”Jäi toiset aamulla nukkumaan, vaan ei jää enää”, todettiin voitonriemuisesti hautajaiskulkueessa kannetuissa julisteissa Pohjois-Espoon kansalaiskoulussa lauantaina.

Riemunkiljunnalla ja kalevalaisilla loitsuilla saatettiin lauantain lukujärjestys iäiseen lepoon Leppävaaran poveen.

Jo aikaisemminkin on kouluissa ollut vapaat lauantait touko- ja syyskuussa. Vappulauantaista alkaen saavat koko maan koululaiset ja opettajat yhtä pitkän viikonloppuvapaan kuin muutkin työtä tekevät.

Valitut oppilaiden edustajat repäisivät koulun ilmoitustaululta vanerisen jättiläismäisen lauantain lukujärjestyksen ja kantoivat sen surusaatossa koulun pihalle kaivetun haudan äärelle.

Hautausta seuranneeseen valtavaan elämöintiin osallistuivat opettajat yhtä täysillä palkeilla kuin oppilaatkin.

Hautajaisurakoitsija apureineen loi haudan umpeen ja hautajaisiksi varsin valoisahenkinen tilaisuus oli päättynyt.

Kahdeksannen luokan oppilas Anne Laine sanoi nukkuvansa tästä lähin vapaat lauantait. Muut oppilaat ympärillä vakuuttivat tekevänsä samoin.

Holkeri ja Mykkänen kokoomuksen keulaan

Lahti (Seppo Kievari)

Valtiotieteen maisteri Harri Holkeri, 34, valloitti kokoomuksen puheenjohtajan tuolin ylivoimaisella vaalivoitolla puoluekokouksessa Lahdessa lauantaina. Holkeri sai 692 ääntä, hänen vastaehdokkaansa eduskunnan varapuhemiehen Olavi Lähteenmäen jäädessä 65 äänen varaan.

Taistelu kokoomuksen puheenjohtajatroikan paikoista jatkuu kuitenkin vielä. Varapuheenjohtajakilvassa ehdittiin lauantaina käydä vasta ensimmäinen erä. Sen voitti kansanedustaja Jouni Mykkänen, 32, josta tuli toinen varapuheenjohtaja tiukan äänestyksen jälkeen.

Toisen varapuheenjohtajan paikka täytetään tänään. Vaalikeskustelu ehdittiin käydä jo lauantaina, mutta pitkällinen äänestys jätettiin uuden päivän murheeksi.

Suositus lisäsi autovalojen päiväkäyttöä

Yli 73 prosenttia autoilijoista noudatti suositusta valojen käytöstä päivisin, todetaan Taljan tekemässä tutkimuksessa.

Suositus oli voimassa viime vuoden lokakuusta maaliskuun loppuun. Ennen suositusta käytti päivisin ajovaloja vain noin 42 prosenttia autoilijoista.

Tulva laajeni 3 000 hehtaaria vuorokaudessa

Kolmella tuhannella hehtaarilla laajeni Etelä-Pohjanmaalla tulva yhden vuorokauden aikana. Kasaantuvat jääahtaumat nostivat veden korkeutta ennätyksellisesti huolimatta yöpakkasesta.

Keskiviikkona arvioitiin yli 10 000 hehtaaria peltoa olevan tulvaveden alla. Etelä-Pohjanmaan tulvan arvellaan saavuttavan huippunsa näinä päivinä.

Jo nyt on kuitenkin selvinnyt, että tämänkeväinen tulva on yksi vuosisadan vaikeimmista.

Koulujen sukupuoliopetus edelleen järjestämättä

Koulun asenteissa on hiljalleen tapahtunut muutoksia sitten viime vuosisadan: enää ei raskaana olevaa oppilasta ilman muuta painosteta eroamaan koulusta sen yleisen maineen ja siveyden nimissä.

Kouluaikana voi joissain kouluissa jopa mennä kihloihin tai naimisiin.

Sen sijaan koulujen sukupuoliopetus ja ehkäisyneuvonta polkevat lähes paikallaan. Oppikoulut eivät ole saaneet yleisohjeita, vaan opettavat sukupuoliasioita kukin mielensä mukaan. Lahdessa on terveyssisar alkanut selostaa ehkäisyvälineiden käyttöä viidensille luokille, mutta tämä lienee poikkeus säännöstä.

Takavuosina oli raskaana olevan oppilaan tapana kadota koulusta joko kokonaan tai joksikin ajaksi. Suoranainen erottaminen ei kouluhallinnon mukaan käy päinsä tällaisessa tapauksessa, mutta oppilas on muutenkin saatu eroamaan joko keskustelun tai kehoituksen avulla.

Nykyäänkin oppilaat voivat vielä noudattaa tätä kirjoittamatonta sääntöä ja erota pois muiden silmistä. Toiset jatkavat yksityisoppilaina, toiset myöhemmin jos silloinkaan.

