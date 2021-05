Kun pysäköitte autonne kadunlaitaan tai torille, on turha hämmästyä, jos nuori kaunis tyttö kysyy osoitettanne.

Kysymyksessä on Helsingin kaupungin teettämä pysäköintitutkimus. Sillä pyritään saamaan perustietoja keskusta-alueen pysäköintijärjestelyjen kehittämissuunnittelulle.

Kaupungille nämä perustiedot tulevat maksamaan 95 000 markkaa.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tekee tutkimuksen pysäköintipaikkojen tarpeesta, niiden suunnittelusta ja yleisestä pysäköintipolitiikasta, jota kaupunki tulee noudattamaan lähitulevaisuudessa.

Tutkimuksen suorittaa Suunnittelukeskus – MKR. Varsinainen kenttätyö aloitettiin maanantaina, jolloin kaikkiaan viitisenkymmentä opiskelijaa ryhmittyi eri puolille kaupunkia nippu paperia käsissään.

Kun autoilija tutkimuspaikoitusalueilla on astumassa autostaan, saapuu paikalle tyttö – useimmissa tapauksissa nimenomaan tyttö, sillä kyselijät on valittu sillä silmällä, että autoilijat jäisivät myös vastaamaan muutamaksi minuutiksi.

Työläiset päättivät vallata sellutehtaan

Jyväskylä (HS)

Pitkälle työnantajaansa tukeneet Lievestuoreen tehtaan työläiset katsoivat maanantaina suhteensa yhtiöön katkenneen.

Keski-Suomen Selluloosa Oy ilmoitti puolestaan aloittavansa tiistaina kolmen viikon seisokin.

Lievestuoreen työläiset vastasivat heti tehtaan seisokkipäätökseen. Palkattomalle lomalle määrätyt työntekijät pitivät kokouksen, jossa sovittiin tehtaan valtaamisesta tiistaina.

Tehtaan johtoon tulee 13-jäseninen työläisneuvosto.

”Tästä maasta ei löydy sellaista poliisivoimaa, joka pystyisi pysäyttämään Lievestuoreen tehtaan. Sen seisottamiseen tarvitaan ammattitaitoa. Se on meidän valttimme. Me pidämme tehtaan käynnissä”, sanoo pääluottamusmies Eino Laitinen, 41.

Työläisten mielestä valtaus on vastalause sekä vesioikeudelle että tehtaan johdolle. Pitkälle yhtenäistyneet mielipiteet työnantajan kanssa ovat nyt työntekijöiden mielestä joutuneet lopullisesti ristiin.

Nöykkiön jätevedet virtaavat avo-ojissa

Avonaisista viemäriojista koituva terveydellinen haitta, pohjaveden saastuminen ja vesipula huolestuttavat Nöykkiön asutusalueen asukkaita.

He ovat tehneet Espoon kauppalalle anomuksen vesihuoltoverkoston rakentamiseksi alueelle.

Kaikkiaan 147 tilanomistajaa on allekirjoittanut teknilliselle lautakunnalle jätetyn anomuksen. He edustavat 90 prosenttia alueen tiloista.

Anomuskirjelmässä todetaan, että alue on suurelta osalta vanhaa, tiheästi asuttua omakotialuetta.

Käytössä olevat viemärijärjestelmät on rakennettu vanhojen määräysten mukaan ja ne purkavat jätevedet avo-ojiin. Nykyisellään avonaisista viemäriojista on asukkaille vakavaa terveydellistä haittaa ja niistä leviävä haju on varsinkin kesällä sietämätön, kirjelmässä todetaan.

Pohjavesi on siksi saastunutta että sen laatu juomavetenä on tutkimusten mukaan epäilyttävä, paikoitellen sopimaton, todetaan edelleen.

Konttauskatsastus päättyi Porvoossa

Porvoossa avattiin maanantaina Suomen ensimmäinen täydellisillä mittauslaitteilla varustettu katsastusasema.

