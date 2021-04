Pelko 51 matkustajaa kuljettaneen Finnairin DC-9 -koneen laskutelineen pettämisestä aiheutti suurhälytyksen Helsingin lentoasemalla keskiviikkona.

Runsaan tunnin kaartelun jälkeen kone laskeutui kuitenkin turvallisesti. Helsingin lentoasemalla varauduttiin aamupäivällä kaikkein pahimpaan.

Koska Ouluun menossa olleen koneen laskutelineiden varoitusvalo näytti jatkuvasti väärää valoa, käynnistyivät laajimmat Suomessa toteutetut turvatoimet.

Takaisin palaavaa konetta odottivat kaikkiaan 17 ambulanssia, kolme palokuntaa, Töölön, Katriinan ja Meilahden sairaaloiden lääkäreitä sekä muuta ensiapuhenkilökuntaa.

Lentoaseman palokunta levitti pääkiitoradalle kilometrin vaahtomaton ja matkustajapaviljongin eteen ryhmittyneet kymmenet sairas- ja paloautot olivat valmiina. Muutama minuutti klo 12.40 jälkeen lentokapteeni Pekka Minkkisen ohjaama kone sai laskuluvan.

Vielä ennen laskeutumista sinivalkoinen DC-9 pyyhkäisi kolme kertaa aivan matalalta lennonjohtotornin ylitse. Tornissa olleet Finnairin tekninen johto ja muut asiantuntijat katsoivat, onko koneen oikea laskuteline kunnolla lukossa.

Heti laskeutumisen jälkeen kiitoradalle jääneen koneen ympäröivät paloautot. Samaan aikaan tutki Finnairin tekninen ryhmä alustavasti huolta tuottaneen laskutelineen. Sen todettiin olevan kunnossa, kun taas ohjaamon merkkivalo näytti jatkuvasti punaista oikean vihreän sijaan.

Ulkotarjoiluoikeudet viidelle ravintolalle

Viidelle helsinkiläisravintolalle on kiinteistölautakunta myöntänyt luvan harjoittaa ulkotarjoilua tulevan kesän aikana. Lupa myönnettiin Arkadiankadun ja Olavin kadun kulmauksessa sijaitsevalle ravintola Orsolle, ravintola Elitelle, Kalliossa Läntisen Papinkujan varrella toimivalle Baari Lundille. Toivonkadun varrella sijaitsevalle Cafeteria-nimiselle kahvilalle, jonka omistaa Oy Tit-Bit sekä Kivelänkadun varrella sijaitsevalle Herkku-kokki Oy:lle.

Näiden luvan saaneiden ravintoloiden ohessa on Helsingissä muitakin paikkoja, joissa asiakkaat voivat saada virvokkeita ulkosalla.

Kaupunki voi tarvittaessa kahden viikon irtisanomisajalla peruuttaa ulkotarjoilun, jos siihen katsotaan olevan aihetta.

Kuukausilippu kattaa nyt kokonaisen linjaryhmän

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja Helsingin rajojen sisällä toimivien yksityisten liikenteenharjoittajien yhteistoiminta alkaa toukokuun ensimmäisenä päivänä. Kaikki näillä linjoilla ajavat yksityiset autot merkitään H-tunnuksella, joka sijoitetaan autojen etupäähän ja oikealle sivulle etuoven viereen.

Liikennelaitoksen autoissa ei ole yhteistoimintamerkkiä. Uuden tariffin mukana laajenee mm. kuukausilippujen kelpoisuus siten, että kuukausilippu kattaa kokonaisen linjaryhmän. Yhteistariffin myötä tulee myös lippujen hintoihin muutoksia.

Yhteistariffin myötä jää pois suuri määrä erilaisia matkalippuja, joita on ollut käytössä yli 200. Nyt niiden luku laskee noin kolmeenkymmeneen.

Penisilliinimaito pilasi viilin Porin seudulla

Pori (HS)

Maidon mukana meijeriin kulkeutunut penisilliini uhkaa lopettaa hapatettujen meijerituotteiden jakelun Porissa. Viilin toimitukset ovat pysähdyksissä ja penisilliini saattaa uhata myös muita hapatettuja maitotuotteita ellei sen lähtöpaikkaa saada selville.

Maidon toimittaminen meijeriin on kielletty neljä vuorokautta sen jälkeen, kun lehmää on hoidettu penisilliinillä. Valvontaa on kuitenkin lähes mahdoton suorittaa. Käytännössä riittää yhdenkin penisilliinillä hoidetun lehmän maidon toimittaminen meijeriin pilaamaan lähes koko talousalueen viilin.

Teija opiskelee

Tuskin juuri ehti naimisiin niin jo joutui yksin. Näin on käynyt Pertti Purhoselle. Teija [Sopanen] on lähtenyt maailmalle kuukaudeksi opiskelemaan.

– Teijahan pyrkii yhä enemmän ohjelmien tekemiseen kuin kuuluttajan tehtäviin yksinomaan, kertoi Purtsi. Hänen opintomatkansa alkaa Tukholmasta ja jatkuu Zürichiin, Montreuxhin, Pariisiin ja Cannesiin. Matkan varrella hän tekee myös Erkki Pohjanheimon kanssa muutaman ohjelman.

