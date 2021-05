Loisteliaasti: Yhdysvaltain Bobby Fischer (vas.) on pitänyt neuvostoliittolaista Boris Taimanovia tiukalla paitsi oikuillaan myös armottomalla taidollaan – kolme peliä ja kolme voittoa.

Osmo Kaila

Shakin maailmanmestariehdokkaan karsintaottelut ovat nyt edenneet puolimatkan tuntumaan ja pistetilanteet neljässä ottelussa, joista voittajat pääsevät jatkamaan edelleen keskinäisiin otteluihin, on seuraava:

Petrosjan–Hübner 3–3 (pelaamatta 4)

Kortshnoi–Geller 2–2 (pelaamatta 6)

Fischer–Taimanov 3–0 (pelaamatta 7)

Larsen–Uhlman 3–2 (pelaamatta 5)

Ehdokasotteluiden alku- ja välieräottelut ovat 10-pelisiä. Tasapisteistä jatketaan kunnes toinen voittaa. Viimeisenä keinona on. sitten vielä varalla arpa.

Kolmatta kertaa käytännössä oleva järjestelmä shakin MM-ehdokkaan selville saamiseksi kahdeksan pelaajan kaksinotteluin alkoi toimia 13.5.1971. – –

”Alalohkon” ensimmäisessä yhteenotossa SM Robert Fischer (Yhdysvallat, 27) – SM Mark Taimanov (Neuvostoliitto, 45) oli ensin pitkän aikaa epätietoisuutta pelipaikan suhteen. Uusi ongelma syntyi Vancouverissa pelihuoneesta, eikä tämä ottelu päässyt muiden tavoin alkamaan torstaina 13.5.

Liioin ei perjantai eikä lauantai ”sopinut” Fischerin sapatinvieton takia, mutta sunnuntaina 16.5. sielläkin päästiin alkuun.

Hendrixin viimeinen levy elinvoimaista musiikkia

Jimi Hendrixin kuoleman jälkeen viime vuoden loppukesällä julkaistiin runsaasti ala-arvoista Hendrix-materiaalia. Osa oli vanhoja, osa salaa nauhotettuja ja osa heikkoja konserttipalasia.

Samaan aikaan Hendrixin levy-yhtiöllä Polydorilla oli ilmeisesti hiukan keskeneräinen LP-levy käsissään. Sille annettiin nimi Cry of Love ja odotettiin viisaasti kunnes pahin hälinä oli ohi.

Tämä Cry of Love on hyvää, täysipainoista Hendrixiä. Levystä ei voi kuulla, missä kunnossa se oli Hendrixin kuollessa. Se vaikuttaa aivan valmiilta.

Olisi väärin väittää, että Hendrixin viimeinen saavutus on hänen parastaan. Jimi Hendrix nousi yleiseen tietoisuuteen vuosien 1966 ja 67 taitteessa täysin valmiina.

Hän ei koskaan ylittänyt ensimmäisen LP-levynsä (Are You Experienced) saavutusta.

Eestiläislehti kertaa historian vaiheita

Tallinna, (Tass)

Sanomalehti Rahva Hääl on julkaissut artikkelin otsikolla ”Miksi sanomalehti Uusi Suomi yrittää rikkoa hyviä naapuruussuhteita”.

”Artikkelin aiheena on suomalaislehdessä 25.4. julkaistu artikkeli, jossa vastoin yleisesti tunnettuja historiallisia tosiasioita karkeasti vääristellään Baltian neuvostotasavaltojen asemaa.”

Uuden Suomen erityisenä huolena on osoittaa, että vuonna 1940 Eestissä tapahtunut vallansiirto, joka johti neuvostovallan palauttamiseen olisi muka ”vallankumouksen tuontia”, eikä paikallisväestön tahdon ilmaisu ja sen taistelun tulos, kirjoittavat lehtimiehet Kalev Tammistu ja Vladimir Raudsepp.

