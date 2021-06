Oulu HS

”Sunnuntaina juoksin Berkeleyssä, lauantaina juoksen Ateenassa 10 000 metriä, ja toivottavasti silloin alle EM-karsintarajan. Olisi kiva viipyä täällä Suomessa pitempäänkin, mutta aika ei anna nyt enempää myöten. Aion silti ehtiä tapaamaan myös vanhempani, vaikka asioiden hoitaminen tahtoo viedä kaiken ajan”, kertoi Juha.

”Kunto on tällä hetkellä rautainen”, sanoo Juha. "Rataharjoitus tosin puuttuu melkein kokonaan, mitä nyt jenkeissä olivat nämä muutamat kilpailut, jotka kävivät hyvästä piristyksestä.”

Veriarvot ovat hyvät, mikä on Meksikon korkean ilman alan vaikutusta, mutta muuten paikat ovat ihan jäykkinä.

Pääpaloasema muuttaa Kallioon

Kallion paloasema saneerataan Helsingin uudeksi pääpaloasemaksi.

Suunnitelman toteutuessa tulee palolaitokselle uusi toiminnallinen ja hallinnollinen keskus, jonne keskitetään mm. kaikki hälytystoiminta.

Tätä tarkoitusta varten tarvittavan hälytyskeskuksen rakentaminen aloitetaan ensi tilassa tarkoitukseen myönnettyjen varojen turvin.

Nykyinen 80 vuotta vanha pääpaloasema peruskorjataan ja siitä tulee Erottajan sivupaloasema, josta käsin hoidetaan mm. palolaitoksen vesistötoiminta.

Palolaitoksen rakennusohjelmaan kuuluvat lisäksi Herttoniemen suunnan paloaseman sekä Suomenlinnan palovartioaseman rakentaminen.

Uudessa Pasilassa autoja enemmän kuin asukkaita

Helsingin uudessa Pasilassa tulee olemaan enemmän autopaikkoja kuin asukkaita. Asukkaita lasketaan alueelle tulevan 12 000, autopaikkoja 13 800 ja työpaikkoja 32 000. Pasilan rakentaminen alkaa alueen itäosasta ensi vuoden aikana, ja koko Pasila on valmis vuoden 2 000 tienoilla.

Itä-Pasila rakennetaan vuosina 1972—85, Länsi-Pasila vv. 1976—95 ja Pasilan keskiosa vv. 1996—2000.

Itä- ja Länsi-Pasila on yhdistetty toisiinsa sijoittamalla rakennuksia ratapiha-alueen päälle. Reuna-alueet on varattu asuntorakentamiselle sekä ratapihan viereiset alueet virasto- ja toimistorakennuksille.

Palvelut on sijoitettu pohjois—eteläsuuntaisiksi nauhoiksi asunto- ja työpaikka-alueiden väliin ja itä—länsisuuntaiseksi nauhaksi, joka ylittää ratapihan sekä yhdistää Itä- ja Länsi-Pasilan.

Pysäköinnin pääosa on keskitetty suuriin pysäköintilaitoksiin alueen ulkoreunoille tuloteiden yhteyteen

Armi ja Gil suurostoksilla

Armi ja Gil Hilario ovat tulleet viikon kestävälle liikematkalle Suomeen. Pikavierailun aikana Filippiinien Suomen konsuli Gil Hilario neuvottelee mm. Suomen Pankin setelipainon, Valmetin ja Outokummun edustajien kanssa suomalaisten tuotteiden ja menetelmien markkinoimisesta Filippiinien saarille.

Gil Hilario edustaa kotimaassaan mm. Suomen pankin setelipainoa.

Gil Hilario uskoo, että esimerkiksi Outokumpu Oy:llä on mahdollisuuksia myydä kuparinsulatusmenetelmänsä Filippiineille. Myös Valmetin laivat kelpaisivat filippiiniläisille.

Ensi maanantaina Hilariot piipahtavat pariksi viikoksi Ruotsiin, jossa perheen seitsemän lasta ovat hoidossa vanhempien Suomen matkan aikana. Hilariot saapuvat Suomeen uudestaan heinäkuun alussa. ”Silloin neuvottelemme vain lomanviettomahdollisuuksista”, vihjaisi ikinuorekas Armi.

Pyykkisaippua kallistuu

Pyykkisaippuan hinta nousee 7,5 prosenttia. Kertakäyttölakanoiden vapauttaminen hintasäännöstelystä hylättiin.

Talousposliinin hinta nousee 6 prosenttia, päätti hintaneuvoston hintajaosto kokouksessaan maanantaina.

Erään talousastioiden valmistajan anomus 6 prosentin hinnankorotukseen hyväksyttiin.

Hintajaosto hylkäsi erään valmistajan verhoilu- ja verhokankaiden hinnankorotusanomuksen.

Hinnankorotukset saa toteuttaa, kun sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy ne.

Luonnonmarjojen myyntiä esitetään verovapaaksi

Kehitysalueiden neuvottelukunta esittää valtioneuvostolle jättämässään kirjelmässä, että luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynti vapautettaisiin verotuksesta. Verovapauden myöntäminen edistäisi neuvottelukunnan mielestä marjojen ja sienien keräilyä.

Neuvottelukunta perustelee esitystään sillä, että luonnonvaraistuotteiden keräily antaisi lisätuloa lähinnä vähävaraisille ja etenkin kehitysalueilla asuville. Samalla kotimainen säilöntäteollisuus saisi käyttökelpoista raaka-ainetta.

Bulgaria saa atomivoimalan

Sofia (AP-DJ)

Bulgarian ensimmäinen atomivoimala on rakenteilla Kozlodouin lähellä. Kaksi sektoria on tarkoitus saada käyntiin vuoteen 1975 mennessä. Niiden teho on 880 megawattia.

Itävallasta viiniä säiliöautolla

Alko toi itävaltalaista valkoviiniä markkinoille kesäkuun alusta. Tämä on uusi yritys itävaltalaisen viinin myymiseksi, sanoi ekonomi Jouko Ojamo Alkon osto-osastolta.

Aikaisemmin on Suomeen tuotu viiniä alkuperäispullotuksessa, mutta se ei ole mennyt kaupaksi hintansa ja tuntemattomuutensa takia.

Nyt myytävä viini on halvempaa, koska se on tuotu maahan säiliöautoilla ja pullotettu Suomessa. Itävaltalaisen viinin osuus viinin myynnistä oli viime vuonna puoli prosenttia.

Koonnut Jarkko Rahkonen

