”Nyt minulla on kasa pelaajia, jotka pelkäävät väsyvänsä ja vain lepäilevät pitkin päivää”, kertoi Ruotsin tuohtunut valmentaja Arne Strömberg. Ruotsalaispelaajat Håkan Nygren, Christer Abrahamsson ja Tommie Bergman kasautuneina Länsi-Saksan Rainer Philippin jalkojen juureen.­

Geneve (HS)

Jääkiekkoilun MM-kisojen suurin paukku oli liikaa Ruotsin valmentajalle Arne Strömbergille. Tappio Länsi-Saksalle (2–1) sai valmentajan puuskahtamaan: ”Nyt tämä saa riittää. Kaikki menee päin helvettiä. En aio enää valmentaa moisia tyttölapsia.” Strömbergin lopettamisuhkaus jatkui selvityksellä: ”Vaikka kuinka yrittää ja vaatii, niin seurauksena on kasa itsekkäitä tomppeleita.”

”– – En missään tapauksessa jatka näiden pelaajien kanssa.”

Strömbergin mukaan ei vika ollut edes edellisessä illassa: ”Kaikki menivät nukkumaan puoli yhdeltä.”

”Kuusi vuotta sitten minulla oli poikia, jotka pelasivat jääkiekkoilua. Nyt minulla on kasa pelaajia, jotka pelkäävät väsyvänsä ja vain lepäilevät pitkin päivää. Yöllä he kyllä jaksavat rällästellä pitkin yökerhoja.”

Punatauti iski lasten- tarhaan Helsingissä

Punatautia esiintyy Helsingissä. Terveydenhoitoviraston mukaan on parin viime viikon aikana kaupungissa ilmennyt noin 40 tautitapausta, jotka kuitenkin ovat olleet etupäässä lieviä. Epidemian alkulähde on vielä tavoittamatta.

Suurin osa sairastuneista on erään helsinkiläisen lastentarhan henkilökuntaa tai siellä hoidettavia lapsia. Sen lisäksi on esiintynyt yksittäisiä tauti­tapauksia eri puolilla kaupunkia. Tähän saakka oireista on selvitty pelkällä kotihoidolla.

Kaupunginlääkäri Olavi Kilpiö kertoi, että punatauti on melko harvinainen nykyään Suomessa. Vatsakipuja ja ripulia aiheuttavaa sairautta esiintyy runsaasti Välimeren maissa, joista myös Helsingin epidemian alku on mahdollisesti peräisin.

Tiedon puute syynä saasteongelmaan

Ympäristön pilaantumisen keskeinen syy on ollut tutkimuksen, koulutuksen ja valistuksen puute. Näin toteaa vuoden 1970 ympäristön suojelutoimikunta kolmannessa osamietinnössään.

Toimikunta kiirehtii toisessa osamietinnössään ympäristönsuojelun yleislain säätämistä.

Räjäytyksen lennättämä kivi ihmetyttää työmaata Inkoossa

Lohja (HS)

Räjäytyksessä parakkikylään asti lentänyt kivi ihmetyttää tutkijoita Imatran voiman rakennustyömaalla Inkoossa.

Syy 50 kiloa painavan kiven 300-metriseen lentoon ei selvinnyt keskiviikkona.

Räjäytysten yhteydessä pyritään entistä suurempaan varovaisuuteen. Mahdollisena pidetään, että kivi oli irtonaisena kallion päällä ja lumikerros esti havaitsemasta sitä etukäteen.

Kivi lensi parakkikylän ulkohuonerakennuksen katosta si- sään. Rikkoutunut kattoparru iski rakennusmestari Lennart Haaksiluotoa päähän. Hänet kuljetettiin sairaalaan, josta hän pääsi sidonnan jälkeen pois.

Polttoturve yhtä tehokas lämmön- lähde kuin öljy

Haapavesi (Jaakko Pihlaja)

Polttoturve on osoittautunut hinnaltaan huomattavasti edullisemmaksi ja ominaisuuksiltaan täysin samanveroiseksi lämmönlähteeksi kuin öljy.

Tähän tulokseen on päädytty Haapavedellä yli viiden vuoden kokeilun ja kehittelyn jälkeen.

– – Turvemiehet uskovat vahvasti turpeeseen tulevaisuuden polttoaineena. Käytön lisääntyessä tuotannon painopiste, joka nykyisin on etelässä, tulee siirtymään pohjoisemmaksi. Pohjois-Suomen käyttökelpoiset turvevarat ovat runsaat: ne lasketaan miljardeissa kuutioissa.

