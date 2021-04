Kolmestakymmenestä ikävuodestaan huolimatta ei Esko Salminen tunne itseään vanhaksi. Maailman lehdistö veikkaa miehille kurjempaa tulevaisuutta kuin naisille. Päteviä esansseja nuoruuden säilömiseksi kun on vaikea tälle sukupuolelle keksiä. Kärlek -71 on Salmisen suunnitelmissa kesällä. Se on yhteispohjoismainen televisiofilmi ja tulee meillekin aikanaan, jos Seikko Eskola suo.­