yhdistyksen johto on laatinut kuivatuksen haittavaikutuksista luettelon, joka ulottuu vesistöjen huononemisesta ja maaperän köyhtymisestä aina ilmaston muutoksiin ja tulevaisuuden lisääntymiseen. Kaikki asiantuntijat eivät kuitenkaan ole valmiit allekirjoittamaan esitettyä luetteloa. – –

Mielipiteet ojitusten taloudellisesta kannattavuudesta kävivät miltei täydellisesti ristiin Oulussa pidetyssä keskustelutilaisuudessa soiden kuivatusten kokonaisvaikutuksesta luontoon, toisten asiantuntijoiden mielestä kuivatus lähtee yksinomaan metsätaloudellisilta perusteilta ja unohtaa muun inhimillisen toiminnan, joille koituvat haitat saattavat tyystin peittää metsätalouden mahdollisen tuottavuuden nousun.

Säkkipillejäkin mansikkakarnevaaliin

Skotlantilaisia säkkipillin soittajia ja itävaltalaista tanssi-, soitto- ja lauluryhmää odotetaan ensi kesänä Suonenjoen mansikkakarnevaaleille, jotka pidetään heinäkuun 23–25 päivänä. Myös 12 henkinen baijerilaisorkesteri on lupautunut viihdyttämään yleisöä teltassa, johon mahtuu satoja henkilöitä oluttuopin ääreen.

Karnevaalien virallisissa avajaisissa kruunataan mansikkaisäntä. Tällöin kuullaan myös kantaesityksenä mansikkamarssi. Viime kesän tapaan valitaan jälleen mansikkatyttö ja äänestäjien kesken arvotaan mm. väritelevisio.

Teatterinäytökset, tanssitilaisuudet sekä erilaiset kilpailut kuuluvat niinikään ohjelmaan. Viime kesänä Suonenjoen mansikkariehaan osallistui kaikkiaan nelisenkymmentätuhatta henkeä.

Mansikkakarnevaalit liittyvät kiinteästi valtatie 9:n suurtapahtumiin, joista mainittakoon Keski-Suomen maatalousnäyttely Hankasalmella, Turun musiikkijuhlat ja rockfestivaalit, Tampereen teatterikesä, Jyväskylän kulttuuripäivät ja Kuopio tanssii ja soi.

Koululaiskuljetuksia ei valvota Suomessa

Ruotsissa ollaan sitä mieltä, että koululaisautoissa lapset eivät saa istua kuljettajan vieressä, mutta takaistuimellekaan ei saa sijoittaa liian monta lasta.

Koululaukut ja urheiluvälineet, kuten terävät luistimet, neuvotaan kuljettamaan auton matkatavarasäilössä.

Kouluhallituksen suorituttamien tutkimusten mukaan koululaiskuljetuksissa on Suomessa paljon parantamisen varaa. Niitä ei valvota missään hallintoportaassa. – –

Toimikunta on tehnyt kyyditsijäin koulutusohjelman, jota on tänä vuonna kokeiltu Vihdin kunnassa. Kokeilukurssille osallistuneet kuljettajat pitivät kurssia tarpeellisena. Vihdin kokeilun perusteella laaditaan ensi syksyksi koulutusohjelma kouluautojen kuljettajia varten.

Mig-hävittäjä leikkikaluna

Budapestin erään esikaupungin lapsilla on uusi leikkikalu: täydellisesti varustettu neuvostoliittolainen Mig-15 –hävittäjälentokone.

Suihkuhävittäjäkoneen lahjoitti kaupunginosan lapsille Unkarin puolustusministeri, kenraali Lajos Czinege. Se asetetaan erään aukion keskelle.

Czinege sanoi, että koneen avulla lapset tutustuvat unkarilaisten lentäjien työhön. (AP)

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone