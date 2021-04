Helsingin metron koeradan harjannostajaisiin oli metrotoimiston johtaja Unto Valtanen sonnustautunut vappukukan kera. Taustalla Herttoniemestä Roihuvuoren varikolle johtava silta.­

Helsingin metron koeradan harjannostajaiset olivat vapun aattona. Tämä vajaan kolmen kilometrin pituinen rata Herttoniemen ja Roihupellon varikon välillä valmistuu heinäkuun puolivälissä.

Tampereella rakennettu metron koejuna pääsee raiteilleen ensi syksynä ja ajoja jatketaan läpi talven.

Helsingin metrossa pyritään korkeaan automatioon, jota hoidetaan tietokoneella. Näiden laitteiden kokeilu muodostaa huomattavan osan koeajotoiminnasta.

Huipputekniikan perimmäisenä tarkoituksena on palvella helsinkiläisiä metron käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Koeajojen yhteydessä on helsinkiläisillä mahdollisuus kokeilla junaa ja esittää toivomuksia.

Koejunan ensimmäisen vaunun alumiinikori valmistuu keväällä ja kotimaista tuotetta oleva moottori on jo koekäytetty.

Taiteilijat lintutieteilijöinä

Von Wright veljekset, nuo mainiot miehet Haminanlahden kartanosta, ansaitsisivat tunnustusta aivan yhtä hyvin eläintieteeltä kuin taidehistorialta. Kolmikko Magnus, Wilhelm ja Ferdinand aloittivat työnsä ja opintonsa varsinaisesti Tukholmassa tekemällä eläintieteellisiä kuvateoksia.

Ornitologit ja muut alan professorit ihastelivat veljesten kätten jälkeä, Magnuksen kuvia pidettiin jopa parhaimpina mitä Ruotsissa yleensä oli tehty.

Suomen Taideakatemian valistusosasto on koonnut kiertonäyttelyn joka esittelee kaikkien kolmen taiteilijan tuotantoa.

Näyttely on tällä hetkellä Turun taidemuseossa ja se antaa hyvän kuvan veljesten tuotannosta. Sillä on mielenkiintoa ei kuriositeettina vaan 1800-luvun suomalaisen miljöön, yhteiskunnan ja sen aatteiden heijastajana.

Taistelevat metsot on tietenkin teos josta Wrightit tunnetaan parhaiten, se on eräs suomalaisen 1800-luvun kansallisen nousun symboleita, sitä korpien kuiskintaa josta suomen heimon katsottiin saavan elinvoimansa.

Tunnelmaltaan tumma ja tulinen metsoteos on kuitenkin hiukan huono veljesten työn yhteiseksi nimittäjäksi sillä heidän taiteensa laatu oli pikemmin ympäristön ja nimenomaan luonnon pikkutarkkaa ja meidän näkökulmastamme katsoen naivistista jäljentämistä.

Vappu alkoi riehakkaasti: Viinanmyynti huipussaan - Putkat täynnä alkuillasta

Viimevuotista runsaammaksi nousi vapunaaton myynti useimmissa Alkon myymälöissä Helsingin keskustassa. Vapputunnelmat alkoivat sitten kohota jo alkuillasta ja poliisiasemien putkatkin olivat jo klo 21 aikoihin lähes täynnä.

Helsingin radiopoliisi piti alkuiltaa ”vappumaisen” vilkkaana. Juopuneiden kesken syntyi pieniä tappeluja eri puolilla kaupunkia, ja poliisit joutuivat sovittamaan arki-iltaa enemmän myös perheriitoja.

Veikkaustoimiston verotoimisto soveltelee ikiomaa laintulkintaa

Onko uuden arpajaisveron oikea tulkinta sellainen, että kun toimeenpanijan on maksettava vero lotto- ja veikkausvoitoista voittajan puolesta, niin toimeenpanijan on ensin vähennettävä veron määrä voitoista, jotta hän voisi maksaa veron voittajan puolesta? kysyvät suomalaiset lottoilijat ja veikkaajat.

Muutosta veikkausvoittojen verotukseen odottivat veikkaajat toiveikkaina vuosikausia. Verouudistusta luvattiin. Annettiin ymmärtää, että tuleva arpajaisverolaki toisi muassaan ratkaisevan uudistuksen, uudistuksen, joka merkitsisi sitä, että toimeenpanija maksaisi kaikki verot voittajien puolesta, jolloin voitot olisivat kokonaan veroista vapaita. – –

Tietysti on itsestään selvää, että veroa voitoista on maksettava. Valtio tarvitsee tuloja. Mutta kuka on velvollinen maksamaan veron arpajais-, lotto- ja veikkausvoitoista? Tässä uusi arpajaisverolaki sallii kahdenlaisen tulkinnan, vai salliiko?

Arpajaisverolain toisessa pykälässä säädetään seuraavasti: ”Verovelvollinen on voiton saaja. Arpajaisten, vedonlyönnin tai l §:n 2 momentissa tarkoitetun menettelyn toimeenpanijan taikka obligaatiolainan liikkeellelaskijan, jota tässä laissa sanotaan arpajaisten toimeenpanijaksi, on suoritettava arpajaisvero verovelvollisen puolesta.”

Rekisterikilvistä valkoisia

Uusien autojen rekisterikilvet muutetaan ensi vuoden alusta valoa heijastaviksi.

Samalla värit vaihtuvat niin, että ainakin auton etuosaan tulevassa kilvessä on mustat kirjaimet ja numerot valkoisella pohjalla.

Valio vienyt voikiintiönsä Englantiin

Valio suhtautuu rauhallisesti Englannin päätöksen kumota voin tuontikiintiöjärjestelmä, sanoi vuorineuvos Pellervo Saarinen.

”Olemme juuri toimittaneet kiintiömme ja vientivarasto on tyhjän, hän sanoi. Voipulaan on johtanut se, ettei Englantiin voita vievistä maista ei ole viety voita niin paljon kuin on odotettu. Vain Suomi ja Irlanti ovat täyttäneet kiintiönsä.

Valio on saanut runsaat neljä markkaa kilolta. Koska Valion vientivarasto on nyt tyhjillään, se odottanee varaston täyttymistä ja hintojen kiinteytymistä.

Sellin avain vangille

Skotlannissa jokainen vanki saa oman avaimen uudessa selliosastossa. Osastoa rakennetaan parhaillaan Soughtonin vankilaan, ilmoitti parlamentin alivaltiosihteeri Alick Smith lehdistölle.

Smith sanoi, että osaston 80 vankia joutuvat itse vastaamaan siitä, että he saapuvat ajoissa työhön ja ruokailuun. He saavat myös itse järjestää oman vapaa-ajan ohjelmansa ja opintonsa. (UPI)

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone