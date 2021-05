Ilmeisesti kytemään jääneestä savukkeesta alkanut metsäpalo työllisti kymmenen palokuntaa maanantai-iltana Helsingin maalaiskunnassa. Sotungin Suurmetsässä raivonneen palon sammutus jatkui aina puoleenyöhön saakka.

Tuli ehti tuhota vaikeassa maastossa arviolta 3–4 hehtaaria nuorta metsää ja parin sadan metrin pituisen rivistön valmista paperipuuta.

Sammutus oli koko ajan vaikeaa, sillä vesi jouduttiin ajamaan huonoa tietä yli kolmen kilometrin päästä.

Palo havaittiin lentokoneesta klo 18.45 aikoihin. Maalaiskunnan vakinaisen palokunnan lisäksi metsäalueelle hälytettiin yhdeksän VPK:ta ja tehdaspalokuntaa.

Ensimmäisten palomiesten päästyä kapeaa ja huonoa metsätietä perille, nousi mäenrinteestä toistakymmentä metriä korkeat lieskat. Sammutuksesta huolimatta tuli levisi valtion omistamiin paperipuurivistöihin.

Sammutustöitä johtanut palomestari Veli Roivainen kertoi, ettei syttymissyy ollut vielä illalla selvillä.

Todennäköisesti joku työmiehistä tai ohikulkijoista oli heittänyt palavan savukkeen kuivaan rinteeseen.

Intohimot Pihlajasaaressa

Helsingin Itäisessä Pihlajasaaressa intohimot kukkivat nyt koivujen alla siinä kuin Tukholmassa jalavien alla. Syynä tähän on kaupungin urheilu- ja ulkoilulautakunnan päätös, jonka mukaan teltat saa pystyttää saarelle kerrallaan vain viikoksi.

Lautakunnan mukaan nykyisellään saarta asuttavat telttailijat muodostavat etuoikeutettujen ryhmän. Monet heistä pitävät telttojaan alueella koko kesän, mutta asuvat niissä vain viikonloppuisin. Samalla monet muut telttailua haluavat joutuvat kääntymään pois.

Lautakunnan periaatteellinen kanta on ainoa oikea. Kaupungin virkistysalueita ei voida antaa kenellekään nimikoksi.

Ilman lautakunnan päätöstäkin odottaisi myös telttailun alalla sellaista asennoitumista, ettei kukaan vaadi kaupunkilaisten yhteistä aluetta omakseen edes jonkinlaiseen ylimuistoiseen nautintaan vedoten.

Tyytymättömyys pitkään jatkuneen etuoikeuden menettämisen jälkeen on tietenkin sinänsä ymmärrettävä, mutta se on yhtä vähän oikeutettu kuin puiston penkin vaatiminen omaksi sillä perusteella, että on monesti istunut sillä. Pihlajasaari kuuluu kaikille.

Tuojat pelkäävät hidasta leimasinta

Autojen tuojat pelkäävät, että Suomen Pankki ei anna lupia ulkomaisten maksujen suorittamiseen ennen kesäkuun alkua. Silloin tulevat voimaan korotetut hinnat.

Suomen Pankin tehostettu tuonnin tarkkailu toimi ensimmäistä päivää maanantaina. Määräyksen mukaan eräitä tuontitavaroita ei saa maksaa tullissa ennen kuin paperit on leimattu Suomen Pankissa. Nyt pelkäävät tuojat, että leima viipyy kuun vaihteeseen.

Pankissa ei haluttu määritellä leimaukseen kuluvaa aikaa. Toimenpiteen arveltiin osaltaan hillitsevän sellaisten kestokulutustavaroiden myyntiä, joiden veronkorotus on parhaillaan vireillä.

Liikepankeista kerrottiin, että Suomen Pankki ilmeisesti hidastaa papereiden käsittelyä mikäli syntyy ”hysteeristä ostoruuhkaa”. Jos maksuliikenne ei kiihdy merkittävästi yli normaalin, oletetaan leimojenkin heltiävän.

Nuorisotallettajia palkittiin

Kaikkiaan 139 859 nuorta oli tänä vuonna mukana nuorisotallettajien voittoarvonnassa. Päävoiton 30 000 markkaa sai puolimatruusi Matti Eskola, jonka tieto voitosta tavoitti Itämerellä öljylaiva Tiiskerillä.

10 000 markan palkinnon saivat helsinkiläinen dipl. ins. Niilo Narvala ja kaipolalainen opiskelija Henry Espo.

Nuorisotalletustoiminta on nyt ollut käynnissä neljän vuoden ajan ja nuorisotallettajiksi on näiden vuosien aikana ilmoittautunut 475 636 nuorta.

Uusien nuorisotalletustilien määrä oli vuosittain laskenut, mutta viime vuonna lasku kääntyi nousuksi. Uusien tallettajien määrä oli viime vuonna 37 845 eli noin 3000 suurempi kuin edellisvuonna.

Silmä hinasi Sigyniä Suomenlinnan telakalle

Turku (HS)

Ylimmät mastot riisuttuina ja perä edellä pääsi vuosikymmeniä Aurajoessa lahonnut museolaiva Sigyn vihdoinkin lähtemään telakoitavaksi Suomenlinnaan varhain maanantaiaamuna.

Alkuvauhdin antoi Wärtsilän hinaaja Ferro. Jo Kanavaniemellä hinausköysien pää kiinnitettiin merivartiolaitoksen vartiolaiva Silmään.

– –

Telakoinnin uskotaan vievän vuoden päivät. Museolaiva Sigyn avataan ehkä syksyllä 1972.

”Sigyniä ei todennäköisesti enää korjauksen jälkeen pidetä vedessä. Toiveita on, että kaupunki rakentaa sille kuivatelakan Aurajoen varteen. Silloin se säilyisi huomattavasti paremmin”, sanoi dosentti Storå.

Vuonna 1887 Göteborgissa rakennettua Sigyniä pidettiin aikoinaan eräänä Ruotsin kauppalaivaston kauneimmista aluksista. Ensimmäisen matkansa se teki vuonna 1888 purjehtimalla Kiinaan.

Vuonna 1927 ahvenanmaalainen varustamo osti sen ja Åbo Akademi hankki sen museolaivaksi vuonna 1939.

Lehmusrivi vaarassa Mannerheimintiellä

Mannerheimintien parannustyö uhkaa lehmusriviä Dunckerinkadun ja Kivelänkadun välisellä alueella.

Kysymyksessä on seitsemän lähellä Dunckerinkadun kulmausta kasvavaa vanhaa puuta.

”Puiden pelastaminen olisi ainutlaatuinen yritys”, sanoo Helsingin kaupungin puutarhuri Jonne Törmä.

– –

”Seitsemän vanhan lehmuksen siirtäminen Mannerheimintien varrella olevien uusien hotellien edestä tulee kesällä ajankohtaiseksi. Jalkakäytävä leviää puiden sekaan ja maaston kaltevuuden vuoksi on puita laskettava. Ainoa mahdollisuus on ripustaa puut töiden ajaksi ilmaan ja kaivaa alle suuri kuoppa”, sanoo kaupunginpuutarhuri Törmä.

Koonnut Pasi Oikarinen

