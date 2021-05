Yli 18 500 kokelasta läpäisi tämän kevään ylioppilaskirjoitukset, ilmoittaa ylioppilastutkintolautakunta.

Hyväksytyistä oli 17 340 suomenkielistä ja 1 200 ruotsinkielistä.

Kokeisiin oli ilmoittautunut tähänastinen ennätysmäärä eli 20 660 kokelasta. Kokeet loppuun suorittaneista hylättiin vajaat kymmenen prosenttia. Kokeisiin jäi saapumatta tai ne keskeytti satakunta kokelasta.

Kuuden laudaturin ylioppilaita tuli tänä keväänä 281. Viime vuonna oli kuuden laudaturin ylioppilaita yhdeksän vähemmän.

Viime vuonna oli kokelaita lähes 2 000 tämänvuotista vähemmän.

Lakkiaiset pidetään toukokuun 28. päivänä.

Turvetuotanto tutkittavana Pohjanmaalla

Oulu (HS)

Noin 150 miljoonaa tonnia öljyä vastaava määrä turvetta on niillä Pohjois-Pohjanmaan soilla, joitten tyyppi viittaa nimenomaan polttoturpeeseen.

Pohjoispohjanmaan seutukaavaliiton toimeksiannosta laaditussa selonteossa suositetaan tarkempia jatkotutkimuksia mahdollisen turpeentuotannon voiton maksimoimiseksi.

Turvetta käyttävä kaukolämpölaitos olisi arvioiden mukaan kilpailukykyinen esimerkiksi Oulun tai Ylivieskan kokoisissa taajamissa.

– –

Seutukaava-alueen soiden turvevarat ovat heikosti tutkitut muutamia kuntia lukuunottamatta.

Tutkittujen soiden kokonaispinta-ala on 73 100 hehtaaria, josta turpeentuotannon kannalta käyttökelpoista suoalaa on 25 800 hehtaaria. Alueen turvemäärä on 435 miljoonaa kuutiometriä.

Linda McCartney Pässin toinen säveltäjänimi

Paul McCartney ja vaimo Linda ovat yhdessä julkaisseet LP-levyn nimeltä Ram eli Pässi.

Levyn ennakkotilaukset ovat jo yli sadan tuhannen yksinään Englannissa, joten se noussee oitis tilastojen kärkeen.

Levyn yhdestätoista kappaleesta on tekijäluettelon mukaan kuusi herra ja rouva McCartneyn yhdessä säveltämiä. Loput ovat Paulin omia.

Paul McCartneyn ja John Lennonin sävelmiä kustantanut Northern Songs veti pariskunnan oikeuteen McCartneyn viimeksi ilmestyneen singlen Another Day tullessa julki.

Yhtiö ilmoitti, ettei se halua maksaa tekijäpalkkioita rouva McCartneylle. Northern Songs epäili, miten henkilö, joka ei koskaan ole ennen säveltänyt, oppii yhtäkkiä tekemään lauluja naituaan beatlen, ja vaati, että rouvan kyvyt tutkitaan.

– –

Life-lehdessä julkaistussa haastattelussa Paul McCartney kertoi, että hän opetti vaimonsa tekemään lauluja, koska hän on tottunut kirjoittamaan lauluja yhdessä jonkun kanssa.

Rouva kuulemma oppi hyvin nopeasti miehensä työskentelytavan.

Naapurilähiö osallistuu

Mainos-tv:n ”Naapurilähiö” on tällä hetkellä sikäli erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa, että haluttiinpa ohjelmasta osallistuva tai ei, se joka tapauksessa tahtomattaan osallistuu tämän päivän suomalaisiin perusongelmiin.

Onhan niin, että jos nuoripari Virpi ja Arto päättää lähiaikoina siirtyä avioliiton turvasatamaan, on ohjelma todistanut, että muunlaista vaihtoehtoa suomalainen yhteiskunta ei suvaitse.

– –

Kaiken tämän kriittisyyden vastapainoksi ”Naapurilähiö” jakaa yhä edelleen myös toisenlaisia elämänohjeita, joiden suositeltavuuden laita on hieman niin ja näin.

Vai onko nyt tosiaankin niin, että hyvän kunnon ja pitkän iän ihminen saavuttaa vain kantelemalla vesi- ja likaämpäreitä sisään ja ulos, kesät ja talvet. Vesijohtoja kun ei ole.

Tämä on mielestäni pahanlaatuista köyhyyden ja kovan työn romantisoimista, josta olisi päästävä kiireimmiten eroon.

