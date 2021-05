Kuopio (HS)

Pohjoismaiden epäviralliseen ennätykseen eli 320 kilometrin tuntivauhtiin pääsi pohjoismaiden nopein kilpa-auto Kuopiossa Rissalan lentokentällä pidetyillä ilmailupäivillä sunnuntaina.

Virallinen ennätys on 288 kilometriä tunnissa. Kilpa-auto on 17 000 hevosvoiman Starwriter-suihkuhävittäjän moottorilla varustettu ja sitä ohjasi ruotsalainen hävittäjälentäjä Arnold Sundqvist.

Puuttuvien lupien vuoksi eivät Kansainvälinen autoliitto ja Suomen autoklubi hyväksyneet koetta viralliseksi. Ilmailupäivillä antoi näytöksen mm. ensimmäisen maailmansodan aikainen kunnostettu Stieglitz-merkkinen lentokone.

Nähtävänä oli myöskin neitsytmatkallaan Suomessa oleva St-10 Diplomate. Yleisöä on huonosta säästä huolimatta kerääntynyt Rissalaan järjestäjien arvion mukaan yli 7 000 henkeä. – –

Vuosittain noin 15 prosenttia kasvava kotimaan lentomatkustajien määrä vaatii jatkuvasti pieneksi jääneiden asemarakennusten uusimista ja entisten tilojen laajentamista.

Valtion tulo- ja menoarvion kehitysohjelma vuosiksi 1972–76 asettaa kuitenkin niin ahtaat rajat ilmailumenoille, että on pakko alentaa lentoteitse matkustavan yleisön matkustustasoa, sanoi liikenneministeri Kalervo Haapasalo Kuopion lentoasemarakennuksen vihkiäistilaisuudessa pitämässään puheessa.

”Viimeiset kiusaukset” Ukko-Paavon tuvassa

Ukko-Paavon eli kuulun herännäissaarnaajan Paavo Ruotsalaisen asuinsijoilla Nilsiän Aholansaaressa esitetään ensimmäistä kertaa hänen elämästään ja kotisaarestaan kertova näytelmä ”Viimeiset kiusaukset”.

Näytelmän on kirjoittanut Lauri Kokkonen ja sen esittävät Kainuun kristillisen opiston opettajat ja oppilaat.

Aholansaaren säätiön sihteeri Pertti Hentinen sanoo, ettei tarkoituksena ole tuoda herännäisyyden sananviljelyyn ja seuraperinteeseen mitään uutta ja outoa, vaan näytelmä sopii jo historiallisista syistä nimenomaan Aholansaaressa esitettäväksi, ja sen tarkoitus on julistava.

Aholansaaressa on 25-paikkainen lomakoti, jonka huoneet ovat hotellitasoisia. Retkeilymajatilaa on parille linja-autolliselle turisteja. Säätiöllä on hallussaan maata noin 50 ha ja rantaa pari kilometriä.

Lomakeskuksen joka sunnuntaiseen ohjelmaan kuuluvat seurat Ukko-Paavon savutuvassa.

Turvealan ensimmäinen ammattikurssi Raumalla

Rauma (HS)

Keskustelut turvealan yleissuunnitelman luomiseksi Suomeen ovat käynnissä samaan aikaan, kun turveteollisuuskoneiden hoitajan kurssi alkaa Raumalla.

Sataturve Oy:n toimitusjohtaja Urpo Ratia pitää alan ensimmäistä ammattikurssia samalla uuden teollisuudenalan lähtölaukauksena. Kuokkanostosta siirrytään kohti jalostettuja materiaaleja. – –

Parhaillaan tehdään yleissuunnitelmaa turvesoiden tehokkaaksi täytöksi. Vuosikymmenen loppuun mennessä suunnittelee esimerkiksi Valtion polttoainekeskus nostavana noin 10 milj. kuutiota turvetta vuodessa.

Nostetun polttoturpeen mukana vapautuu kasvuturvetta, joka myös tulisi saada tehokkaaseen tuotantoon. – –

Turpeen merkityksen kasvua osoittaa mm. se, että pelkästään turpeella käyviä lämpövoimakeskuksia on jo viisi ja suunnitteilla niitä on 19.

”Euroopan radioasemat pois CIA:lta”

Washington (UPI)

Presidentti Richard Nixonin hallitus on päättänyt luopua tavasta, jonka mukaan Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA kanavoi vuosittain 30 miljoonaa dollaria (n. 125 miljoonaa markkaa) kahdelle Itä-Eurooppaan uutisia ja propagandaa välittävälle radioasemalle.

Tämän korvikkeeksi hallitus pyytänee kongressia hyväksymään noin 40 miljoonan dollarin (167 miljoonan markan) määrärahan Free Europe- ja Liberty -radioasemille.

Radioasemat, joiden annettiin ymmärtää toimivan yksityisten tukemina voittoa tuottamattomina yrityksinä, ovat New Jerseyn osavaltiota edustavan republikaanisenaattorin Clifford Casen mukaan jo vuosikausia saaneet lähes kaikki käyttövaransa CIA:lta.

Senaattori Case myönsi, että Nixonin hallitus on hyväksynyt hänen esityksensä, jonka mukaan radioasemille annettaisiin suoraan valtion määrärahoja. Senaattorin mukaan CIA on jatkanut näiden radioasemien rahoittamista siitä huolimatta, että edellinen presidentti Lyndon B. Johnson määräsi tiedustelupalvelun maaliskuussa 1967 lopettamaan tällaisen taloudellisen avustuksen.

Molemmat radioasemat, jotka on sijoitettu Länsi-Eurooppaan ja jotka välittävät propagandaa Itä-Euroopan puolelle, ovat vedonneet yleisöön varojen kartuttamiseksi. Ne perustettiin toisen maailmansodan jälkeen hallituksen virallisiksi propagandavälittäjiksi.

Löytöjä Minna Canthin jäämistöstä

Kuopio (HS)

Helsingissä toimivan kirjallistaiteellisen Minna Canthin seuran 25-vuotisjuhlaretkeily tehtiin Kuopioon Minna-rouvan omaan kaupunkiin. Seuran puheenjohtaja, kirjailija Aale Tynni-Haavio sanoi, että Kuopio voisi tutkia mahdollisuuksia erityisen Minna Canth -museon perustamiseksi.

Kirjailija Tynni-Haavio totesi, että kirjailijan paras muistomerkki on hänen teoksensa. ”Kirjastoneuvos Helle Kannila on parhaillaan saanut valmiiksi Minna Canthin kootut teokset, kun vain löytyisi kustantaja. Hänen mielestään varoja toimituskuluihin pitäisi saada jonkin julkisen seuran varoista ja kustannuksiin voisi osallistua myös Kuopion kaupunki”.

”Kirjastoneuvos Kannila on löytänyt Minna Canthin kirjallisesta jäämistöstä mm. mielenkiintoisen kirjeenvaihdon ja pitkälle valmiiksi kirjoitettuja novelleja. Jo näiden uusien löytöjenkin takia kootut teokset pitäisi saada julkaistuksi”, hän sanoi.

Metallilakko esti Valmetin traktorin tulon kevätpelloille

Jyväskylä (HS)

Valmet Oy:n Tourulan tehdas painii tuotanto-ongelman kanssa. Vuodenvaihteessa ollut traktoreiden toimitusvajaus kasvoi metallilakon aikana ja tänään on satojen ostoon halukkaiden jonotuslista. Isännöitsijä Väinö Lindell sanoi, että jonoon mahtuu kolmen kuukauden traktorintuotanto.

On pelättävissä, että osa asiakkaista menetetään kokonaan. Traktoreiden myynnin sesonki on parhaillaan ja ostaja ostaa sitä, mitä on tarjolla. Ulkomaisia traktoreita on. Kevään rekisteritilastot kertovat lopullisesti sen, miten monta kauppaa Valmet Oy menetti traktorimarkkinoilla tänä keväänä.

Ilmainen täysihoito maksoi vapauden

Ranskalainen Jean Pierre Mauderon havaitsi paikallisen sairaalan olevan ihanteellinen paikka, jossa hän saattoi syödä ja nukkua ilmaiseksi.

Mauderon kiipesi joka ilta kuusi kerrosta tyhjään potilashuoneeseen ja nukkui siellä makeasti koko yön. Hän valmisti myös itselleen yleisavaimen ja söi viikkokausia ilmaiseksi sairaalakeittiön varastoista. Kokki tuli kuitenkin lopulta epäluuloiseksi ja päätti kuulustella miestä.

Mauderon saa yhä ilmaisen täysihoidon, mutta tällä kertaa kaupungin vankilassa. (UPI)

Koonnut Jarkko Rahkonen

