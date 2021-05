Kuopio (HS)

Maan suurin juuston valmistuslaitos, joka tulee tuottamaan vuosittain noin 3 miljoonaa kiloa harkko-emmentaljuustoa, on valmistunut Lapinlahdella. Juuston koekeitto alkaa mahdollisesti toukokuun loppupäivinä tai kesäkuun alussa. Ensimmäisenä koko maassa Lapinlahden Osuuskunta Yhteisjuustola aloittaa juustonkeiton ohjauksen ns. reikäkorttimenetelmää käyttäen.

Yhteisjuustolan isännöitsijä Kauko Breilin kertoi, että tällainen automatiikka vähentää tietenkin henkilökuntamäärää, mutta samalla se helpottaa ja varmentaa juuston keittovaihetta.

”Reikäkorttia voidaan myöhemmin ohjelmoida toisinkin muuttamalla aikoja ja lämpötiloja. Järjestelmä toimii siten, että muovisen reikäkortin reikien avulla annetaan sähköimpulsseja moottoriventtiileille ja juustokattilan hämmennyskoneistolle”, Breilin kertoi.

Reikäkorttilaitteisto on sijoitettu eräänlaiseen paneeliin, jonka mitat ovat: leveys 4 metriä, korkeus 1,20 metriä ja syvyys 80 cm. Juuston valmistus tapahtuu viidessä 12 000 litran keittokattilassa. Koneet ja kattilat on toimittanut kotimainen MKT-tehdas, mikä on Hankkijan tytäryhtiö.

Osuuskunta Yhteisjuustolan ovat perustaneet yhdeksän pohjoissavolaista ja yksi kainuulainen meijeri. Meijerit ovat Kiuruveden, Lapinlahden, Nilsiän, Pielaveden seudun, Sonkajärven, Suonenjoen, Varpaisjärven, Vieremän, Vesannon ja Sotkamon meijerit.

Jäsenmeijereiden vastaanottama maitomäärä on 160 miljoonaa litraa vuodessa. Juuston valmistukseen siitä tullaan toimittamaan noin 20 prosenttia.

Isännöitsijä Breilin sanoi, että emmentaljuustosta toimitetaan tätä nykyä noin puolet vientiin. Viennin lisäys oli viime vuonna 12 prosenttia. Markkinoinnista huolehtii Valio. ”Emmentaljuuston valmistus on myös ulkomaankaupan kannalta kansantaloudellisinta, sillä siitä saadaan hyvä hinta ja sen vientituki jää pieneksi”, Breilin sanoi.

Osuuskunta Yhteisjuustola toimii kiinteässä yhteistyössä vierellä sijaitsevan Kuivamaito Oy:n tehtaitten kanssa. Näitä yhteistyömuotoja ovat maidonkuljetus, vastaanotto, höyryvoima-asema, sähkö, ruokala ja jopa puhelinkeskus. Myös maidontuottajat ovat osaksi yhteisiä.

Yhteisjuustolan vasta valmistuneiden rakennusten kuutiotilavuus on 17 000 kuutiometriä ja asuinrakennusten 2 000 kuutiometriä. Rakennusten ja koneiston investoinnit ovat noin 6,5 milj. markkaa. Juustola työllistää yhteensä 30 henkilöä.

Piilofarmarit verolle tänään

Piilofarmarit pantiin tiistaina verolle. Eduskunta hyväksyi tätä koskevan lain ja heti sen jälkeen pidettiin ylimääräinen tasavallan presidentin esittely, jossa laki vahvistettiin. Se tulee voimaan tänään.

Tästä lähtien verovapaiksi jäävät sellaiset yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitetut autot, joiden tavaratila on vähintään kolme kuutiometriä ja sisäkorkeus vähintään 130 senttiä tai avoimen tavaratilan pituus vähintään 150 senttiä.

Uutta lakia vastustivat kokoomuksen ja Smp:n edustajat.

Kouvola hankkii kaupunkilipun

Ensimmäisenä kaupunkina Suomessa on Kouvola hankkimassa kaupunkilippua. Gustav von Numers on suunnitellut lipun, jota käytettäisiin juhlaliputuksien yhteydessä valtakunnan lipun kanssa ensimmäisen kerran Kouvola-päivien aikana syksyllä.

Lipun aiheena on Kouvolan vaakunan kuvio, ristissä olevat avaimet. Kaupunkilippuja käytetään hyvin yleisesti monissa muissa maissa.

Norjan lääkärit kuohuvat

Oslo (Hans Chr. Finstad)

Norjan lääkärit ja hammaslääkärit kuohuvat. Syynä on se, että sosiaaliministeri Odd Höjdahl, ammattiliittojen keskusjärjestöjen LO:n varapuheenjohtaja, on ottanut esille kysymyksen lääkäri- ja hammaslääkäripalvelusten täydellisestä sosialisoinnista.

Lääkärinammatin yksityinen harjoittaminen kielletään ehdotuksen mukaan kokonaan. Sosiaaliministeri ei ole maininnut, miten sosialisointi tapahtuu hänen ehdotuksensa mukaan, mutta ilmeisesti lääkärit siirretään kiinteille valtion palkoille.

Lääkärit ja hammaslääkärit ovat jo sanoneet, että he tulevat kaikin mahdollisin keinoin vastustamaan sosiaaliministerin ehdotusta.

Taloustavara on työkalu

Ruotsissa on ryhdytty arvostelemaan nyt niin muotiin tulleiden keittiöpuotien eli Cook Shopien tavaravalikoimia. Sikäläinen kuluttajaneuvosto on todennut, että niiden valikoimista usein löytyy sellaisia tavaroita, jotka aikanaan on karsittu valikoimista huonojen ominaisuuksiensa vuoksi.

”Taloustavarat ovat työkaluja siinä missä muutkin. Muodin vaihtelujen ei niihin pitäisi ulottua. Kenen päähän pälkähtäisi ryhtyä muuttamaan hohtimien muotoa”, sanotaan Kuluttajalaitoksen mietinnössä.

Laitoksen johtaja kehottaa valitsemaan yleistyökaluja ja vain niukasti erityisvälineitä. Sen sijaan on syytä huolellisesti harkita kulloinkin sopiva materiaali. Huonosti toimivat välineet ärsyttävät ja sitä ärtymystä on turha sietää. Parempi nopeasti hyljätä vanha, väärä väline ja hankkia uusi.

Ruotsissa on laskettu että perusastiasto keittiöön maksaa vähän yli 350 markkaa, mutta keittiövälineisiin saa helposti upotettua rahaa monta kertaa enemmän.

Koonnut Jarkko Rahkonen

