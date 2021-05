Toistasataa vihaista, pettynyttä ja itkuakin vääntelevää helsinkiläistä valloitti vimmoissaan Helsingin Itäisen Pihlajasaaren lauantaina.

Syynä on urheilu- ja ulkoilulautakunnan päätös, jonka mukaan vakituinen telttailu saaressa on nyt kielletty. Teltat saa kerrallaan pysyttää vain viikoksi Ne on purettava maanantaiaamuisin klo 9:ään mennessä. Vasta tiistaina ne saa viedä saareen uudelleen.

Pihlajasaaren vakituiset telttailijat saivat asiasta tiedon lauantaina. He lukivat 11. toukokuuta päätetyistä uusista määräyksistä saaren laiturin ilmoitustaulusta.

Koko lauantaipäivä kerättiin nimiä adressiin, jonka tehtailijoiden lähetystö aikoo viedä kaupungin edustajille maanantaina.

”Saari on vallattu. Saarta johtaa 15-jäseninen valtuuskunta, joka on järjestänyt vartioinnin”, luki kyltissä, jonka saarelaiset kirveen hamaralla kiinnittivät penkin kylkeen vartijan poistettua sen ensin kasvavasta puusta.

”Tahdomme vain saada Pihlajasaaresta pois pienen etuoikeutettujen ryhmän”, sanoi maisteri Eero Koroma urheilu- ja ulkoiluvirastosta.

”Kyllä Helsingissä on telttailijoille tilaa riittävästi muuallakin. Ei ole oikein, että sama porukka vuodesta toiseen valloittaa Pihlajasaaren telttapaikat. On sinne muittenkin välillä päästävä”, Koroma totesi.

Korkein hallinto-oikeus havittelee tietopankkia

Korkein hallinto-oikeus suunnittelee päätöstensä rekisteröimistä tietokoneeseen.

Tuomioistuin on anonut rahoja tietopankin käynnistämiseen ensi vuoden budjettiin. Kaavailujen mukaan tietoja voisivat käyttää lääninoikeudetkin suoraan.

Kho:n tarkoituksena on saada oman tietopankin pääteasemat mm. lääninoikeuksille. Tarvitessaan tietoja jostain ennakkopäätöksistä, tuomioistuimet voisivat saada niitä valitsemalla määrätyt hakusanat.

Vennamo huolissaan ”kovasta riistosta”

”Kansa on kovan riiston kohteena” sanoi SMP:n johtaja Veikko Vennamo käsitellessään vaihtotasepakettia lauantaina Kuopiossa.

Vennamon mukaan hallituksen perjantaina eduskunnan antamien esitysten vuoksi kansa joutuu vuoden sisällä maksamaan lisää veroja ja maksuja noin 600 miljoonaa markkaa, välillisine seurauksineen hän mainitsi summan olevan noin 1000 miljoonaa markkaa.

Vennamon mielestä ”Suomen kansan enemmistö ei ole Karjalaisen hallituksen takana”. Hän sanoi Sosiaalidemokraattien ja ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmissä suoritetun äänestyksen osoittaneen, että eduskunnassa Karjalaisen hallitus on vähemmistössä.

Hääparille kyytiä

Harry Bryan-Brown ilmoitti Bournemouthin lehdessä, että hän lainasi Rolls-Royce autonsa ilmaiseksi kaikille pariskunnille, jotka kutsuisivat hänet häihinsä.

”On varmaan paljon nuoria, joilla ei ole varaa kustantaa Rolls-Roycea suurta juhlaansa varten”, sanoi 73-vuotias Harry. ”Toivon vain, että osa heidän onnestaan tarttuisi minuun”.

Elvis Presley laulaa itselleen

Elvis Presleystä on tehty dokumenttielokuva. Sillä todistetaan pitävästi, ettei Elvis Presley ole elävä. Hän on yhtä epätodellinen kuin kolmekymmenluvun suuret Hollywood-tähdet, joku Jean Harlow tai Greta Garbo.

Kaksi tuntia kestävä elokuva Tämä on Elvis (That’s the Way It Is) kertoo Presleyn viimekesäisestä Las Vegasin konsertista.

Ensimmäinen tunti on valmistelua: Elvis ja yhtye harjoittelevat ja hotelli tekee ruokaa ja valitsee asiakkaita 4100 henkeä vetävään International-hotelliin. Toinen tunti on yhtämittaista konserttia. Välillä haastatellaan ihailijoita.

