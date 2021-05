Kaksimetrinen Kalevi Sarkalahti on loikannut vahvistamaan koripallomaajoukkuetta.­

Tuli pitkä mies Amerikasta: Kalevi Sarkalahti, koripalloilija, kaksisataa senttiä.

”Tuntuu ihmeelliseltä pelata yli kymmenen tuhannen hengen katsomon edessä. Yliopistolle myönnettiin 4 000 opiskelijalippua. Monet ottivat mukaan makuupussin ja menivät lippujonoon jo edellisenä iltana. Aamulla he saivat sitten yön valvottuaan lunastaa lipun jonnekin takariville, josta juuri ja juuri näki kentälle.”

”Onneksi olen pelaaja, että saan nukkua yöt mukavasti.”

Ensi lauantaina Tampereella ja sunnuntaina Helsingissä maailmanmestarimaan Jugoslavian kohtaava Suomen koripallomaajoukkue on saanut jenkkivahvistusta.

Keskiviikko kevään lämpimin

Koko maassa oli keskiviikon kevätpäivä vuoden lämpimin. Etelä- ja lounaisosissa lämpöasteita mitattiin viisitoista, maan pohjoisosissakin paikoin kymmenen astetta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tämä on normaalia lämpimämpää vuodenaikaan nähden. Laitokselta luvataan lämpimän sään jatkuvan ja uskotaan kevään lopullisesti tulleen.

Yöpakkasia on vielä jonkin verran melkein koko maassa. Vain pilvisessä Pohjois-Lapissa yöpakkasia ei ole pahemmin ollut.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että kylmää ilmaa saattaa väliaikaisesti levitä Pohjois-Suomeen.

Lumiraja on nyt Joensuun–Kemin linjalla.

Eurooppa uhkaa tukehtua dollareihin

Koko Länsi-Eurooppaa ja Yhdysvaltoja koskeva vakava rahakriisi vavahdutti kansainvälisiä valuuttamarkkinoita keskiviikkona.

USA:n dollareiden ehtymätön virta Länsi-Saksaan jatkui heti pankkien avauduttua aamulla ja vajaan tunnin aikana tulvi Euroopan valuuttakeskuksiin runsaasti yli kymmenen miljardin markan arvosta dollareita.

Saksan liittopankki keskeytti nopeasti dollarien vastaanoton ja heti sen jälkeen pankit sulkeutuivat myös Sveitsissä, Itävallassa, Hollannissa ja Belgiassa.

Ranskassa, Italiassa, Englannissa ja kaikissa Pohjoismaissa dollarikauppa jatkui sen sijaan ennallaan.

– –

Rahakriisi tuli suomalaisillekin liikemiehille yllätyksenä. Matkavaluutan myynti jatkui silti lähes normaalista hieman nousseilla kursseilla.

Rahakriisin ratkaisu tehdään ilmeisesti vasta perjantaina, jolloin Länsi-Saksan hallitus kokoontuu päättämään tarvittavista toimista.

Sotarikospaljastuksia odotetaan lisää USA:ssa

Washington (Chicago Sun Times – Morton Kondracke)

Yhdysvaltain kongressi teki parhaansa viime viikolla ollakseen välittämättä amerikkalaisten sotarikoksista Vietnamissa, mutta nyt näyttää siltä, ettei se voi tehdä enää niin kauan.

Ennen viime viikkoa Yhdysvaltain kansa virallisesti tiesi ainoastaan yhdestä laajamittaisesta siviilien joukkomurhasta – Song Myn kylän tapahtumista. Nyt on paljastettu toinen samanlainen teurastus, Truong Khanhin kylän joukkomurha, eivätkä vastaavat tapaukset vielä tunnu loppuvan tähän.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että mahdolliset uudet tapaukset saavat julkisuutta samalla lailla kuin kaksi ensimmäistä; tavalla, joka ei herätä arvonantoa amerikkalaisen yhteiskunnan perinteisiä instituutioita; armeijaa, hallitusvaltaa eikä kongressia kohtaan.

USA:n protestoijat ”keväthyökkäykseen”

Washington (UPI)

Kahden päivän aikana riveistään 9 000 ihmistä pidätettyinä menettäneet Indokiinan sotaa vastustavat mielenosoittajat ryhmittyivät keskiviikkona uudelleen Washingtonissa toteuttaakseen ”keväthyökkäyksensä” Yhdysvaltain kongressirakennuksen luona Capitolin kukkulalla.

Poliisi pidätti tiistaina kaikkiaan 2 000 mielenosoittajaa, joista suurin osa oli ottanut osaa oikeusministeriötä ja FBI:n päämajaa vastaan kohdistettuun mielenosoitukseen.

Oikeusministeri John Mitchell katseli parvekkeelta piippuaan tuprutellen, kun poliisi välillä patukoitaan käyttäen lastasi pidätettyjä mielenosoittajia linja-autoihin.

Maanantaina mielenosoittajat olivat yrittäneet lamauttaa Washingtonin liikenteen ja hallituksen toiminnan, mutta tämä ei onnistunut.

Miksi liukuhihnat pysähtyivät Volvolla

Ruotsalaisen Proteaternin puheenvuoro Volvon lakoista tammikuussa 1970 on ollut kiisteltyä ja kuumaa tavaraa Ruotsissa. Syitä siihen ei tarvitse etsiä kaukaa.

Esitys on kiusallisen suorapuheinen ja ottaa aiheensa hyvinvointiruotsin huipulta: tilastojen parhaiten menestyneen teollisuuslaitoksen palkka- ja sosiaalipolitiikasta.

Volvon johto on todennut näytelmän asiatietojen olevan pötypuhetta. Sekin selittyy. Ryhmä on tekstiinsä haastatellut tehtaan työntekijöitä keskustellen viiden viikon ajan heidän lakkomotiiveistaan. Työn ja pääoman välinen ristiriita näyttää siis pätevän tulkinnallisiin kysymyksiin saakka.

Volvon korpilakko oli Ruotsin risaisen työmarkkinapolitiikan erään paiseen puhkaisija. Lakkoaalto jatkui Volvosta Saabiin, Electroluxiin, Aseaan, Göteborgin satamaan ja jopa Tanskan suurimpaan yritykseen Burmeister & Wainiin.

Alkoholisteista 8 000 käyttää korvikkeita

Korvikealkoholisteja on maassamme uusimman arvion mukaan noin 8 000. Näistä on samalla asunnottomia alkoholisteja noin 5 100, joista yli puolet on keskittynyt Helsinkiin.

Näin kertoi asunnottomien alkoholistien huoltokomitean puheenjohtaja sosiaalineuvos Eero Metsola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Matkailualan koulutusta kokeillaan Kuopiossa

Kuopio (HS)

Kuopion kotiteollisuuden koulukeskus on aloittanut ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa matkailualan työntekijöitten koulutuksen. Koulutus on aloitettu kokeilumielessä ammattikasvatushallituksen luvalla.

Koulun johtajatar Anja Tenkama sanoo, että matkailualan palvelu on muutakin kuin huoneen avaimen luovuttamista.

Matkailualan palveluhenkilökunnan kouluttamattomuus on nykyisin esteenä melkein koko alan kehittymiselle.

Tapaus Kunnas tänään esillä

Kuulantyöntäjä-painonnostaja-nyrkkeilijä Jarmo Kunnas on saanut Suomen Urheiluliitolta vuoden kilpailukiellon ”perättömien lehtilausuntojen takia”.

Tänään ratkeaa, yhtyvätkö muut liitot urheiluliiton suositukseen, että Kunnaksen kilpailukielto pätisi kaikissa SVUL:n alaisissa liitoissa.

– –

Kohua herättänyt Kunnaksen haastattelu julkaistiin Mona-Lisa -lehdessä.

Jarmo Kunnas kertoili, että esimerkiksi Pajulahden leiriltä hän on kerran lähtenyt kuulantyöntäjä Seppo Simolan kanssa Lahteen ja juonut päänsä täyteen liiton rahoilla. Hän kertoi myös, että kulissien takana urheilijoiden matkoilla pyörii usein hurja juhlimisralli.

Kunnaksen haastattelun mukaan on urheiluliitolla myös ns. aborttirahasto, josta kiusalliselta tuntuvassa tilanteessa on tullut lainaa. ”Eräskin urheilija on niin paljon velkaa tähän kassaan, ettei uskalla mennä samaan kortteliinkaan, missä urheiluliiton toimisto sijaitsee.”

Kunnas ruoskii myös suomalaisia yleisurheiluvalmentajia. Hänen mukaansa esimerkiksi kuulantyöntäjät joutuvat harjoittelemaan yksin. Kunnaksen mukaan valmentaja käy harjoituspaikalla, lyö pari kertaa olalle, kehoittaa ”sitä rataa” ja lähtee sitten kaljalle.

