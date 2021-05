Washington (UPI)

Vietnamin sotaa vastustavat mielenosoittajat yrittivät lamauttaa hallituksen toiminnan maanantaina tukkimalla Washingtonin kadut aamun liikenneruuhkan aikana.

Maavoimien ja merijalkaväen sotilaiden tukemat poliisit hajoittivat kuitenkin heidät kyynelkaasuhyökkäyksillä ja pidätettyjen lukumäärä nousi tuhansiin.

Poliisit ilmoittivat keskipäivällä paikallisia aikaa (kello 19 Suomen aikaa) pidättäneensä jo yli 6 000 henkilöä ja että pidätettyjen määrä kasvoi jatkuvasti.

Liikenteen ilmoitettiin sujuneen normaalisti muutamia harvoja paikkoja lukuunottamatta.

Mielenosoittajat onnistuivat kuitenkin vaikeuttamaan hallitusvirkailijoiden työhönpääsyä suorittamalla salamahyökkäyksiä kaupunkiin johtaville silloille ja liikenteen pullonkauloihin.

Ulbricht vetäytyy syrjään – Erich Honeckerista seuraaja

Saksan demokraattinen tasavalta ilmoitti yllättäen maanantai-iltana, että 77-vuotias Walter Ulbricht on eronnut sosialistisen yhtenäisyyspuolueen SED:n ensimmäisen sihteerin virasta. Uusi puoluejohtaja on 58-vuotias Erich Honecker.

Itä-Saksan virallinen uutistoimisto ADN ilmoitti puolueen keskuskomitean myöntäneen Ulbrichtille eron hänen korkean ikänsä vuoksi.

Keskuskomitean istunnosta annetussa tiedotteessa todettiin edelleen, että Ulbricht jatkaa valtioneuvoston puheenjohtajana eli valtionpäämiehenä, minkä lisäksi hänet valittiin puolueen puheenjohtajaksi.

Tätä virkaa ei sosialistisessa yhtenäisyyspuolueessa ole aikaisemmin ollut, ja Ulbrichtin puheenjohtajuuden oletetaan olevan eräänlainen kunniavirka. – –

”Keskuskomitea valitsi toveri Erich Honeckerin yksimielisesti keskuskomitean ensimmäiseksi sihteeriksi”, tiedotteessa sanottiin.

Honeckeria on pitkään pidetty Ulbrichtin varmana manttelinperijänä, ja DDR:n lehdistössä on jo eräiden kuukausien ajan havaittu vähäisiä merkkejä odotettavissa olevasta muutoksesta.

Metromyyrälle löytyi sisar

Metromyyrä ja sen tekijä, taiteilija Osmo Leivo ovat joutuneet vastatuuleen, kun helsinkiläisistä kirjakaupoista on löytynyt Lontoossa julkaistu, alkujaan italialainen lastenkirja nimeltä Spring comes to the forest (Kevät tulee metsään).

Tämänkin kirjan sankarina on myyrä, jonka hahmossa on yhtäläisyyksiä metromyyrään. Suomalainen myyrän tekijä kieltää kuitenkin nähneensä myyrän italialaista sisarta aikaisemmin.

Metromyyrän isä, taiteilija Osmo Leivo on hämmästynyt esitetystä plagiointisyytteestä.

”Näin sattuu usein. Totuus on kuitenkin se, että tutustuin kyseiseen englantilaiseen lastenkirjaan äsken käytyäni ostamassa sen.”

Taiteilija Leivo sanoo kehitelleensä myyräänsä erilaisten versioiden kautta. ”Ei oikeastaan ole kovin monia tapoja esittää graafisesti myyrää siten, että se olisi tarpeeksi yksinkertainen ja selkeä mutta samalla tunnistettava.”

”Kaappaukseni kohteeksi väitetty myyrä on kyllä kovasti samannäköinen, mutta ei sama”, sanoo Leivo.

Karjalainen tuomitsi traktorimarssit

Pääministeri Ahti Karjalainen (k) tuomitsi jyrkästi keskustapuolueen piirissä virinneet hankkeet järjestää ns. traktorimarsseja maatalouspoliittisten vaatimusten tueksi.

”Marssit eivät kuulu keskustapolitiikkaan, eivät ne kuuluneet 30-luvulla, eivätkä ne kuulu nytkään”, pääministeri sanoi keskustapuolueen valtuuskunnan kokouksessa maanantaina Otaniemessä.

Keskustapuolueen puheenjohtaja Johannes Virolainen oli sitä mieltä, että asiat olisi hoidettava muulla tavoin, mutta ”jos se ei muuten onnistu, tilanne ei ehkä ole meidän käsissämme”.

”Suoraa toimintaa” vaadittiin myös valtuuskunnan kokouspäivän aattona Ylistarossa. Siellä järjestetyn yli tuhannen hengen joukkokokouksen puheenjohtaja vaati julkilausumien korvaamista suoralla toiminnalla.

Hyvästi Heikki ja Kaija

”Heikki ja Kaija” oli vappuviikonvaihteen suurin tv-yllätys. En ollut nähnyt sarjan muutamaa edellistä jaksoa eikä minulla ollut aavistustakaan siitä, että tämä TV-2:n ohjelmavanhus olisi näin heikossa kunnossa.

Sarjan tekijät ovat, kuten Yleisradion tiedotteissa kerrottiin, suunnitelleet ohjelmalle vuoden parin lepotaukoa. En voi muuta kuin huokaista vaatimattoman siunauksen tämän ajatuksen perään.

Sarjan kirjoittajan Reino Lahtisen kynä näyttää pysähtyneen täysin ”Heikin ja Kaijan” suhteen. Tutut henkilöt paiskataan studioon juttelemaan niitä ja näitä ja tässä koko ohjelma sitten onkin.

Melkein puoli tuntia puhuttiin siitä, juodako kahvia vai eikö ja ottaako takki päältä ja vai jättääkö.

Arto Tolsa jatkaa Belgiassa

Antwerpen (Mel Delien)

Arto Tolsa jatkaa uraansa ammattilaisjalkapalloilijana Belgiassa. Hän on allekirjoittanut uuden sopimuksen. Tolsa pysyy vielä ainakin kolme kautta seurassaan Beerschotissa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä suomalaiseen”, sanoi Beerschotin manageri Barin allekirjoitettuaan sopimuspaperin seuran puolesta.

Myös Tolsa ilmaisi oman tyytyväisyytensä.

”Vaimoni ja minä olemme iloisia, että saamme jäädä Antwerpeniin ja omaan taloomme. Olemme nyt tottuneet elämään täällä. Kaikki menee hienosti”, sanoi Tolsa.

Tolsalla tulee toinen vuosi täyteen jalkapalloilun leipätyöläisenä. Vasta viime viikkoina hän on saanut vakituisen paikan edustusjoukkueessa.

Tämä merkitsee hänelle huomattavasti korkeampaa palkkaa. Todennäköisesti uudessa sopimuksessa hänen palkkansa on kaksinkertainen.