Kevät on innoittanut myös Purtsia lukemaan tenttejä varten markkinointi-instituutista kunnialla selvitäkseen.

Uusi vaihe muovikassien hinnoittelussa

Jo muutaman kuukauden on muovikasseista pääkaupungissa peritty hinta. Summa on viisi penniä. Ostajien tunteet kuohahtelivat, he katsoivat että on asiatonta maksaa ns. mainoskasseista yhtään mitään.

Monet vaatimalla vaativat puhtaanvalkoisia kasseja.

Tähän kauppiaiden vastaveto oli se, että useissa liikkeissä peritään valkoisesta kassista kymmenen penniä eli puolet enemmän kuin mainoskassista.

Manta oli jäädä paljain päin

Havis Amanda oli vähällä jäädä lakitta tänä vappuna. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan nykyisen hallituksenmielestä ylioppilaslakin kaltainen statussymboli ei ole sovelias laskettavaksi Manta neidon kutreille.

Kukaan Kari Piimiehen ns. yleisdemokraattisen hallituksen jäsenistä ei ollut halukas käyttämään perinteistä oikeuttaan lakittaa Manta vappuyönä. Lakin laskun jälkeen Havis Amanda muuttuu toiveidenlähteeksi, jonka tuotto menee sokeiden äänilehtikeräyksen hyväksi.

Helsinkiläiset voivat tästä huolimatta tänäkin vappuna kokoontua Mantalle keskiyöllä lakituksen merkeissä Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta tarjoutui apuun. Sen johtohenkilöt kapuavat toukokuun ensimmäisen auetessa Mantan täyteläistä mutta niin petollisen liukasta vartaloa pitkin kruunatakseen hänet tuolla akateemisella päähineellä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on luopunut muistakin totutuista vapputavoista, Ullanlinnanmäellä ei kuulla perinteisiä puheita naiselle eikä keväälle. Ylioppilaskunnan edustajina puhuvat kaupungin valtuutettu Juha Klemola 33 sosiaalidemokraattisten opiskelijanuorten puheenjohtaja Ilpo Manninen. Musiikista vastaavat kuten ennenkin Retuperän WBK ja Ylioppilaskunnan laulajat.

Satoja vappujuhlia poliittisin tunnuksin

Työväen yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta julistetaan tänäkin vuonna sadoissa vappujuhlissa, jotka poliittisten riitojen vuoksi pidetään useissa eri leireissä.

Poliittisia vappujuhlia ovat järjestäneet sosiaalidemokraatit, kommunistit, tpsl-läiset, ammatilliset järjestöt ja nyt jo vakiintuvaan tapaan myös maaseudun puolue.

Eniten on vappujuhlia järjestänyt sos.dem. puolue alajärjestöineen – yli 60 – mutta kommunisteillakin on lähes 50 omaa poliittista vappujuhlaa.

Ammatilliset järjestöt pitävät yhteisiä vappujuhlia noin neljänäkymmenellä paikkakunnalla. Maaseudun puolueen vappujuhlia kolmisenkymmentä ja Tps:llä on juhlia muutama.

Näiden varsinaisten vappumielenosoitusten lisäksi poliittiset järjestöt pitävät vapun tuntumassa satoja pienempiä tilaisuuksia.

Eniten ovat riidelleet vappujuhlien järjestämisestä kommunistit. He eivät ole päässeet useilla paikkakunnilla yksimielisyyteen puhujista. Tämän vuoksi esimerkiksi Turussa pidetään kahdet vappujuhlat, stalinistiset ja revisionistiset. Stalinistit keräävät omaan juhlaan väkeä kauempaakin linja-autoilla saadakseen näyttävämmän kokouksen.

Kihlakunnanoikeus ei häätänyt neljää Hiiritornin perhettä

Helsingin kihlakunnanoikeus hylkäsi keskiviikkona neljää taloudellisesti heikossa asemassa olevaa häätömääräyksen saanutta perhettä vastaan ajetun kanteen.

Perheet asuvat Kiinteistö Oy Hiiritornien omistamassa vuokratalossa Tikkurilassa. Kantaja Kiinteistö Oy Hiiritornit oli katsonut, että perheiden nuoret häiritsevät niin paljon muita talon asukkaita ja tekevät ilkivaltaa, että häätö on tarpeen.

Kihlakunnanoikeus katsoi selvitetyksi, että vastaajien lapsia ja muita lapsia oli oleskellut talon yleisissä tiloissa. Talossa oli tehty ilkivaltaa ja rikottu yhtiön omaisuutta. Päätöksessä kuitenkin katsottiin jääneen näyttämättä, että vastaajien lapset olisivat siinä määrin jättäneet noudattamatta, mitä huoneistojen käytöstä määrätään, että asuntojen haltijat olisivat menettäneet vuokraoikeuden.

Koonnut Jarkko Rahkonen