Enää ei porvoolaisten katsastusmiesten tarvitse kontata taivasalla autojen alle kurkistelemassa. Tarkastus kaikkine vaiheineen koeajoa lukuunottamatta tapahtuu mekaanisesti lämpimässä katsastushallissa.

Helsinkiin Hakuninmaalle valmistuu samanlaisilla laitteilla varustettu suurempi katsastusasema elokuussa 1972.

Kiuaskiviä viedään tonneittain USA:han

Orimattila (HS)

Orimattilan Pennalan kiuaskivestä on tullut merkittävä vientiartikkeli. Kiveä on viime aikoina viety tonneittain mm. Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Kivi on mustaa mineraalipitoista peridotiittia, jota kutsutaan paikkakunnalla könnönkiveksi.

”Atlantin taakse on lähetetty suuriakin eriä. Viimeksi meni 5 000 kiloa peltitynnöreihin pakattuna. Ostajat ovat usein vierailleet meillä sopimassa toimituksista”, kertoi kivikauppias Antero Greijula.

Ulkomaille toimitettavat kivet tulevat yleensä sähkökiukaisiin, mutta kanadalainen tilaaja kertoi, että siellä saunoja lämmitetään myös maakaasulla.

Duke Ellington Neuvostoliittoon

Duke Ellington on allekirjoittanut sopimuksen viiden viikon kiertueesta Neuvostoliittoon ensi syksynä.

Matka on osa maiden välisestä kulttuurin vaihto-ohjelmasta. Ellingtonin ja 16-miehisen orkesterin lisäksi kiertueelle lähtee myös kaksi solistia, joita ei vielä ole valittu.

Ellingtonin matka merkitsee ensimmäistä suuren amerikkalaisen jazz-orkesterin esiintymistä Neuvostoliitossa sitten vuoden 1962, jolloin Benny Goodman oli siellä vierailulla.

Ellington orkestereineen esiintyy Moskovan ja Leningradin Iisaksi kolmessa muussa kaupungissa, joita oi vielä ole valittu.

Jashinin jäähyväiset

Tarunomainen ”musta hämähäkki” Lev Jashin, 41, pelaa jäähyväisottelunsa 27. toukokuuta Moskovassa.

Mestarimaalivahti vartioi Moskovan, Kiovan, Minskin Ja Tbilisin Dynamon pelaajista valitun joukkueen maalia ottelussa muuta maailmaa vastaan.

Muun maailman joukkueen on nimennyt Neuvostoliiton jalkapalloliiton puheenjohtaja Valentin Branatkin.

Muun maailman Joukkue:

Maalivahdit: Ladislao Mazurkevish, Uruguay ja Ivo Victor, Tshekkoslovakia.

Puolustajat: Kalmann Meszej, Unkari, Wolfgang Schultz, Länsi-Saksa, Jacinto Faccetti, Italia, Gustavo Pena, Meksiko, Vladimir Garaga, Tshekkoslovakia ja Jean Djorkaeff, Ranska.

Keskikenttäpelaajat: Vladislav Kun, Tshekkoslovakia, Franz Beckenbauer, Länsi-Saksa ja van Moore, Belgia.

Hyökkääjät: Gerhardt Müller, Länsi-Saksa, Volzimeg Lubanski, Puola, Peter Joukov, Bulgaria, Floria Dumitrache, Romania ja van Himst, Belgia.

Tehokkaampaa kuin sakottaminen

Jalankulkijalla on erikoinen velvollisuus eräissä Japanin kaupungeissa.

Kun poliisi näkee jalankulkijan kävelevän punaista valoa vasten, hän palauttaa kävelijän jalkakäytävälle ja panee hänet kumartamaan liikennevalopylväälle.

Jalankulkijan on tajuttava, että valoilla on häneen määräämisvalta.

Tapa on osoittautunut paljon tehokkaammaksi kuin sakot, kertoi eräs Tokion lehti.