Neuvosto-Eestin historiantutkijat ovat tutkineet tarkoin kaikki asianomaiset asiakirjat ja historialliset lähteet, ovat julkaisseet laajoja tutkielmia, joiden joukossa on ensi sijalla ”vuoden 1940 sosialistinen vallankumous Eestissä”.

”Nämä ja muut julkaisut osoittavat vakuuttavasti taantumuksen liikkeelle panemien selitysten koko perättömyyden. Vuoden 1940 vallankumouksen ratkaisevana tekijänä olivat nimenomaan paikalliset kansalliset voimat siihen mennessä kypsyneessä vallankumouksellisessa tilanteessa.”

Keisari J. Edgar Hoover

Newsweek

Hän on ollut Yhdysvaltain johtava poliisi lähes viisikymmentä vuotta. Kukaan Yhdysvaltain kansalainen ei ole nauttinut sellaisesta valta-asemasta niin kauan.

Hänestä on tullut legenda omana elinaikanaan: lukemattomien murhaajien kauhu, vieraan vallan vakoojain ruoska, lahjomaton uskon puolustaja ja tietojen kerääjä.

Mutta nyt on Yhdysvaltain liittovaltiopoliisin eli FBI:n johtaja J. Edgar Hoover vihdoinkin kompastumassa ajanlaskuun. Aika on iskenyt merkkinsä hänen kasvoihinsa, koetellut hänen hermojaan ja tehnyt tästä lahjomattomasta avoimen hyökkäysten kohteen.

Kansa on lausunut sanansa: suurin osa amerikkalaisia kunnioittaa vielä johtajaansa taistelussa turvallisuutensa puolesta, mutta yleinen toivomus on, että hän jättäisi paikkansa nuoremmille nyt, kun hän vielä on uransa huipulla.

Kiinan jättitalo vastaa 25 jalkapallokenttää

Kiinan jättiläiskansa rakensi itselleen vertauskuvallisen palatsin.

Kiinan kansan suuri palatsi on kooltaan kuin 25 jalkapallokenttää, 17 hehtaaria. Mutta kuitenkin se valmistui nopeammin kuin mikään muu jättiläisrakennus Kiinan historiassa: kymmenessä kuukaudessa.

Rakennuksen sydämessä on kokoussali, johon mahtuu 10 300 kuulijaa. Huone on tarkoitettu mm. puoluekokouksiin. Valtavan salin katto muistuttaa valomerta, ja sen keskustassa on ”Kiinan kommunistipuolueen johtoasemaa kuvaava” suuri punainen tähti.

Rakennuksessa on toinenkin jättiläissali, ”vain” 5 000 hengelle. Palatsissa on lisäksi viitisenkymmentä muuta huonetta.

Kiina on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan avannut porttinsa ulkomaalaisille.

Ostakaa nyt oma rautatieasema

Kari Valtonen

Tyhjän asemarakennuksen voi nyt Suomessa ostaa satasella, piharakennuksen kympillä, parilla kappale. Käyttökelpoiset on jo vuokrattu tai myyty asunnoiksi.

Yli 150 asemaa on sulkenut ovensa viidessä vuodessa. Ovien kiinninaulauksia on vielä luvassa. Syynä on paikallisliikenteen vähentäminen ja rataosuuksien automatisointi.

”Liikenteen rakenne on muuttunut”, sanotaan rautatiehallituksesta.

Aapajoki, Ahtiala, Aittojärvi, Kerisalo, Kerma, Kulennoinen, Martimo, Muukko, Nikkola, Onttola, Orimattila, Pirttikangas, Puukari, Raippo, Ristijärvi, Valtimo, Vuolijoki, Uusi-Värtsilä, Vääkiö...

Junaan pyrkivä seisoo nyt talvella lumihangessa ja kesällä vesisateessa, ellei ystävällinen asemanvuokraaja päästä häntä sisälle. Mutta ei seiso pitkään: paikallisliikennettä ei monille asemille kohta enää ole.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone