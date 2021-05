Rippikoulu pärisevien moottorien ja bensiinin katkun keskellä moottoriradalla alkaa Keimolassa kesäkuussa, mikäli Helsingin pitäjän kirkkoherran, rovasti Erkki Sovijärven suunnitelma toteutuu.

Rippikoulu järjestetään nuorille mikroautoilijoille. Hankkeen takana ovat seurakunnan tukemana toimiva Tikkurilan FK-kerho ja Keimolan kerho. Myös muut maan mikroautokerhot ovat kiinnostuneet ajatuksesta.

Aloite rippikoulun pitämisestä moottoriradalla on lähtenyt mikroautoilua harrastavien nuorten taholta

"Nuoret ovat kiintyneet harrastukseensa. Rippikoululeirin takia heidän pitäisi irrottautua siitä parhaana kesäaikana. Järjestämällä rippikoululeirin nuorten harrastuksen keskelle seurakunta tulee varmasti paremmin nuoria lähelle kuin eristämällä heidät ehkä ahtaaksi koettavaan muuhun leiriympäristöön”, sanoo kirkkoherra Sovijärvi.

”Se vasta onkin näky kun me tulemme täältä mikroautoissa jollekin Helsingin pitäjän kirkolle, vedämme albat päällemme ja käymme ehtoollisella”, nauraa kirkkoherra Sovijärvi seistessään moottoriradalla kädet puuskassa paukkuvien mikroautojen keskellä.

Kirkkoherran ja saman tien rippikoulun moottoriradalle heitti sattuma. Muutamat mikroautoilusta kiinnostuneet nuoret olivat vailla toimintamahdollisuuksia ja puhuivat siitä seurakunnan nuoriso-ohjaajalle.

Samanaikaisesti kirkkoherra Sovijärvi mietti, miten parhaiten käytettäisiin seurakuntatoimintaan talousarvioon säästyneet ylimääräiset varat. Kirkkoherra kiinnostui poikien harrastuksesta ja esitti kirkkoneuvostolle 6000 markan summan myöntämistä nuorten mikroautokerhon toiminnan aloittamiseen.

Kirkkoneuvosto siunasi ajatuksen yksimielisesti. Nyt on Tikkurilan FK-kerho toiminut seurakunnan tukemana kaksi kuukautta ja kerhon rekisteröintipaperit ovat vetämässä.

Radalla poikien seurana ollut isä Eero Kuusisto kannatti innokkaasti seurakunnallista mikrokerhoa ja oli tyytyväinen siitä, että nuoret ja isät voivat yhdessä olla mukana harrastuksessa. Kirkkoherra Sovijarvi on pojille ”terve-terve” -tuttu. Kerhotiloissa tavataan usein ja asiantuntevia mielipiteitä vaihdetaan puolin ja toisin.

Vanha Seurahuone säilytetään

Helsingin Seurahuone jatkaa toimintaansa, vieläpä nykyistä laajempana. Perjantaina syntyi vakuutusyhtiö Kalevan ja Vuoristo-yhtiöiden kesken sopimus, jolla Seurahuone vuokrataan kymmeneksi vuodeksi Vuoristoille. Hotelli ja ravintola suljetaan heinäkuun alussa ja avataan uudelleen elokuun alussa korjaus- ja laajennustöiden jälkeen.

Seurahuoneen hotelliosaa laajennetaan Kalevan konttoritiloihin niin, että nykyisien 57:n hotellihuoneen sijasta saadaan 74 huonetta, joissa on majoitustilaa yhteensä 132:lle henkilölle. Baari ja ravintolasalit säilytetään nykyisellään, mutta ne puhdistetaan ja kunnostetaan. Hotellihuoneet uudenaikaistetaan ja varastoina olleisiin 800 kellarineliömetriin rakennetaan ”jotain jännittävää” kuten varatoimitusjohtaja Satu Vuoristo asian ilmaisi. Tarkempia suunnitelmia ei vielä ole kellarin suhteen valmiina.

Tietokone valtaamassa liikennevalojen säädön

Puolet Helsingin liikennevaloista toimii tietokoneen ohjaamina. Turku odottaa tietokoneen saamista samaan tehtävään. Kysymys on vain ajasta. Tampere uusii omia liikennevalojaan. Uudistukset on suunniteltu siten, että valoja ohjailemaan myöhemmässä vaiheessa voidaan panna tietokone.

Helsinki sai tietokoneohjattuja liikennevaloja elokuussa 1967. Tällä hetkellä liikennevaloin ohjatuista 128:sta risteyksestä 67 saa ohjeet prosessivalvontaan kehitetyn tietokoneen uumenista.

Helsingin lappuliisat kaduille elokuussa

Helsingin kunnalliset pysäköinninvalvojat, lappuliisat, aloittavat elokuun ensimmäisenä päivänä.

Kaupunginhallitus on vahvistanut valvonta-apulaisten kuukausipalkaksi 893 markkaa.

Elintasomaallakin on puutteensa

Ruotsi on yksi maailman kolmesta kehittyneimmästä kansakunnasta. Virallisen tutkimuksen mukaan maassa on puolisen miljoonaa ihmistä, joilla ei ole käymälää. Tieto on pienipalkkaisten oloja tutkineen komitean raportista, joka julkaistaan lähiviikkojen aikana. Siitä käy ilmi lisäksi, että – miljoonalla maan kahdeksasta miljoonasta asukkaasta ei ole kuumavesihanoja – 175 000:llä ei ole juoksevaa vettä – 1,3 miljoonalla ei ole kylpyhuonetta tai suihkua – 200 000 asuntoa on vailla keskuslämmitystä – puolisen miljoonaa asuntoa on vailla puhelinta. (AP)

Sorrettu mies

Miesten ja naisten välinen diskriminointi työnhaussa on virallisesti kielletty kaikissa Euroopan talousyhteisön (EEC) maissa. EEC:n komissio ilmoitti kuitenkin äskettäin, ettei se voi tehdä mitään saksalaisen miehen hyväksi, joka haluaisi ryhtyä kätilöksi.

Luxemburgilainen sosialisti Astrid Lulling pyysi komissiota tutkimaan kyseisen 38-vuotiaan miehen tapausta sanoen, että tämä oli selvästikin joutunut työpaikkakarsinoinnin uhriksi. Rouva Lulling sanoi, että mieheltä oli estetty pääsy erääseen saksalaiseen kätilöopistoon, koska hän ei ollut nainen.

”EEC ei ole vielä ehtinyt laatia yhteisiä määräyksiä kätilöiden suhteen, minkä johdosta jäsenvaltiot tulkitsevat tämän alan vaatimukset eri tavoin”, sanoi komission edustaja. (UPI)

Housut jätekasassa

Ketteringin poliisi Englannissa on päättänyt menetellä kuin tuhkimosadussa: löydettyjä housuja kokeillaan yhdeksälle henkilölle, jotka väittävät omistavansa housut ja niiden taskussa olevat 370 puntaa (3.700 smk). Eräs romukauppias löysi housut jätekasasta ja luovutti ne poliisille. Poliisiasemalle tuli sen jälkeen soittoja sadoilta ihmisiltä, jotka väittivät heittäneensä ne vahingossa pois. Viranomaiset saivat lopulta karsituksi luettelon yhdeksään henkilöön. (UPI)

Vuosaarelaislähetystö vastusti telakkaa

Vuosaarelaiset vastustavat Vuosaaren rauhoituspiirin purkamista, joka sisältyy Valmetin telakan siirtymiseen Vuosaareen vuosaarelaisia edustanut lähetystö kävi selostamassa kantaansa perjantaina eduskuntaryhmille.

Kirjelmässä suunnitelmat sanotaan, että jos suunnitelmat toteutuvat, se merkitsee väistämättömästi Helsingin viimeisen puhtaan vesialueen saastumista. Samalla rakentamattomien ranta-alueiden käyttö lähiulkoiluun ja virkistykseen tulee epämielekkääksi. Vuosaarelaisten mielestä olisi asetettava komitea tutkimaan vielä Valmetin telakan siirtämisasiaa.

Orlyssa pysäytetty mies kotiin

Pariisi (Reuter)

Kiinalainen diplomaatti Tshang Tshi-jung, jonka Orlyn lentokenttäpoliisi otti huostaansa viime viikolla, lähti perjantaina lentokoneella Kiinaan.

Diplomaatin pidättäminen aiheutti yhteenoton paikalla olleiden Kiinan Pariisin-suurlähetystön virkailijoiden kanssa. Poliisin mukaan Tshang-Tshi-jung oli huumattu ja epäiltiin, että häntä yritettiin viedä väkisin maasta.

Suhteet Kreikalle ja Albanialle

Ateena (UPI)

Kreikka ja Albania ovat solmineet diplomaattisuhteet, jotka katkesivat 32 vuotta sitten Italian diktaattorin Benito Mussolinin joukkojen hyökätessä Albaniaan.

Torstaina julkistetussa yhteisessä kommunikeassa ilmoitettiin, että suhteiden solmimisesta neuvoteltiin viisi kuukautta maiden YK-lähettiläiden kesken. Suhteiden solmimisen sanottiin olevan paitsi tärkeän molemmille osapuolille, myös tärkeän Balkanin alueen rauhan edistämisen kannalta.