”Naapurilähiökin” olisi kernaammin voinut puhua reumatismista, joka lienee rautaista terveyttä tavallisempi seuraus kuvatunlaisista ”kuntoutuspuuhista”.

Lähi-idästä kova pala internationaalille

Lähi-idän ongelmasta on tulossa kiperin kysymys Helsingissä tänään alkavassa Sosialistisen internationaalin neuvoston kokouksessa.

Aiheesta pitää alustuksen maanantai-iltana Helsinkiin saapunut Israelin pääministeri Golda Meir.

Meirin alustus siirrettiin viime hetkessä aamupäivästä iltapäivään. Tarkoituksena oli tiettävästi varata hänelle lisää aikaa näkökohtiensa perusteluun.

Silti yksimielisen kannanoton muotoileminen Lähi-idän ongelmasta saattaa käydä vaikeaksi.

Vasemmiston äärilaita on tiistaiksi puuhannut mielenosoitusta sionismia vastaan ja arabien puolesta.

Myös sos.dem. nuoret tuovat päivän kuluessa esille erilaisia näkökantoja suhtautumisessa internationaalin kokoukseen.

Kansainvälinen maitopäivä

Kansainvälistä maitopäivää vietetään tiistaina 20 maassa. Päivän viettoon osallistuvat Länsi-Euroopan maat, Yhdysvallat, Kanada, Australia, Kenia ja Japani.

Kansainvälisen maitopäivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota maitoon ensiarvoisena suojaravintona. Jos emme saa tarpeeksi suojaravintoaineita, valkuaisaineita, vitamiineja ja kivennäisaineita, ilmenee häiriöitä keskeisissä elintoiminnoissa.

Maidossa suojaravinteiden ja kaloreiden keskinäinen suhde on ihanteellinen ja vastaa nykyajan ihmisen ravinnon tarvetta.

Suomalainen juo vuosittain maitoa keskimäärin 259,1 kiloa, josta hän käyttää 33,8 kiloa piimätuotteina.

Postin lauantaikanto lopetettava kokonaan

Postin lauantaipäivien kantojen lopettaminen kokonaan on ainoa oikea ratkaisu kirjeenkantajien 5-päiväisen työviikon toteutuksessa, sanoo Postiliiton liittoneuvosto kannanotossaan.

Maanantain ja perjantain postinjakelua sekä pikalähetysten perille toimittamista on sen sijaan tehostettava, neuvosto sanoo.

Sata litraa harjuksen mätiä lypsettiin

Seinäjoki (STT)

Maamme ensimmäinen harjuskannan lypsy on tapahtunut Isojoen kalanviljelylaitoksella.

Vanhankylän kalastuskunnan kalanviljelylaitoksella saatiin lypsettyä yli tuhannen yksilön suuruinen harjuksen emokalakanta, joista mätimunia saatiin yhteensä lähes sata litraa.

Määrästä syntyy noin kaksi miljoonaa poikasta, joilla pystytään tyydyttämään koko Suomen kysyntä.

Harjuksen poikaset istutetaan noin sentin pituisina kahden viikon kuluttua.

Isäksi 140-vuotiaana

Persialainen maanviljelijä Bakhshali Sabzei, jonka väitetään olevan 140-vuotias, on äskettäin tullut isäksi.

Hänen 30-vuotias vaimonsa Mah Soltan synnytti tyttären noin kuukausi sitten, kertoo teheranilainen sanomalehti.

Bakhshali on ollut kolmasti naimisissa. Ensimmäisen kerran hänet vihittiin 1869. Vaimo, joka synnytti hänelle kolme lasta, kuoli 60-vuotiaana. Tästä avioliitosta syntynyt vanhin lapsi on nyt 87-vuotias.

”Olin niin tottunut avioelämään, että kun vaimoni kuoli, menin uusiin naimisiin”, Bakshali kertoo. Toisesta avioliitosta hänellä on neljä lasta. Kuukausi sitten syntynyt tyttö, Soghra, on ensimmäinen Mah Soltanin synnyttämä. Bakhshali on ollut hänen kanssaan naimisissa kaksitoista vuotta.

”Mah Soltan tekee kaikkensa, jotta olisin onnellinen ja tyytyväinen. Haluaisin hänen saavan vielä toisen lapsen. Äiti yleensä on turhan huolekas, jos hänellä on vain yksi lapsi”, sanoi Bakhshali.

Koonnut Kari Lankinen

