Alavus (HS)

Nelisenkymmentä ihmistä loukkaantui, joista kenelläkään ei enää ole hengenvaaraa Helsingistä Kemiin matkalla olleen pikajunan numero 67 neljän viimeisen vaunun suistuttua kiskoilta sunnuntaina Niinimaan ja Sydänmaan asemien välillä Alavuden kunnan alueella.

Liikenne radalla katkesi lähes vuorokaudeksi maanantaina puoleenpäivään asti, jolloin myös ratapenkereeltä suistuneet vaunut oli saatu kuljetetuksi pois.

Onnettomuuden syyksi on todettu helteisen sään aiheuttama kiskojen käyristyminen.

Onnettomuus tapahtui sataa metriä ennen Sääskiniemen seisaketta Saukon ylikäytävän kohdalla. Veturin ja kuuden matkustajavaunun junan ehdittyä kello 13.23 paikalle sen neljä viimeistä vaunua suistui raiteilta.

Kolmas, neljäs ja viides vaunu kaatuivat oikealle ja jäivät osittain kyljelleen tai katolleen. Viimeinen vaunu jäi pystyyn radalle poikittain, mutta veturi ja kaksi ensimmäistä vaunua pysyivät raiteillaan.

Suomi yhä kärjessä Euroopan lämmössä

Suomi oli Euroopan lämpimin maa koko helluntain. Ensimmäisenä helluntaipäivänä huippulämpö mitattiin Turussa, 29 astetta. Toisen päivän ennätys saavutettiin Kauhavalla, 28 astetta. Molempina päivinä vain Etelä- ja Keski-Venäjän jotkut seudut pääsivät samoihin lukuihin.

Kaunis sää houkutteli ihmiset rannoille. Helsingin uimastadionin 25-asteiseen veteen pulahti maanantaina kuutisen tuhatta kaupunkilaista. Kumpulan maauimalassa vesi oli yhtä lämmintä. Vieraita noin neljä tuhatta.

Hietarannan uimaranta avataan vanhan tavan mukaan vasta tiistaina 1.6. kuten muutkin avouimalat. Tästä huolimatta Hietarannalla lojui maanantaina reilusti toista tuhatta auringonpalvojaa.

Jukolan voittoon tasainen, suunnistava IK Örnen

Vehkalahti (HS)

Suunnistus, mitä se on?

”Liikkumista omatoimisesti vieraassa metsässä kartan ja kompassin avulla.”

Siinä 23. Jukolan viestin voittajajoukkueen IK Örnenin (Helsinki) ankkurin Rolf Koskisen pelkistetty määritelmä suunnistuksesta.

”Jukolan viesti täytti tämän määritelmän ehdot.” – –

Jukola on alkukesän suuri urheilujuhla, urheilujuhlana eräs vuoden suurimmista.

Lauantai-iltana laskettiin kisapaikalla olevan ainakin 15 000 katsojaa. Tämän lisäksi suunnistajia oli kolmisentuhatta.

”Myimme autopaikkojakin yli 6 000”, kertoi Vehkalahden Veikkojen järjestämän viestin pääsihteeri Matti Tapani.

”Yleisömäärä ylitti kaikki odotukset.”

Mimmiavauksen opetus: Palloa ei saa ottaa käsiin

Turku (Annukka Arjavirta)

Ilves-Kissojen kynnet eivät olleet tarpeeksi TPS:n tyttöjen pehmittämiseen. Kupittaan kentällä turuttaret juhlivat 5–0 voitolla mimmiliigan avausta ja Irmeli Toivanen hattutemppua heti sarjan ensimmäisessä ottelussa.

Kissaneidit poistuivat kentältä korvat luimussa: kaksi maalia syntyi rangaistuspotkuista, kun puolustaja pelin pyörinässä tuli napanneeksi pallon käsiinsä.

Satavuotias Vääksyn kanava

Vesijärven ja Päijänteen välinen kanava Asikkalan Vääksyssä täyttää tänä kesänä 100 vuotta.

Kanava on viralliselta nimeltään Vesijärven kanava, vaikka se tunnetaankin paremmin Vääksyn kanavan nimellä.

Kanava kaivettiin vuosina 1868–71. Se paransi kuljetusmahdollisuuksia Keski-Suomesta ja itäisestä Hämeestä Lahteen ja Helsinkiin saakka, sillä Helsinki–Viipuri-rautatie oli avattu liikenteelle vuotta aikaisemmin.

Kanava on tärkeä liikenneväylä vieläkin. Puutavaraa kuljetetaan vuosittain noin 150.000 kuutiota.

Moottoriveneitä menee kanavasta kesän mittaan tuhansittain ja samaa väylää käyttävät myös näillä vesillä liikennöivät laivat.

Free hajonnut, kolme uutta yhtyettä luvassa

Englantilainen lähinnä kovan linjan rockyhtye Free on hajonnut. Nelimiehinen yhtye saattaa poikia kolmeksi uudeksi yhtyeeksi.

Freen soolokitaristi Paul Kossoff ja rumpali Simon Kirke suunnittelevat yhteistä soittokuntaa. Basisti Andy Fraser ja laulaja Paul Rodgers havittelevat kumpikin omaa kokoonpanoa.

Free oli pantu kasaan kolmisen vuotta sitten ja se ehti tehdä muutaman erinomaisesti menestyneen lp-levyn: Free, Fire and Water ja Highway. – –

Melody Makerin Englannin listalla on myös todistus siitä, ettei iskelmämusiikissa verenkierto ole niin kovin nopeata.

Viidentenä oleva Elgins oli jo lähes kymmenen vuotta sitten eräs Tamla Motownin toisen kaaderin yhtyeitä. Koskaan heidän kohdalleen ei ole osunut jonkun Supremesin tai Four Topsin kaltaista listamenestystä, mutta mukana tytöt ovat pysyneet.

1. (1) Knock Three Times – Dawn (Bell). 2. (2) Brown Sugar – Rolling Stones (Rolling Stones). 3. (4) Indiana Wants Me – R. Dean (Tamla Motown). 4. (10) Mah and Barley Blues – McGuinness Flint (Capitol). 5. (11) Heaven Must Have Sent You – Elgins (Tamla Motown). 6. (12) My Brother Jake – Free Island), 7. (7) Jig-A-Jig – East of Eden (Deram), 8. (6) It Don’t Come Easy – Ringo Starr (Apple). 9. (3 ) Double Barrel – Dave and Ansil Collins (Techniques). 10. (17) I Am... I Said – Neil Diamond (UNI).

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone