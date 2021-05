Elvis Presley on tähän asti parhaassa osassaan, itsenään, ”Tämä on Elvis” -dokumentissa.­

Uutuuksien ryöppytulva jatkuu: kahdeksan uutta elokuvaa ohjelmistoon tällä viikolla.

Joukossa on ainakin yksi kauden merkkitapaus, Pontecorvon Algeria, lisäksi puolisen vuotta vuoroaan odotellut Strickin Miller-filmatisointi, Dassinin humoristisesti sävytetty elokuva kirjailijan (Gary) omaelämäkerrallisesta muistelmaromaanista, lähikuvaa Elviksestä Las Vegasissa, Clouzot’n erikoislaatuinen seksithrilleri ja kolme kovan tyylin uutuutta, niistä ainakin kaksi italialaisten kanssa tehtyä lännenkuvaa. – –

Tämä on Elvis (That’s the way it is). Ohjaus Denis Sandres, kuvaus Lucien Ballard, leikkaus Henry Berman. (Bristol).

Puuttumatta Elviksen ja kumppanien tässä esittämään musiikkiin, josta asiantuntija sanoo sanansa toisaalla, todettakoon tässä vain, että tämä Elviksen mainosdokumentti on tehty lajissaan varsin taitavasti.

Katsoja – sellainenkin, joka ei ole ihastunut rocklaulajan kasvoihin – seuraa helposti kiinnostuen tämän pätevän yleisönsuosikin harjoitustyötä, pelleneleitä (turhan paljon), hyvää yhteispeliä yhtyeen kanssa ja ihailtavaa keskittyneisyyttä esityksessä.

Ohimennen tulee vain – ties kuinka monennen kerran – hämmästyneeksi nykynuorten (ja vanhempienkin) ilmeisiä palvontavimmaa: suukko Elvikseltä kirkastaa kasvot ja näyttää nostavan palvojat pilvenhattaroille!

Aineopettajat ennustavat tiedon tason laskua

Viime vuosina on moneen kertaan ennustettu, että peruskoulu romahduttaa tiedon tason Suomessa.

Koska meidän peruskoulumme on suunniteltu periaatteiltaan Ruotsin peruskoulun kopioksi, ennustajat viittaavat Ruotsin peruskoulusta saatuihin kokemuksiin.

Suomen aineopettajajärjestöjen mielestä peruskoulussa on liian paljon tunteja erikoistumattomien luokkaopettajien käsissä. Perusteellisen koulutuksen hankkineita aineopettajia käytetään vasta yläasteella, aineopettajien mielestä liian myöhään.

Kun keskeisten oppiaineiden tuntimäärä vielä supistetaan, seurauksena täytyy olla tiedon tason lasku, sanovat aineopettajat.

Lahden kirjailijakokoukseen vieraita 32:sta maasta

Lahden kansainvälisestä kirjailijakokouksesta tulee tänä vuonna laajempi kuin koskaan aikaisemmin. Nyt viidettä kertaa järjestettävään kongressiin, joka säännöllisenä on ainoa laatuaan koko maailmassa, saapuu vieraita 32 maasta.

Uutta järjestelyissä on se, että kongressin kaikki varsinaiset osanottajat pystytään majoittamaan Mukkulaan, kesähotelliin, jossa on 160 vuodepaikkaa.

Osanottajaluettelo on jo nyt varsin nimekäs; tunnetuimpia saapujia ovat esim. ranskalainen Claude Simon, amerikkalainen John Barth, kuubalainen Alejo Carpentier, irlantilainen Edna O’Brien sekä mahdollisesti myös Pier Paolo Pasolini, jonka saapuminen kuitenkin riippuu tekeillä olevan filmin valmistumisesta.

Chile päätti kansallistaa kuparikaivokset

Santiago (AP)

Chilen senaatti päätti myöhään keskiviikkoiltana lopullisesti perustuslain muutoksesta, mikä sallii presidentti Salvador Allenden johtaman hallituksen kansallistaa maan kuparikaivosteollisuuden. Amerikkalaiset yhtiöt ovat investoineet Chilen kuparikaivoksiin 700 miljoonaa dollaria. – –

Kuparikaivosten kansallistamisen katsotaan merkitsevän tärkeää askelta Allenden hallituksen pyrkimyksissä avata ovet kohti sosialismia, mikä on hänen hallitusohjelmansa mukaista.

Bingoa ei saa pelata ulkona

Bingon pelaaminen on sallittua vain sisätiloissa, ilmeni eduskunnan perjantaisella kyselytunnilla.

Sisäministeri Artturi Jämsen (k) vastasi Juhani Orrenmaalle (lib), joka tiedusteli luvan myöntämisestä muuallakin kuin huonetiloissa toimeenpantavalle bingo-pelille.

Jämsen sanoi, että aiemmin bingoa pelattiin myös ulkona, mutta pelitilaisuuksiin kertyi varsin runsaasti osanottajia. Autojenkin määrä nousi useissa tapauksissa tuhansiin.

”Pelitoiminnan valvonta oli hankalaa ja myös järjestyksen pidossa esiintyi vaikeuksia. Näistä syistä sisäasiainministeriö ei pidä tässä vaiheessa aiheellisena ryhtyä toimiin asetuksen muuttamiseksi kysymyksessä tarkoitetulta osalta”, Jämsen sanoi.

Oulunkylän urheilupuisto odottelee rakennuslupaa

Oulunkylän urheilupuiston rakennustyöt ovat viittä vaille alkamassa. Parhaassa tapauksessa tämä merkitsee, että syksyn alkaessa raivaustraktorit ynnä muut työvälineet rupeavat vihdoinkin möyrimään Oulukylässä. – –

Tekojäärataa varten on tällä hetkellä myönnetty varoja 700 000 mk. Suunnitteluun, pohjatutkimuksiin ynnä muihin on kuitenkin käytetty jo 70 000 mk. Näin ollen kassassa on tällä hetkellä rahaa 630 000 mk.

Oletettavaa on, että ensi vuoden budjetista myönnetään jälleen 350 000 mk tarkoitukseen. Näin ollen töiden päästyä vauhtiin käytössä olisi noin miljoona markkaa. – –

Oulunkyläsuunnitelman ratkaisun yhteydessä on syytä erityisesti korostaa, että alue on tarkoitettu valtakunnallisesti miehittäväksi urheilualueeksi.

Sen vuoksi voidaan ymmärtää myös kiireellisyyden vaatimus, jota jo varsin usein julkisuudessakin on korostettu.

On täysin väärin luulla, että esimerkiksi tekojääradat tulisivat pelkästään huippupikaluistelijoiden tai maaottelujääpalloilijoiden käyttöön.

Huippu-urheilijat ovat vain pieni ryhmä käyttäjistä. Varsinaisesti radan tarkoitus on saada suuret massat kuten tulevaisuuden peruskoululaiset, lähiympäristön ja miksikä ei koko kaupungin luistelua harrastava yleisö liikkeelle.

