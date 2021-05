Taidemarkkinoita vietetään Aurajoen rannalla Turussa. Mukana on teoksia Wäinö Aaltosen museon äsken sensuroimasta Arte ry:n näyttelystä.

Turku (HS)

Tiistaina Turussa alkaneilta taidemarkkinoilta on rikospoliisi poistanut kolme Harro Koskisen työtä epäiltynä Suomen lipun häpäisystä.

Abstraktisen taiteen loppuunmyynnin merkeissä Aurajoen rannalla ulkoilmassa tapahtuvat taidemarkkinat on järjestänyt Suomen kuvataiteilijain Turun osasto puheenjohtajansa Harro Koskisen johdolla.

Koskinen myy muiden mukana markkinoilla loppuun abstraktista taidettaan. Näyttely on avoinna viikon ajan yötä päivä Auran sillankulman lähellä Liljan patsaan alapuolella.

Mukana on joitakin Arte ry:n äskettäin kielletyn näyttelyn töitä, ei kuitenkaan tiettävästi niitä, jotka aiheuttivat kiellon.

Sosialistit juuttuivat lähi-idän politiikkaan

Erimielisyydet yhteisestä lähi-idän politiikasta jähmettivät Helsingissä toista päivää koolla olleen sosialistisen internationaalin paikoilleen.

Jo ensimmäiseltä kokouspäivältä periytynyt kiista aiheutti muun muassa sen, että keskiviikon varsinainen ohjelma, Eurooppa-keskustelu, jäi sekin odottamaan päätöstään.

Lähi-itä -kysymyksen vaikeutta kuvasi keskiviikkona muun muassa se, että israelilaiset pitivät odottamatta puheenvuoron, jossa kosketeltiin juutalaisten asemaa Neuvostoliitossa.

Tiettävästi ennen internationaalin alkua oli sovittu, että tätä kysymystä ei otettaisi esille Helsingissä.

Suomalaisperheistä 70 % käyttää wc-paperia

Noin 70 prosenttia suomalaisista talouksista käyttää wc-paperia.

Paperisia talouspyyhkeitä käyttää noin 40 prosenttia talouksista, paperisia lautasliinoja vain joka seitsemäs talous, selviää G. A. Serlachius Oy:n teettämistä tutkimuksista.

Suomessa käytetään viisi kiloa paperisia kertakäyttötuotteita vuodessa ihmistä kohti. Tämä on eurooppalaisittain keskitasoa.

Kakkosverkko suljetaan

Alkava kesä vähentää jälleen television katsojien valinnan mahdollisuuksia, sillä kakkosverkko suljetaan toukokuun 30. päivän iltana ja avataan uudelleen vasta elokuun 28. päivänä.

Tänä aikana Tv-ohjelma 2 vastaa ykkösverkon lähetyksistä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Maailman toiseksi suurin kauppahalli viettää juhlaviikkoa

Maailman toiseksi suurin kauppahalli viettää kesäkuun alussa juhlaviikkoa. Tampereen kauppahalli täyttää kesäkuun 1. päivänä 70 vuotta.

Suurempi tämän tyylin halli on tiettävästi vain Amerikkoihin rakennettu Philadelphian halli.

Tampereen hallissa toimii tällä erää 68 yrittäjää ja ”pilttuita” on kaikkiaan 170. Lihakauppa on voimakkaimmin edustettuna, mutta halli on tunnettu myös sisämaassa poikkeuksellisen runsaasta kalavalikoimasta.

Tampereen hallikauppiaat perustivat viime syksynä oman yhdistyksensä, joka lienee lajissaan ainoa maassamme.

Suomenlinnaan maan erikoisin vuokratalo

Mielikuvitusta vaatii Vaasan kasarmi Suomenlinnassa tulevilta vuokralaisiltaan. Siitä tulee Suomen erikoisin vuokratalo.

Mielikuvitusta vaaditaan myös Suomenlinna-komitealta. Sen on ratkaistava kuka vuokraa, millä hinnalla ja kenelle entistetyt asunnot. – –

Suunnitelman mukaan kasarmi jaettaisiin kapeisiin viipalemaisiin huoneistoihin.

”Rakennuksen runko on niin syvä, että keskimuurin kohdalla on jo melko pimeää. Jos ratkaisussa olisi noudateltu vanhaa tupajakoa, olisi sadan neliön huoneistoon tullut vain pari pientä ikkunaa”, sanoo arkkitehti Lahtinen.

Yhdessä arkkitehtiylioppilas Pertti Hokkasen kanssa hän lähti kehittelemään viipaleideaansa ja on saanut sille muinaistieteellisen toimikunnan periaatesiunauksen.

Suomen kielestä tulossa pop USA:n yliopistoissa

”Suomen kielestä on hyvää vauhtia tulossa pop-kieli amerikkalaisten kielitieteilijöiden keskuudessa. Yhä useammat lingvistit valitsevat tutkimuskohteekseen suomen, jonka opiskelijapiiri on tähän asti rajoittunut lähinnä kolmannen polven amerikansuomalaisiin. Suomen kieltä opetetaan seitsemässä amerikkalaisessa yliopistossa.”

”Mielenkiinto johtuu siitä, että yleisen kielitieteen opiskelu on viime vuosina lisääntynyt Yhdysvalloissa”, kertoi maisteri Kari Tolvanen, ulkomaanlehtori- ja kielikurssiasiain neuvottelukunnan sihteeri.

Brezhnev: tshekit taas osa perhettä

Praha (Reuter)

Se taistelu vastavallankumouksellisuutta vastaan, joka alkoi Neuvostoliiton ja muiden Varsovan liiton maiden tankkien vyöryessä Tshekkoslovakiaan elokuussa 1968 on viimein voitettu, julisti Neuvostoliiton kommunistipuolueen puheenjohtaja Leonid Brezhnev Tshekkoslovakian kommunistipuolueen puoluekokouksessa Prahassa keskiviikkona.

Brezhnev ylisti Tshekkoslovakian kommunistipuolueen ensimmäistä sihteeriä Gustav Husakia ja presidentti Ludvik Svobodaa tämän taistelun onnistumisesta. – –

Brezhnev antoi ymmärtää, että päätös miehittää Tshekkoslovakia on todistettu oikeaksi.

”Tshekkoslovakia on nyt maailman silmissä vankka osa sosialistista yhteisöä, eikä kukaan enää koskaan ryhdy irroittamaan Tshekkoslovakian sosialistista tasavaltaa kommunistien leiristä.”

Pompidou kielsi mikrot

Ranskan presidentti Georges Pompidou on kieltänyt ”les shortsien” eli mikrohousujen käytön Elysee-palatsissa, kertoi sanomalehti France Soir.

Lehden mukaan presidentin kanslia sai tukuttain vastalausekirjeitä sen jälkeen, kun kaksi ministerinrouvaa oli aikaisemmin toukokuussa osallistunut gaala-iltaan pukeutuneina pitkiin, halkaistuihin iltapukuihin, joiden alla oli mikrohousut.

Kaksitoista vuotta tv:n katseluun

Tavallinen englantilainen viettää 12 vuotta elämästään tuijottaen televisiota, kertoo erään televisioiden valmistajan tutkimus.

Luku perustuu siihen, että keskitason englantilainen käyttää noin 28 prosenttia valveillaoloajastaan päivittäin televisiovastaanottimen ääressä ja hänen keskimääräinen elinikänsä on 64 vuotta. (UPI)

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone