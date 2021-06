Naisellisen kekseliäisyyden kukkanen: säärisuojukset sanomalehdestä. Luisevasäärisille pari sivua paksumpi suojus kuin tukevammille. Suojus kiinnitetään laastarilla pohkeeseen.

Jalkapallo-ottelun jälkeen on hikinen homma saippuoida painomuste sääristä pois, mutta HIFK:n mimmit siitä vähät välittivät.

Sanomalehtisuojus estää vastustajaa potkimasta rumia mustelmia, halvalla. HIFK:n mimmit eivät olleet turhan helläotteisia, kun vastustajana on saman paikkakunnan toinen suosikki, HJK.

Vaikkei pallo kertaakaan pyörinyt kumpaankaan maaliin, kentällä oli tohinaa.

Ottelun tavallisin näky oli kaksi rajulla vauhdilla toisiinsa törmäävää pelaajatarta. Huimia kuperkeikkoja nähtiin lähes jokaisessa taklaustilanteessa. Sanomalehtisuojukset joutuivat kovaan käyttöön.

”Hauskaa meillä oli”, huuteli HIFK:n kuparinruskea Marianne Grönroos pukuhuoneessa ja kulautteli limonaadia kurkusta alas.

Joukkuetoverit olivat kuorossa mukana. Jokainen oli tyytyväinen otteluun, vaikkei maalitiliin merkittykään yhtään täysosumaa.

Joka toiselta puuttuu vesijohto ja viemäri

Pori (HS)

Suomen vesihuoltotilanne ei vastaa teollistuvan ja taloudellista kasvua tavoittelevan yhteiskunnan tarpeita.

Puolella Suomen väestöstä ei ole asunnoissaan asianmukaisia vesijohtoja ja viemärilaitteita, sanoi työvoimaministeri Veikko Helle valtakunnallisten vesihuoltopäivien avauspuheessa Porissa.

Helteen mukaan on vesien suojelun ja vesihuollon rahoituskomitea arvioinut, että vesihuollon piiriin tullaan liittämään tällä vuosikymmenellä entisten lisäksi noin 1 800 000 asukasta.

Ilman vesihuoltoa jäisi edelleen n. 400 000 asukasta nykyisen 2 miljoonan asemasta.

Kasettifilmejä Atlantin-koneisiin

Finnair hankkii kasettiprojektoreita DC-8 -koneisiinsa.

Finnairin tarkoituksena on aloittaa loppukesästä filmiesitykset Pohjois-Atlantin reiteillä sekä pitkillä charterlennoilla.

Filmien valintaa ei ole vielä suoritettu eikä liioin ole ratkaistu mahdollisen suomenkielisen selostuksen osuutta erityyppisissä ohjelmissa.

Filmiprojektorit asennetaan kesän kuluessa koneiden matkustamoon, jolloin kolme matkustamon kattoon kiinnitettyä projektoria tarjoaa kolme katselualuetta elokuville. Lentoemäntä pystyy helposti kiinnittämään filmikasetin elokuvakoneeseen ja käynnistämään projektorin.

Ohjelmistossa tulee olemaan ensi-ilta-elokuvien lisäksi koko perheen filmejä ja elokuvia reittikohteista.

25 000 nuorta valtasi Tampereen

Tampere (HS)

Tampereen katukuva muuttui täysin keskiviikon ja torstain välisenä yönä, kun Nuorten Suurkisojen lähes 25 000 tyttöä ja poikaa valtasi kaupungin. Avajaispäivän torstain päätapahtuma oli Suomen ja Norjan välinen nuorten yleisurheilumaaottelu.

Suuri kisamarssi suoritetaan sunnuntaina, kisojen päättäjäispäivänä.

Suuri telttaleiri on Hippoksen alueella. Kaikki muut mahdolliset majoituspaikat ovat myös täynnä.

Kisojen suojelija maaherra Jorma Tuominen avasi kisat Tampereen täpötäydellä stadionilla. Avajaissanoissaan maaherra Tuominen korosti tämänkaltaisten suurten juhlien merkitystä pysyvänä muistona, joka ei unohdu koskaan mukana olleiden mielestä.

Väkivallan uhrit voi ennustaa

Väkivallan uhriksi joutuminen voidaan ennustaa. Tähän tulokseen päätyi Kriminologinen tutkimuslaitos haastateltuaan viime vuoden joulukuussa 974:ää yli 14-vuotiasta suomalaista. Asuinpaikka, kellonaika ja seura vaikuttavat ratkaisevasti uhriksi tulemisen riskiin.

– –

Suurin riski joutua väkivallan kohteeksi on kaupungissa. 21 prosenttia väkivallanteoista tapahtuu Helsingissä. Maaseudulla ollaan lempeämpiä, siellä riskivaara on 9 prosenttia.

– –

Haastateltavien vastauksista selviää myös, että väkivallan uhriksi joutuminen on sitä varmempaa, mitä suurempi koulutus- ja tulotaso ihmisellä on. Myös sukupuolella on merkitystä. Eniten väkivaltaa tehtiin miehille.

Saaste pilaa Japanin kesän

Kesän viettäminen Japanissa on nykyisin melkoinen kärsimys. Japanilaiset varustautuvat parhaillaan jokavuotiseen taisteluun saastepilviä, ruokamyrkytystä ja pilaantunutta vettä vastaan.

Viime kesänä jouduttiin joukoittain koululaisia kuljettamaan sairaalaan heidän tuuperruttuaan hengitysilman saasteen takia.

Saastehälytyksiä annettiin miltei päivittäin keskikesällä ilman pahennuttua auringon paahtaessa siinä määrin, että sen hengittäminen oli vaarallista.

– –

Tilanteen arvostelijat sanovat, että hallitus on asettanut taloudellisen kasvun ihmisten hyvinvoinnin yläpuolelle. Tokion kuvernööri Rijokitshi Minobe pitää valvontaa hyödyttömänä, koska keskushallitus ei halua ryhtyä toimiin saastuttajia vastaan.

Etna hiljaa kahden kuukauden jälkeen

Catania, Sisilia (AP)

Euroopan suurin tulivuori Etna hiljeni torstaina 58 päivää kestäneiden purkausten jälkeen. Purkaus oli pahin kolmeensataan vuoteen.

Kahden kuukauden aikana tulikuuma laava peitti alleen noin 190 hehtaaria peltoja. Vahinkojen määriin arvioidaan nousevan 33 miljoonaan markkaan.

Kallis viulu: 840 000 mk

Lontoo (Reuter)

Yli sata vuotta unohduksissa ullakolla maannut Stradivarius-viulu myytiin torstaina 840 000 Suomen markasta Sothebyn huutokaupassa Lontoossa. Hinta on suurin, mitä musiikki-instrumentista on koskaan maksettu.

Viulun hinnan odotettiin nousevan vain 500 000 Suomen markkaan.

— —

Tällä hetkellä maailmassa on yli 1 000 Stradivarius-viulua.

Monet asiantuntijat ovat vakaasti sitä mieltä, että torstaina myyty viulu on ainakin toiseksi paras kappale lajissaan.

Irtomaitoa!

Osuusliike Elannolle: Minkä vuoksi lopetitte irtomaidon myynnin? Pelkäsittekö, että me eläkeläiset rikastumme liikaa?

Luuletteko tosiaan, että meidän eläkeläisten kannattaa maksaa tyhjästä maitotölkistä 9 penniä?

Ettekö voisi lopettaa kauraryynejä myöskin ja myydä kaurapuuroa pussissa.

Eläkeläinen

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone