Lähes pilvettömältä taivaalta paistanut aurinko riisui loputkin talvivaatteet Helsingiltä lauantaina. Lämmin kevätsää ajoi ihmiset rannoille ja puistoihin.

Hietarannan sannalla näkyi lauantaina jo runsaasti auringonottajia. Lauta-aidan seinustalla iso joukko nuoria keräsi ensimmäistä rusketusta; väliin maistui tilkkanen mukaan otetuista viinipulloista. – –

Varma kesän merkki oli lauantaina myös Korkeasaaren avautuminen. Ensimmäinen lauttavuoro irroittautui Pohjoisrannasta aamulla, ja pientä sekä suurempaa väkeä riitti saarelle iltaan saakka.

Kaivopuiston rantakahvilan myyntiluukuilla oli myöskin jo varsin kesäinen jono. Samoilla rannoilla kunnostettiin tuttuun tapaan veneitä, eikä matonpesijäkään puuttunut laiturilta:

Liikevaihtoverotoimiston jaostopäällikkö Juha Halonen oli vaihtanut veroasiat mattoharjaan; ja vatiin vaahtoavaa pesuvettä kirjavalle räsymatolle.

Lintumiehen työkalut: Kiikari, kaukoputki, päiväkirja, kamera

Leena Saarinen / Pentti Koskinen

Kolme poikaa autiolla saarella. Ainoana seuranaan kalastajat, hylkeenpyytäjät ja linnut.

Varusteina muonat, vaatteet, kolme kiikaria, kaukoputki ja kamera.

Ja vihko. Se salaperäinen päiväkirja, johon tarkasti varjeltavat havainnot kirjataan, jotta ne aikanaan julkaistaisiin Lintumiehessä, nuorten lintutieteilijöiden lehdessä. – –

Pojat, joista yksi on abiturientti, kaksi vielä koulussa, jättivät koulun ja kaupungin taakseen, keräsivät varusteet kasaan ja matkustivat Koivuluotoon Kotkan ulkosaaristoon.

Nyt on juuri se oikea aika. Aika tehdä havaintoja muuttolinnuista – ja muistakin linnuista. Jokainen tehty havainto kirjataan lajin, iän ja sukupuolen tarkkuudella vihkoon. Kellonajat ja sää merkitään muistiin.

Pojat eivät havainnoistaan paljon kerro. ”Jotakinhan tässä täytyy pihdata”, sanoo Ilkka Sammalkorpi Lajimääristä ja nähdyistä lajeista ei anneta mitään tietoja.

Arto Leinonen sanoo, ettei hän ainakaan halua pitää tietoja itsellään. Kun kysyn, mitä on nähty, hän vastaa: ”Vesilintuja.”

Myyrä sai 32 367 ääntä

Helsingin Sanomain metromerkkiäänestyskilpailuun saapui määräaikaan 45 623 hyväksyttyä vastausta. Noin tuhat vastausta jouduttiin hylkäämään kilpailusääntöjen vastaisina.

Myyrä oli saanut liikkeelle todellisen äänivyörymän: se voitti tunnelin kirkkaasti 32 367 äänellä 13 256 ääntä vastaan.

Näin suuri vastausmäärä osoittanee, ettei palkintokello niinkään houkutellut kuin mahdollisuus ilmaista mielipide kaikkia koskevasta asiasta: pääkaupungin metrotunnuksesta.

Kivenlahti: uusi yritys merellistä yhdyskuntaa

Kyösti Reunanen

Monenlaista kuuluisuutta saaneen Espoon Lounaisrannikon rakentamisessa ollaan uudessa vaiheessa. Kivenlahdesta on päätetty tehdä kaupunki, joka saa jostakin Kontulasta tai Kalevankankaalta tulevan haukkomaan henkeään.

Uutta vaihetta merkitsee myös vanhoja Lounaisrannikkosopimuksia täydentävä lisäsopimus, joka parin vuoden valmistelun jälkeen tulee ensi viikolla kauppalanvaltuustoon.

Rannan käyttö rakentamiseen on se jokin Kivenlahdessa. Moni tulee katsomaan nimenomaan Merikeskuksen näkymiä ja vedestä nousevaa 22 kerroksen pilvenpiirtäjää – kunhan ne nyt saadaan valmiiksi.

Merikeskus on Kivenlahdessa näyttävintä. Rakentamisesta rantaan, osittain veden päällekin, on tarkoitus tehdä Kivenlahden menestymisen salaisuus.

Kun tarpeeksi tingataan arviointia valmiista Kivenlahdesta, sanoo Asuntosäästön toimitusjohtaja Heikki von Hertzen: ”Kaikki se mitä nyt tiedän Suomesta ja Euroopasta sen pitäisi olla paras.”

Teini-idoli Rick Nelson on palannut uudistuneena

Elvis Presleyn vanavedessä nousi pintaan monia komeita, tummia nenä-äänisiä rasvatukkaisia nuoria miehiä.

Rick Nelson oli eräs menestyneimpiä. Hänen viimeiset teini-idolipäivänsä olivat 1962. Sen jälkeen olivat vuorossa yöklubit ja kabareet – osittainen unohdus. Nyt hän on tullut takaisin.

Ja taas kehtaa soitella vanhoja rickynelsoneitaan.

Välivuodet on lähes poispyyhkäisty. Rick Nelson jatkaa siitä, mihin rock and roll -aikoinaan jäi. Silloinkin hän oli pehmeä-ääninen, vahvasti country-vaikutteinen.

Nyt, 31-vuotiaana, hänellä on runsaasti sävyjä. Hän on kasvanut aikuiseksi, omaksunut kaiken opin mitä rockin mukana varttuneena on voinut saada ja suhteuttanut ne omaan hiljaiseen tyyliinsä.

Fiat 127 on ajattelevan suunnittelun tuotetta

Torino (Jukka Miettinen)

Fiat 127 on erittäin edistyksellinen autouutuus, joskaan se ei ole yhtä myyvä sensaatio kuin 128 aikoinaan.

Uusi tulokas 127 noudattelee kuitenkin tarkasti yhtymän uutta pikkuautoajattelua: etuveto, pienet ulkomitat ja suuret sisätilat.

Poikittain sijoitetun 4-sylinterisen moottorin tilavuus on 903 cm3, teho 47 DIN-hevosvoimaa ja puristussuhde 9:1. – –

Kokonaisuutena Fiat 127 on erittäin kilpailukykyinen auto kaikkialla Euroopassa. Se täyttää perusvaatimukset paremmin kuin hyvin ja tarjoaa omassa luokassaan paljon purtavaa kilpailijoille.

Onnittelut tehtaalle hyvästä suunnittelusta ja yksi toivomus: esittelyautoissa on oltava turvavyöt – lähes edesvastuutonta antaa outoa autoa oudon miehen käsiin oudoille teille ilman turvavöitä. Turvavyö voi pelastaa moottoritoimittajankin.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone