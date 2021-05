Suomi on saanut uuden 80 metrin keihäsmiehen, jo kahdeksannentoista.

Leo Pusa, 24, on viimein oppinut sen, mitä valmentaja Heikki Nieminen on hänelle kolme vuotta päntännyt päähän. Rauhallisen, hallitun heittosuorituksen.

Vuosi sitten 72 metriä ja ”rapiat päälle” nakellut Esbo IF:n keihäsmies heitti Kauniaisten kumiasvalttiradan vihkiäisissä 81,94.

Eikä tässä kaikki. Pusa heitti viidesti, viidesti yli 80 metrin – valitettavasti neljästi myös yli heittoviivan väärin asettelemiensa askelmerkkien vuoksi. Yliastututkin lensivät yli 80 metrin, paras lähes 85, ehkä 84.70.

”Selkävaivan vuoksi olen ottanut hiljaisempia vauhtiaskelia. Niiden mukaan olivat myös askelmerkit, täydellä vauhdilla heitot menivät pitkiksi”, kertoi tällä haavaa työtön osastonhoitaja.

Pusa on kotoisin Pihtiputaalta, Keski-Suomesta. Pitäjästä, joka on tuottanut Suomelle ME-miehen (Jorma Kinnunen) ja ainakin kuusi 70 metrin keihäsmiestä.

Kaupunginteatteri suosii kotimaista Tukholmassa

Tukholma (Mattiesko Hytönen)

Tukholman kaupunginteatteri on maailman demokraattisin ja onnellisin teatteri. Näyttelijät valitsevat näytelmät. Ja yleisö on juuri ”sellaista, jolle haluamme esiintyä”, perustelee kaupunginteatterin johtaja Vivica Bandler.

Suurin osa Tukholman kaupunginteatterin näytelmäkomitean valitsemista kappaleista on poliittisia. Noin 80 prosenttia esityksistä on lisäksi ruotsalaisia.

Kaikki halukkaat kaupunginteatterilaiset voivat lukea esitettäväksi tarjotut kappaleet. Tänä vuonna on käyty läpi kolmesataa näytelmää. Osa kappaleista on kirjoitettu varta vasten Tukholman kaupunginteatterille.

Myös vanhoja näytelmiä esitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä viimeistellään esimerkiksi H. C. Andersenin Isoa ja pikku Klausia. Perinteistä dramaturgia ei ole kaupunginteatterissa. Viisitoistajäsenisen näytelmäkomitean ohella on jokaisella teatterilaisella mahdollisuus osallistua suurkokouksiin.

Metro on vaaraksi kävelyliikenteelle

Maanalainen metro johtaa keskustan autoistumiseen. Tällöin jalankulkijan asema maanpäällisessä liikenteessä heikkenee. Metro vetää myös yhä enemmän kaupunkitoimintoja maan alle, jossa jalankulkijatkin pyritään pitämään.

Tämän totesi metroa rakennustalouden näkökulmasta Otaniemessä tiistaina käsitellyt tekniikan lisensiaatti Seppo Isotalo.

Ilman vaihtoehtoja ei todellista valintaa voida suorittaa edes julkisen liikenteen järjestelyssä. Vieläkään ei todella tiedetä, tarvitaanko Helsingissä metro, sillä kaikki vertailukohteet puuttuvat.

Tavanomainen hyöty-kustannustarkastelu on metron kaltaisia yhteiskunnallisia sijoituksia arvioitaessa käyttökelvoton. Sen sijaan on katsottava, onko rahaa ja toiseksi kenellä on rahaa.

Työnvälitys uusii ja parantaa palveluaan

Työnvälitystoimistoissa on otettu entisen hakumenettelyn rinnalle uusi käytäntö, joka ei vaadi työnhakijoiden kirjoittautumista kortistoon. Avoimet työpaikat asetetaan kaikkien toimistoissa asioivien nähtäväksi ilmoitustauluille, jolloin vältytään pitkiltä jonotuksilta.

Uudella avovälityksellä pyritään nopeuttamaan työpaikkoihin sijoittumista sekä antamaan hakijoille lisää valinnan mahdollisuuksia.

Mikäli avovälityksen kautta ei onnistuta saamaan työpaikkaa, yritetään sitä hankkia vanhan tavan mukaan työnvälityksen kautta.

Neuvontapalvelulla joudutetaan suurissa työnvälitystoimistoissa asiointia. Helsingin työnvälitystoimistoon tulee neuvontapisteitä, joissa asiakasta opastetaan kääntymään oikean viranomaisen puoleen.

Uusi palvelumuoto Helsingin työnvälitystoimistossa on myös asiakaspuhelimet, joista työnhakijat voivat heti tiedon saatuaan ottaa yhteyden työnantajaan.

Opiskelijoiden työnvälityksessä on avovälitystä käytetty jo yli vuoden ja siitä saadut kokemukset ovat positiivisia.

Vihti pyrkii tarjoamaan työtä kaikille asukkailleen

Vihti (Orvo Mäkelä)

Vihti ei halua alueilleen nukkumataajamia. Kunnan tavoitteena on kaavaehdotuksen mukaan työpaikkojen täydellinen omavaraisuus. Erityisen haitallisena pidetään sitä, että Vihdistä käydään Helsingissä työssä. – –

Pääkaupunkiin suuntautuvilla työmatkoilla tehdään myös ostoksia, eivätkä oman paikkakunnan palveluelinkeinot kehity toivotulla tavalla. Vihdin palveluelinkeinoja heikentää toisaalta se, että kunnassa on kaksi keskustaajamaa. Nummela on taloudellinen, kirkonkylä hallinnollinen keskus.

Nummelaan on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana syntynyt pientä ja keskisuurta teollisuutta, mutta sinne muuttaa jatkuvasti myös perheitä, joista käydään työssä Helsingissä. Nummelasta on matkaa Helsingin keskustaan 43 kilometriä. – –

Pahimpana uhkana Vihdin maisemille ovat soraharjut, joihin sisältyy satojen miljoonien markkojen arvoinen omaisuus. Tärkeimpänä suojelukohteena pidetään Lohjanharjua Nummelan molemmin puolin.

Sadankomitea hajosi poliittisiin riitoihin

Sadankomitealiike on hajoamassa etupäässä Helsingissä syntyneiden pitkäaikaisten poliittisten ja näkemyksellisten erimielisyyksien vaikutuksesta. Osa Sadankomitean johtohenkilöistä ilmoitti tiistaina vetäytyvänsä sivuun toiminnasta.

Eroava ”vasemmistorintama” katsoo edustamansa imperialisminvastaisen pyrkimyksen kohdanneen liian voimakasta vastarintaa Sadankomitean ”opportunistisen ryhmittymän” taholta. – –

”Erittäin arveluttavana olemme kokeneet Helsingin Sadankomitean johtokunnan vähemmistöryhmän ja taustahenkilöiden kielteisen suhtautumisen anti-imperialistiseen toimintaan ja epäluuloisen asenteen Neuvostoliittoon ja sosialististen maiden rauhanpolitiikkaan.”

Hvitträskin korjaukset ylittivät laskelmat

Eliel Saarisen Hvitträsk avataan ravintolakäyttöön uusittuna runsaan viikon kuluttua, 27. toukokuuta. Jo sitä ennen otetaan ennakkoa tulevan loistoluokan ravintolan palvelumahdollisuuksista ja jugendtyylisiä asuja käyttävä henkilökunta on valmiina odottamassa.

Hvitträskin läpikäymät korjaustyöt ovat varsin perusteellisia ja kustannusarvio on ylittänyt kaikki ennakkolaskelmat. Ravintolan lisäksi sinne on sisustettu päivisin toimiva kahvila. Päärakennuksen lopullinen käyttö on sen sijaan vielä vailla viranomaisten siunausta.

Kööpenhamina valmistautuu hippivyöryyn

Kööpenhamina (Ib Björnbak)

Kööpenhaminaan odotetaan hippimaihinnousua. Ennakolta arvellaan 10 000–100 000 nuoren saapuvan Tanskaan alkavan kesän aikana.

Nykyisen hippimetropolin Amsterdamin viranomaiset ovat antaneet nuorille lähtömääräyksen, ja ensimmäiset hipit ovat jo saapuneet Tanskaan. Kööpenhaminan kommuuni on käynnistänyt suurimittaiset valmistelut voidakseen asianmukaisesti vastaanottaa odotettavissa olevan maihinnousun.

Tanskalaiset lähettivät joku aika sitten tiedustelupartion Amsterdamiin ottamaan selvää, minkälaisia kokemuksia hollantilaiset ovat parin viime vuoden aikana saaneet hippikeskuksena olemisesta. Sen seurauksena Kööpenhaminaan perustettiin työvaliokunta, jossa nuorilla, poliiseilla ja lääkäreillä on edustajansa.

Jo alkaneella viikolla avattiin Kööpenhaminassa hipeille tarkoitettu tiedotuskeskus, mistä heille osoitetaan mm. yöpymispaikat.

Työ käy leikiten

11-vuotiaalla Julian Boonilla ja hänen tovereillaan Lontoossa on loistohomma: he leikkivät niin monilla leikkikaluilla kuin mahdollista niitä valmistavan tehtaan toimeksiannosta.

Lapset muodostavat eräänlaisen kuluttajaneuvoston. He antavat raporttinsa lelujen leikkiarvosta. kestävyydestä ja siitä ovatko ne heidän mielestään liian kalliita.

”Kivaa puuhaa, juuri sopivaa meille”, sanoi Julian. ”Otamme sen kyllä tosissamme.” (UPI)

