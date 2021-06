Kuopio, (HS)

Kuopio tanssii ja soi -viikon avajaiset keräsivät Kuopion torille perjantaina parhaaseen toriaikaan yli 5 000 hengen yleisöjoukon. Torimummot pysyivät paikoillaan, mutta tavanomaisia kala- ja perunaostoksiaan tekevät kuopiolaiset sekä ruokatunnilla olevat työntekijät seurasivat tanssi- ja musiikkiesityksiä tiiviinä rykelmänä torille pystytetyn Hyde Parkin lavan ympärillä.

Avajaisseremoniat kestivät koko perjantaipäivän. Mukaan mahtui myös viikkoa vastustavien nuorisojärjestöjen mielipideilmaisu. Kello 16 lähtien rieha jatkui ylityötansseina.

Kuopion kesätapahtuma avasi samalla maan kesätapahtumien sarjan. Perjantaina aloitettiin Kuopion torilla myös Finlands festivals -renkaan kustantaman elokuvan filmaukset.

Avauspuheessaan kaupunginjohtaja Eino Luukkonen tervehti kuopiolaisiaan sanoilla ”hyvät immeiset”. Hän kumosi puheet viikon väitetystä eliittikulttuurista ja toivoi, että nuorisokin ottaisi kulttuuriviikon omakseen.

Nuorten keskustan liiton Kuopion piirin toiminnanjohtaja Mikko Paavola sanoi, että kaupungilla on varaa antaa Kuopio tanssii -viikolle kahdeksaa päivää varten 65 000 markkaa, mutta sillä ei ole varaa kahden uuden nuorisotyöntekijän palkkaamiseen eikä nuorisoklubin ohjaajan palkkaamiseen.

Perusteluina vaatimukselleen nuoret sanoivat, että Kuopion kaupunkiin ei ole palkattu yhtään uutta nuorisotyöntekijää maalaiskunnan liittämisen jälkeen ja tarve kenttätyöntekijöistä on huutava.

Professuuri Kamulle ja Panulalle

Sibelius-Akatemian johtokunta on päättänyt esittää laitoksen valtuuskunnalle, että paljon päänvaivaa aiheuttanut kapellimestariprofessuuri täytettäisiin ensi kaudeksi väliaikaisesti jakamalla tehtävät ja palkka puoliksi Okko Kamun ja Jorma Panulan kesken.

Kamu ja Panula ovat olleet alusta alkaen viran todennäköisimmät saajat sen jälkeen kun kolmas vahva hakija Leif Segerstam joutui pelistä pois kahden huomattavan ulkomaisen oopperakiinnityksensä takia.

Myös Kamulta ja Panulalta on tulevaksi kaudeksi paljon kiinnityksiä, mutta molemmat ovat ilmoittaneet voivansa ottaa viran hoitaakseen.

Nyt tehdyn ”Salomonin ratkaisun” avulla lienee lähinnä tarkoitus vertailla kahden lukuvuoden ajan Kamun ja Panulan pedagogista kyvykkyyttä.

Tehtävät on tiettävästi tarkoitus jakaa siten, että Jorma Panula keskittyy virkaan kuuluvaan soittajien koulutukseen ja Okko Kamu ottaa vastatakseen kapellimestareiden ohjauksesta.

Asiasta päättää lopullisesti Sibelius-Akatemian valtuuskunta, joka kokoontuu kesäkuun lopulla.

Uusia puhelinkioskeja helsinkiläisille

Sata uutta ulkopuhelinkioskia rakentaa Helsingin puhelinyhdistys alueelleen seuraavien viiden vuoden aikana.

Keskikaupungin kioskien jatkuva ylikuormitus vaatii kioskitiheyden lisäämistä, todetaan puhelinyhdistyksestä.

Toisaalta puhelinkioskit seuraavat suuria asiakasvirtoja myös esikaupunkialueelle.

Vuoden 1970 lopussa oli Helsingin puhelinyhdistyksen alueella 516 ulkopuhelinkioskia.

”Yhden ulkopuhelinkioskin rakennuskustannukset ovat 7 000—8 000 markkaa”, kertoi tiedotuspäällikkö Heimo Jaakkola Helsingin puhelinyhdistyksestä.

Suomalaiset talot Iranin yläluokan hiihtokeskukseen

Suomalaiset rakentavat loistoluokan hiihtokeskuksen Iranin vuoristoon. Myyntiyhdistys Puutalo on voittanut Dizinin hiihtokeskuksen suunnittelukilpailun.

Suomesta hiihtokeskukseen toimitetaan 110 puuelementtistä huvilaa. Toimituksen arvo on 1,4 miljoonaa dollaria eli 6 miljoonaa markkaa.

Ensimmäiset 20 taloa lähtevät Suomesta kahden kuukauden sisällä. Ne on tarkoitus saada valmiiksi ennen Iranin 2 500-vuotisjuhlallisuuksia ensi syksynä.

Kaikki 110 taloa ovat valmiita vastaanottamaan hiihtovieraita vuoden 1972 syksyyn mennessä.

Leikkeiden kerääjiä koolle Helsinkiin

Leiketoimistojen kansainvälisen liiton kongressiin Helsinkiin kokoontuu 18.— 20. kesäkuuta 24 toimiston edustajia kahdestatoista maasta.

Mukana ovat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Englanti, Länsi-Saksa, Ranska, Italia, Sveitsi, Unkari, Tshekkoslovakia ja Yhdysvallat.

Kongressin isäntänä toimii Sanomalehtien Ilmoitustoimisto.

Leiketoimistojen kansainvälinen liitto on perustettu v. 1952 ja Suomi on ollut mukana sen toiminnassa vuodesta 1963 lähtien.

Liittoon kuuluu 60 toimistoa 30 maasta ja sen päämaja on Pariisi, kertoi Sanomalehtien Ilmoitustoimiston toimitusjohtaja Tor Hanson.

Sanomalehtien Ilmoitustoimisto suorittaa ns. lehdistön valvontaa. Toimistosta on saatavissa kaikki mitä lehdistössä on jostakin asiasta kirjoitettu. Se välittää leikkeitä myös ulkomaalaisista lehdistä.

Uutena toiminta-alana toimistolla on radion ja television valvonta jota Suomessa on suoritettu pari vuotta. Uranuurtajana tällä alalla on ollut Unkari, jossa radio- ja televisio-ohjelmia leiketoimistot ovat seuranneet jo 14 vuotta.

Lehtileikkeitä tarvitsevat eri alojen järjestöt, talouselämän suuryritykset, poliittiset puolueet ja jonkin verran yksityishenkilötkin. Leikkeiden avulla voivat esimerkiksi tutkijat ja teknikot seurata alansa kehitystä.

Sanomalehtien Ilmoitustoimisto ei voi toimittaa tilaajilleen materiaalia jälkikäteen sillä toimistolla ei ole arkistoja. Tilaukset ovat joko jatkuvia tai yhtä juttua seurataan tilaajan pyyntöjen mukaan, kertoi toimitusjohtaja Hanson.

