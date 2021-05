Viime syyskesästä kantautui suomalaisen teatterin vuosikatselmuksesta Tampereelta ensitietoja Jussi Kylätaskun esikoisnäytelmästä ”Aja hitosti”. Näytelmähän nähtiin Tampereen Teatterikesässä Joensuun Kaupunginteatterin esittämänä, Jouko Turkan ohjaamana esityksenä.

Nämä ensitiedot tiesivät kertoa, että on syntynyt räväkkä ja uudenlainen kabareenäytelmä, joka hakee sekä suorasanaisuudessaan että mutkattoman mustassa huumorissaan vertaa.

”Aja hitosti” -näytelmässä on kysymys autoista, liikenteestä, autoteollisuudesta, hurjastelusta ja turvallisuudesta. Näytelmä ei kuitenkaan ole liikenneohjelma, sillä se laajenee kriittisesti tarkkailemaan koko yhteiskuntaa, ei pelkästään kulutus- ja kilpailuihanteita, vaan myös valtarakenteita: valtaapitäviä ja vallanalaisia.

Mainonnan osuus, sen luoma menevän miehen ihanne ja ajatus auton välttämättömyydestä ovat kabareenäytelmässä mukana. Auton on oltava sota, nainen ja luolamiehen nuija – näillä periaatteilla meille myydään vauhtia ja kuolemaa.

Mauno Hyvönen on ohjannut Televisioteatterissa Jussi Kylätaskun näytelmän ”Aja hitosti”, johon musiikin on säveltänyt Kaj Chydenius. Esityksessä ovat mukana Kristiina Halkola, Liisamaija Laaksonen, Anja Pohjola, Hannu Kahakorpi, Per-Olof Siren, Tauno Söder sekä Matti Varjo.

Uusi Tuntematon-sovitus Turkalta

Tampere (HS)

Jouko Turkka saa dramatisoida Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan Joensuun kaupunginteatterille. Sopimus ei koske muita teattereita. Linna vahvisti tiistaina, että dramatisointi on enää kirjallista sopimusta vailla. Tähänastiset neuvottelut on käyty puhelimitse.

Kirjailija ei pitänyt mitenkään mahdottomana Tuntemattoman siirtämistä sisänäyttämölle. Hän sanoi, että monet romaanit tarjoavat tähän mahdollisuuden. ”Se on vain siitä kiinni, miten se tehdään.”

Pyynikin kesäteatteri esitti Tuntematonta sotilasta kaikkiaan yhdeksänä kesänä. Esityskertoja oli 349 ja katsojia noin 340 000.

Pyynikin esityksen dramatisointi oli Edwin Laineen ja Olavi Veistäjän. Laine myös ohjasi esityksen.

Koululaisretkiä ulkomaille kiellosta huolimatta

Kouluhallitus on kieltänyt oppilaiden retket ulkomaille lukukauden aikana, mutta useita tuhansia koululaisia on jälleen valmistautumassa opintomatkalleen. Kouluhallituksen kiellon syynä on oppilaiden juopottelu ja häiriönteko, josta mm. ulkoministeriö on valittanut.

Matkoja on kuitenkin myyty runsaasti Tukholmaan, Leningradiin ja Tallinnaan, vieläpä Osloon ja Keski-Eurooppaan ennen kaikkea helatorstain aikoihin.

Kouluhallituksesta kerrotaan, että siellä on harkittu matkustamiskiellon kumoamista, mutta siitä on luovuttu mm. ulkoministeriöstä tulleiden valitusten takia.

Teiniliitolta on pyydetty ehdotusta siitä, miten juopottelijat ja häiriöntekijät saataisiin järjestykseen.

Kouluhallitus pitää muutoin ulkomaanmatkoja avartavina ja kansainvälisyyteen kasvattavina.

Teollisuuspalkat nousivat 12 %

Teollisuuden työmies ansaitsi viime vuoden lopulla keskimäärin 5,91 markkaa tunnissa ja nainen 4,08 markkaa.

Miesten palkat nousivat edellisen vuoden lopusta 12,1 prosenttia ja naisten 11,8 prosenttia.

Tiedot perustuvat tilastokeskuksen (entinen tilastollinen päätoimisto) laskelmiin.

Tilaston mukaan miehet ovat teollisuudessa kasvattaneet palkkaetumatkaansa naisiin verrattuna sekä pennimääräisesti että prosentuaalisesti.