Elvis Presley on popmusiikin ainoa ”suuri salaperäinen”. Hänen työtapansa, yhtyekokoonpanonsa ja valintaperusteensa pidetään pois yleisön silmistä. Hän vain esiintyy. Elokuvan studiojakso antaa pientä tietoa juuri työtavoista. Mutta vain hiukan ja sekin viitteellistä. Koko vaihe on lähinnä pelleilyä, lyhyitä pätkiä lauluista, jotka tulevat loppukonsertissa kokonaan.

Konsertissa Presley käy läpi parikymmentä kappaletta. Häntä säestää muutaman kymmenen miehen tanssiorkesteri sekä hänen oma kuusimiehinen yhtyeensä. Elokuvan tuottaja MGM ei ole sen vertaa kiinnostunut, että mainitsisi kuka soittaa mitäkin instrumenttia.

Soolokitaristina on loistava James Burton. Hän oli mukana jo viisikymmenluvun kovilla rocklevyillä. Akustista kitaraa soittaa Charley Hodge, joka myös laulaa taustalla ja sovittaa. Muut ovat Glen Hardin (ilmeisesti toinen kitaristi), Jerry Scheff, Ronnie Tutt ja John Wilkinson. He huolehtivat bassosta, rummuista ja pianosta.

Joe Guercion orkesteri tekee parhaansa vesittääkseen taustoja, mutta kuusi rock and roll veteraania pitävät pintansa. He ovat elokuvan todellinen musiikkianti.

”Tämä on Elvis” paljastaa Presleyn narsistiseksi esiintyjäksi. Hän on lavalla täysin sisäänpäin kääntynyt. Hän vetää kaiken itsestään. Yleisöön hänellä on pakotettu, laskelmallinen suhde. Hän suutelee kyllä uutterasti kaikkia eturivin naisia.

Todellinen yleisö on hänen oma yhtyeensä. Sieltä hän saa kiitoksensa. Tyytyväinen hymy nousee hänen kasvoilleen, kun vilkaisu taaksepäin osoittaa, että kaverit ovat tyytyväisiä.

Presley suorastaan sulkee yleisön pois. Hänen esityksensä välittömät hetket ovat sisäisiä vitsejä taustakuoron tyttöjen kanssa. Koskaan kuuntelija/katselija ei ole niin suljettu pois kuin pienen sisäänpäin kääntyneen hymyn noustessa hänen kasvoilleen, kun kaikki menee hyvin.

Viisitoista vuotta ansarikukkana on vieraannuttanut hänet elävästä yleisöstä. Tämä itseensäsulkeutuneisuus viimeistään poistaa Presleyn suurten rocklaulajien joukosta. Rock on laulajan ja yleisön vuorovaikutusta eikä mikään näyttely. Show Busineksen huippujen joukkoon hän silti nousee. Hän on seitsemänkymmenluvun harvoja salaperäisiä tähtiä.

Presleyn ihailijoista elokuva sen sijaan antaa säälimättömän kuvan. Haastatellut ovat etupäässä keski-ikäisiä ihmisiä, jotka puhuvat kuin kuolleesta esitellessään ihailunsa kohdetta. Jos te ette tee Elviksestä oikeanlaista elokuvaa, kirjoitan teille kipakoita kirjeitä, sanoo eräskin mies, joka haluaa säilyttää haavekuvansa.

Irvokkuuden huippu on ihailijakerhojen vuosikokouksen konsertti. Amatöörit, jotka yrittävät kuulostaa ja näyttää Presleyltä käyvät läpi hänen levytyskappaleitaan.

Helena Ylänen

Pohjolan uudessa toimitalossa Helsingissä avattiin lauantaina kaksipäiväinen vanhojen automobiilien näyttely. Näyttelyn harvinaisuuksiin kuuluu tämä Dallapé-orkesterin käytössä ollut suomalaisvalmisteinen Sisu 1930-luvulta. Auto on ollut viimeksi Tammelan palokunnalla, ja näyttelyn tuotto käytetään sen entistämiseen. Näyttelyssä on yli 60 autoa ja moottoripyörää, mm. useita jo ”kuolleita” automerkkejä. Järjestäjä on Suomen automobiili-historiallisen klubin Helsingin kerho.­

Koonnut Jarkko Rahkonen