Avaruuskolmikko telakoi Saljutiin

Moskova (AP)

Yli 41 tuntia kestäneen takaa-ajon jälkeen miehitetty neuvostoliittolainen avaruusalus Sojuz-10 telakoi lauantaina automaattisen Saljut-avaruusaseman kanssa, irroittautui siitä ja jatkoi uusia lähestymis- ja kiinnittymisoperaatioita.

Neuvostoliiton televisio ilmoitti Sojuz-10:n kolmen kosmonautin suorittaneen ”lujan mekaanisen telakoinnin” avaruuslaboratorion kanssa. Myöhemmin Sojuz irroittautui ja etääntyi Saljutista.

Koe tehtiin kolmen kosmonautin herättyä päiväuniltaan klo 20 jälkeen Moskovan aikaa. Telakoinnin tarkkaa ajankohtaa ei ilmoitettu.

Moskovan ilmailuinstituutin professori Boris Ryabov sanoi telakoinnin merkitsevän uutta voittoa Neuvostoliitolle. Ryabov totesi, että miehitetty avaruusalus ja miehittämätön, maasta käsin ohjattu alus ovat nyt ensimmäistä kertaa telakoineet toisiinsa ulkoavaruudessa.

Uusnatsit vastatuulessa

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Länsi-Saksan uusnatsien kansallisdemokraattisen puolueen NPD:n odotetaan katoavan kuvasta Schleswig-Holsteinin osavaltiossa, jossa sunnuntaina pidetään koko maan politiikalle suuntaa näyttävät maapäivävaalit.

Mielipidetutkimusten ja kansavaltaisten puolueiden arvion mukaan uusnatsit eivät enää äänillään saavuta viiden prosentin sulkurajaa, mikä on ehtona edustajien saamiseksi osavaltion parlamenttiin.

Edellisissä vaaleissa vuonna 1967 NPD sai äänistä 5,8 prosenttia ja neljä paikkaa maapäivillä.

Jos Schleswig-Holsteinissa käy tässä suhteessa odotusten mukaisesti, jää uusnatseille enää edustajia kahden osavaltion – Bremenin ja Baden-Württembergin – maapäiville.

Vuosien 1966–68 ”natsiaallon” mukana NPD pääsi Länsi-Saksan kymmenestä osavaltiosta seitsemässä mukaan maapäiville.

Bonnin liittopäiville uusnatsit eivät ole saaneet edustajiaan.

Tyylinsä löytänyt Yes nousee parhaimmistoon

Kolmannella LP-levyllään englantilainen Yes-yhtye räjäyttää pankin. Ennenkin kiinnostanut ja lupaavalta vaikuttanut yhtye on löytänyt itsensä, sopeutunut levytysstudioon ja studio heihin.

Tulos on ensiluokkaista musiikkia, parasta mitä aikoihin on kuultu. Levyn nimi on The Yes Album.

Yhtyeessä laulaa Jon Anderson, instrumenteissa ovat: Chris Squire basso, Steve Howe kitarat, Tony Kaye piano ja urut sekä Bill Bruford rummut. Kolme ensimmäistä laulavat ja tekevät lauluja.

Laulajan johtamaksi kokoonpanoksi Yesin soundi on hyvin tasapainoinen. Soittimille annetaan tilaa liikkua. Ja soittajat osaavat käyttää sen hyväkseen. Yes on kokonaisvaltainen kokoomus. Musiikki on täyteläistä ja valmista, kulmat ovat hioutuneet.

Yes ei ole hiukkaakaan meluyhtye. Heidän musiikkinsa on pehmeää, muttei makeaa. Yes ei turvaudu volyymiin tavoitellessaan jännitystä.

Jalkapallosta tulee Suomessa MAMMUTTI

Jalkapalloilun todellinen mammuttikesä – 2 428 liiton virallista ottelua – pääsee tänään vauhtiin.

Mestaruussarja ja II divisioona pyörähtävät täydellä voimalla käyntiin. Ottelupallo siivitetään kentälle Helsingissä Töölön Pallokentällä laskuvarjomiesten toimesta. Kuopiossa suorittaa jo perinteellisen kick-offin, avauspotkun, Suomen Palloliiton puheenjohtaja Osmo P. Karttunen.

Toivon hartaasti, että tuo puheenjohtajan potku olisi todellinen onnenpotku. Kesä on laajuudessaan todella mammuttimainen, mutta kätkee kaikessa jalkapalloilullisessa herkullisuudessaan sisäänsä eräitä vaarojakin.

Kun ajattelemme, että yksinomaan mestaruussarjan ja II divisioonan otteluja pelataan kauden aikana 578 eli keskimäärin 4 ottelua päivässä, huomaamme millaisessa mylläkässä todella olemme.