Kansan mieli sotaa vastaan

Washington (Reuter)

Yhdysvalloissa maanantaina julkaistu mielipidetutkimus osoittaa, että amerikkalaisten yleinen mielipide on kääntynyt ratkaisevasti Vietnamin sotaa vastaan.

Louis Harrisin mielipidetutkimuslaitoksen julkaisemista luvuista ilmenee, että 60 prosenttia amerikkalaisista kannattaa Yhdysvaltain vetäytymistä Vietnamista silläkin uhalla, että se johtaisi Etelä-Vietnamin nykyisen hallituksen kaatumiseen.

Vain 26 prosenttia vastustaa tutkimuksen mukaan vetäytymistä.

Sairasta huumoria

Huumorintajua on monta lajia ja sairaillakin vitseillä on oma yleisönsä. Englannin kaupallinen televisio ITV on löytänyt sen harrastajia kokonaisen kasan höystämään ”Mennään bussilla” -ohjelman kokemista loputtomilla purskahduksillaan ja naurunparahduksillaan.

Ilmeisesti myös Mainos-tv on katsonut tarpeelliseksi sairaan huumorin oppien levittämisen tälle niemimaalle, koska se on ostanut sitä kokonaisen kasan maanantai-iltojamme ilahduttamaan.

Ja eipä aikaakaan, kun omakin televisiohuumorimme luultavasti lähtee tarpomaan samaa tietä, ja sittenhän asiat ovatkin mallillaan. Sitten nimittäin kilpaillaankin siitä ja vain siitä, kuka osaa ja uskaltaa sanoa ilkeämmin ja karskimmin toisesta ihmisestä.

Eikä enää ole kysymys mistään pikkupirullisuuksista, vaan kanssaihmisiä käydään suomimaan hiusrajasta lättäjalkoihin. Kierosilmät ja puolikuurot saavat silloin kuulla kunniansa ja lystiä riittää.

Tämäntyyppisestä huumoristahan ”Mennään bussilla” -ohjelmassa on kysymys.

Suosiota väärässä paikassa

Moskova (AP)

Neuvostoliiton tärkeimmän lääketieteellisen sanomalehden päätoimittaja on erotettu hänen lehtensä kerrottua, että Neuvostoliiton kommunistipuolueen 24. edustajakokouksen valtuutetut olivat osoittaneet suosiotaan Ho Chi Minhin ja Che Guevaran kuoleman johdosta, kertoivat asioista perillä olevat lähteet tiistaina.

– –

Lehdessä olleessa presidentti Nikolai Podgornyin avauspuheen tekstissä esiintyi sana ”suosionosoituksia” presidentin palauttaessa mieliin huomattavien ulkomaisten kommunistien kuoleman.

– –

Kommunistipuolueen sanomalehdet kertovat tavallisesti yleisön suhtautumisesta puolueen johtajien pitämiin puheisiin liittämällä sanan ”suosionosoituksia” perään sulkeissa.

Meditsinski Rabotnik käytti tätä sanaa 117 kertaa, kertoivat lähteet, ja kymmenen niistä oli väärässä paikassa.

Meditsinski Rabotnikin kyseisestä numerosta on Moskovassa tullut keräilijöiden aarre.

Kuumat housut kylmää sotaa

Itäsaksalaisille tytöille on ilmoitettu, että ”kuumat housut”, mikrohousut ovat kylmän sodan aseita.

Hallessa ilmestyvä Freiheit (vapaus) -lehti vastustaa mikrohousuja, jotka ovat löytäneet runsaasti ystäviä myös Itä-Saksassa. Lehti ei kuitenkaan vaatinut niiden kieltämistä.

”Tietyt piirit lännessä, jotka ovat tehneet filosofian popista ja seksistä, käyttävät nyt uutta muotia hyväkseen viedäkseen ulkomaille palasen porvarillisesta elämänfilosofiastaan. Kuumat housut ovat kylmän sodan ase”, lehti totesi.

”Tärkeintä on kuitenkin, etteivät nuorten kuumat sydämet viilene hyvälle aatteellemme riippumatta siitä, käyttävätkö he kuumia housuja tai kylmiä puseroita”, sanoi lehti. (UPI)

Koonnut Kari Lankinen

